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«Единая Россия» тянет рейтинг на себя
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«Единая Россия» тянет рейтинг на себя
Газета № 118 (2615) (0707) Политика, 06 июл, 07:00
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«Единая Россия» тянет рейтинг на себя
Левада-центр выявил популярность политических партий
Число желающих проголосовать на выборах за «Единую Россию» увеличилось с 55 до 63%, сообщили в Левада-центре. Рейтинги всех остальных партий снизились. Эксперты объяснили это политическим застоем после думской кампании
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Высокий рейтинг

Число россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию», выросло на 8% по сравнению с июлем 2016 года. Это выяснили социологи Левада-центра, которые провели опрос, чтобы определить популярность политических партий. Опрос проводился среди уже определившихся с выбором партии респондентов.

Опрос был проведен 23–26 июня среди 1600 россиян в 48 регионах. Респондентов просили ответить, пошли ли бы они на выборы депутатов, если бы те состоялись в следующее воскресенье. Респондентов, сказавших, что пришли бы, спросили: за представителей какой партии они бы отдали свои голоса. Согласно результатам опроса, за единороссов проголосовали бы 63% опрошенных из числа тех, кто определился с выбором (в прошлом году их количество составило 55%).

Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы», Партии пенсионеров за справедливость, «Яблока», ПАРНАС, «Родины» и Партии роста — снизились либо остались без изменений.

Рейтинг «Единой России» с конца прошлого июня немного вырос и по данным ВЦИОМа (с 45,1 до 47,4%). Небольшой рост популярности партии за тот же период фиксирует и ФОМ (с 46 до 49% в конце июня этого года).

Другие партии

Популярность КПРФ с прошлого года, по данным Левада-центра, снизилась с 18 до 13%, ЛДПР — с 14 до 13%, «Справедливой России» — с 5 до 3%. Рейтинги остальных партий остались без изменений либо снизились менее чем на один процент. Относительно выросла только популярность «Патриотов России», но не более чем на процент, свидетельствует опрос. ​

Повышение рейтинга «Единой России» связано с постепенным выходом из экономического кризиса, ростом потребительского и социального оптимизма и сезонным фактором (лето, отсутствие громких избирательных кампаний), пояснил для РБК социолог Левада-центра Денис Волков.

По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, рост популярности партии власти связан в первую очередь с прямой линией президента, которая прошла 15 июня. Июнь 2016 года был предвыборным месяцем перед выборами в Госдуму, напомнил Обухов, парламентские партии активно работали, поэтому их рейтинги и были более высокими, чем сейчас. «Все партии тогда выкладывались. Сейчас было некоторое затишье из-за президентских выборов, медийная активность партий также снизилась», — сказал Обухов.

С ним не согласен депутат от ЛДПР Ярослав Нилов: по его мнению, снижение рейтинга всех партий, кроме «Единой России», можно объяснить только погрешностью при подсчете результатов. Рост популярности «Единой России» тоже относителен, уверен Нилов: рейтинги зависят от того, в каких регионах и среди каких респондентов проводились замеры, пояснил РБК Нилов. «Я знаю, что мы — вторая партия и рейтинг у нас минимум 20%», — заявил он.

«Единая Россия» становится все популярнее из-за того, что она успешно работает над своим образом в СМИ, считает депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. «Говорят не о том, какие у них недоработки, а о том, какие у них успехи», — сообщил он РБК.

Анабиоз партийной системы

Снижение популярности всех политических партий, кроме «Единой России», связано с тем, что после прошлогодних думских выборов российская партийная система впала в анабиоз, считает политолог Александр Кынев. После выборов в Госдуму партии оказались истощенными — без ресурсов и с «психологическими травмами после результатов, которые были получены». Они почти свернули партийную деятельность, поэтому массовый избиратель и не знает большую часть партийных акционеров, считает эксперт, — и в ближайшие годы эта ситуация может быть исправлена «только искусственно».

Участники опросов обычно помнят только тех, кто присутствует в СМИ, уточнил политтехнолог Вячеслав Смирнов. «А после выборов в СМИ присутствует руководство Госдумы, вице-спикеры и те редкие депутаты, которые пытаются создавать инфоповоды, — типа совета блогеров, — заявил эксперт. — Это «Единая Россия» в лице [председателя Госдумы Вячеслава] Володина, [его заместителя Петра] Толстого и редкие депутаты из ЛДПР». И хотя в последнее время отношение к Госдуме у россиян стало гораздо терпимее, большинство россиян не интересуются ее деятельностью, отметил Смирнов.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Левада-центр , «Единая Россия»
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