«Единая Россия» тянет рейтинг на себя

Высокий рейтинг
Число россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию», выросло на 8% по сравнению с июлем 2016 года. Это выяснили социологи Левада-центра, которые провели опрос, чтобы определить популярность политических партий. Опрос проводился среди уже определившихся с выбором партии респондентов.
Опрос был проведен 23–26 июня среди 1600 россиян в 48 регионах. Респондентов просили ответить, пошли ли бы они на выборы депутатов, если бы те состоялись в следующее воскресенье. Респондентов, сказавших, что пришли бы, спросили: за представителей какой партии они бы отдали свои голоса. Согласно результатам опроса, за единороссов проголосовали бы 63% опрошенных из числа тех, кто определился с выбором (в прошлом году их количество составило 55%).
Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы», Партии пенсионеров за справедливость, «Яблока», ПАРНАС, «Родины» и Партии роста — снизились либо остались без изменений.
Рейтинг «Единой России» с конца прошлого июня немного вырос и по данным ВЦИОМа (с 45,1 до 47,4%). Небольшой рост популярности партии за тот же период фиксирует и ФОМ (с 46 до 49% в конце июня этого года).
Другие партии
Популярность КПРФ с прошлого года, по данным Левада-центра, снизилась с 18 до 13%, ЛДПР — с 14 до 13%, «Справедливой России» — с 5 до 3%. Рейтинги остальных партий остались без изменений либо снизились менее чем на один процент. Относительно выросла только популярность «Патриотов России», но не более чем на процент, свидетельствует опрос.
Повышение рейтинга «Единой России» связано с постепенным выходом из экономического кризиса, ростом потребительского и социального оптимизма и сезонным фактором (лето, отсутствие громких избирательных кампаний), пояснил для РБК социолог Левада-центра Денис Волков.
По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, рост популярности партии власти связан в первую очередь с прямой линией президента, которая прошла 15 июня. Июнь 2016 года был предвыборным месяцем перед выборами в Госдуму, напомнил Обухов, парламентские партии активно работали, поэтому их рейтинги и были более высокими, чем сейчас. «Все партии тогда выкладывались. Сейчас было некоторое затишье из-за президентских выборов, медийная активность партий также снизилась», — сказал Обухов.
С ним не согласен депутат от ЛДПР Ярослав Нилов: по его мнению, снижение рейтинга всех партий, кроме «Единой России», можно объяснить только погрешностью при подсчете результатов. Рост популярности «Единой России» тоже относителен, уверен Нилов: рейтинги зависят от того, в каких регионах и среди каких респондентов проводились замеры, пояснил РБК Нилов. «Я знаю, что мы — вторая партия и рейтинг у нас минимум 20%», — заявил он.
«Единая Россия» становится все популярнее из-за того, что она успешно работает над своим образом в СМИ, считает депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. «Говорят не о том, какие у них недоработки, а о том, какие у них успехи», — сообщил он РБК.
Анабиоз партийной системы
Снижение популярности всех политических партий, кроме «Единой России», связано с тем, что после прошлогодних думских выборов российская партийная система впала в анабиоз, считает политолог Александр Кынев. После выборов в Госдуму партии оказались истощенными — без ресурсов и с «психологическими травмами после результатов, которые были получены». Они почти свернули партийную деятельность, поэтому массовый избиратель и не знает большую часть партийных акционеров, считает эксперт, — и в ближайшие годы эта ситуация может быть исправлена «только искусственно».
Участники опросов обычно помнят только тех, кто присутствует в СМИ, уточнил политтехнолог Вячеслав Смирнов. «А после выборов в СМИ присутствует руководство Госдумы, вице-спикеры и те редкие депутаты, которые пытаются создавать инфоповоды, — типа совета блогеров, — заявил эксперт. — Это «Единая Россия» в лице [председателя Госдумы Вячеслава] Володина, [его заместителя Петра] Толстого и редкие депутаты из ЛДПР». И хотя в последнее время отношение к Госдуме у россиян стало гораздо терпимее, большинство россиян не интересуются ее деятельностью, отметил Смирнов.