Связь есть

РБК оценил объем и качество торговли между Россией и США

Отношения России и США находятся в низшей точке за свою историю. Трамп и Путин говорят о готовности улучшить кооперацию. РБК оценил, с каким экономическим багажом Москва и Вашингтон подошли к первой встрече своих лидеров

Портреты Дональда Трампа и Владимира Путина (Фото: Jens Kalaene / DPA / AP)

Сложный период

И Москва, и Вашингтон признают неудовлетворительное состояние двусторонних отношений. МИД России в апреле 2017 года констатировал, что они переживают самый сложный период с окончания холодной войны. Спустя два дня президент США Дональд Трамп допустил, что «они находятся на низшей точке за свою историю». РБК оценил, с каким экономическим багажом Путин и Трамп подошли к первой личной встрече, которая состоится в пятницу, 7 июля, на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Отношения России и США осложняются геополитическими разногласиями, американским расследованием дела о вмешательстве России в выборы в США и действующими против России экономическими санкциями, введенными в 2014 году из-за украинского кризиса. В июне администрация Трампа расширила санкции против российских лиц и компаний, а сенат согласовал законопроект, еще более ужесточающий санкционный режим и переводящий его под контроль американских законодателей. Но, как показал анализ РБК, на уровне экономики всё не так плохо.

Стабильная торговля

США входят в пятерку крупнейших торговых партнеров России. С 2011 до 2016 года они поднялись в этом рейтинге с восьмого до пятого места. Роль России во внешней торговле США существенно меньше, и за последние пять лет страна опустилась в топе крупнейших торговых партнеров Америки на десять позиций, до 30-го места в 2016 году. В абсолютных цифрах товарооборот, находившийся в 2011–2014 годах стабильно на уровне $28 млрд, к 2016 году упал на 27% — фактор, отражающий общую тенденцию сокращения товарооборота со всеми торговыми партнерами России на фоне экономического спада в стране. При этом доля США в структуре совокупного товарооборота России выросла с 3,8% в 2011 году до 4,4% в 2016 году, поскольку он сокращался медленнее, чем общемировой товарооборот страны.

Санкции ощутимо не влияют на торговые потоки в Россию, констатировали в конце 2015 года эксперты Центра европейских политических исследований (CEPS) на основе анализа внешнеторговой статистики.

Примечательно, что при соотносимости общих данных по товарообороту (в 2016 году — $19,97 млрд, по оценке ФТС России, и $20,3 млрд, по оценке Комиссии США по международной торговле), у каждой страны своя версия, кто в этих отношениях является чистым экспортером. По данным российской стороны, дефицит двустороннего торгового баланса в 2016 году составил $1,64 млрд, американская же сторона оценивает свой дефицит в $9,5 млрд.

Разница в оценках обусловлена тремя факторами, объяснили РБК эксперты. Во-первых, местом регистрации фирм-отправителей. «То есть, например, если яблоки поставляются из Польши, а холдинговая компания зарегистрирована в Нидерландах, то Россия считает эти яблоки импортом из Нидерландов», — пояснил РБК замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. «Или в российской отчетности может присутствовать большой экспорт нефти в Нидерланды, а на самом деле она поставляется в порт Роттердам, чтобы потом ее доставили в другие страны Европы», — сказал РБК заведующий научно-исследовательской лабораторией исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. — И, например, Германия будет считать эту нефть импортом из России, а не из Голландии». То же самое может происходить и в торговле между Россией и США, добавил Кнобель.

Во-вторых, это контрабанда, или серый импорт, когда товары, относящиеся к одной группе ТН ВЭД, маркируют и проводят в таможенных декларациях как товары, относящиеся к другой группе, для уменьшения размера таможенных отчислений. «Роль контрабанды в разнице таможенных данных имеет минимальное значение», — отмечает Кнобель. В-третьих, это разница в расчетах, обусловленная разными условиями поставки — CIF (cтоимость, страхование и фрахт), FOB (Free on Board / франко-борт) и т.д., когда меняется стоимость товара в зависимости от того, какие дополнительные деньги (помимо стоимости продукта) покупатель уплачивает, чтобы доставить товар до места назначения (страховка груза, стоимость фрахта). «Разница между ценами CIF (статистика импорта, как правило, публикуется в этих ценах) и FOB (в которых, как правило, публикуется статистика экспорта) обеспечивает до 10% расхождения в статистике, — отмечает Кнобель. — Считается, что при экспорте контроль за декларированием значительно более слабый, чем при импорте, в силу того, что он не имеет принципиального значения, поскольку экспортными пошлинами товары облагаются значительно реже, чем импортными».

Россия экспортирует в США главным образом энергоресурсы и сырье (именно на эти статьи по итогам 2016 года пришлись 79% российского экспорта) и импортирует продукцию машиностроения и сельскохозяйственные товары, по данным ФТС (см. график). Большую часть американского импорта в Россию (44%) в 2016 году составило оборудование различного рода, 26% поставок пришлись на секретный код (см. график). «К категории «секретный код», среди прочего, относятся самолеты, их комплектующие, авионика и товары двойного назначения», — говорит Кузнецов. «К этой группе также могут относиться товары, которые не смогли идентифицировать в статистическом изложении, — рассуждает Кнобель. — Замена кодов в таможенных декларациях на «секретный» производится на уровне ФТС России».

Взаимные услуги

Россия потребляет больше американских услуг, чем США российских. В 2016 году США стали крупнейшим партнером России по торговле услугами, следует из статистики Центробанка России. Их товарооборот составил $7,4 млрд. Из них импорт услуг из США составил $4 млрд против $4,9 в 2015 году, экспорт — $3,4 млрд против $2,8 млрд годом ранее. ЦБ приводит лишь агрегированные цифры, без подразделения на виды операций. При импорте услуг российская компания заказывает услуги непосредственно у компании с американской юрисдикцией, то есть услуги, полученные у российских представительств/подразделений корпораций США, считаются внутрироссийскими.

Из данных за 2015 год (последние доступные данные с детализацией) следует, что в денежном выражении главной категорией в экспорте услуг из России в США стали «прочие деловые услуги» — $1 млрд. Они включают юридическую помощь, консалтинг, рекламу, маркетинг, операционный лизинг, услуги в технических областях и пр. США, в свою очередь, получили таких услуг на $1,5 млрд. Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги стали второй категорией в российском экспорте ($767 млн). При этом Россия оказала США больше компьютерных услуг ($677 млн), чем США России ($346 млн). «Данные ЦБ по экспорту ΙΤ-услуг из России не совсем адекватно отражают реальную ситуацию, поскольку учитывают только средства, поступающие на счета российских ΙΤ-компаний по сервисным контрактам, — объясняет РБК Валентин Макаров, президент НК «Руссофт», крупнейшего объединения компаний — разработчиков программного обеспечения (ПО) России. — В реальности, особенно в связи с антироссийскими санкциями, наши сервисные компании вынуждены создавать офисы на ведущих мировых рынках, чтобы действовать с позиции местных юридических лиц. Средства, поступающие на эти счета, не учитываются ЦБ». Кроме того, ЦБ не учитывает поступления за ΙΤ-услуги, предоставленные российскими компаниями и частными лицами через «агрегаторов», когда средства поступают не на счета в российских банках, а на счета в банках других юрисдикций, рассуждает эксперт. «Со стороны российских компаний компьютерные услуги представляют собой услуги по разработке ПО и по программной инженерии, с американской стороны — услуги по консалтингу и интеграции, облачные услуги, — говорит Макаров. — Услуги по разработке ПО с самого начала в России поставляли российские компании (сначала в силу специфики экономики и языка, потом за счет лучшего соотношения цены и качества)». Постепенно российские интеграторы забрали долю услуг по интеграции, добавляет эксперт. К тому же российский рынок услуг очень небольшой в сравнении с мировым (1%), основные деньги американские компании делают на своих развитых рынках.

Транспортные услуги заняли третье место в структуре российского экспорта за отчетный год — $284 млн. Импорт Россией транспортных услуг США за отчетный год составил $139 млн. Эта категория охватывает пассажирские и грузовые перевозки всеми видами транспорта, а также дополнительные транспортные услуги. Экспорт транспортных услуг представляет собой отношения, когда, например, российское судно может быть зафрахтовано американской компанией для перевозки товара, необязательно американского и необязательно в США или из США, объясняет Кнобель. Главное, что платеж совершает американская компания в адрес российской. Примечательно, что в категории «космический транспорт», которая включает запуски спутников, перевозку грузов и людей для проведения научных экспериментов и подобные операции, российский импорт в 2015 году ($9,3 млн) превысил экспорт из США ($4 млн).

На четвертом месте в экспорте российских услуг стали поездки ($212 млн). Как следует из данных ЦБ, американцы, приезжающие в Россию с бизнес-целями, тратят на деловые поездки вдвое больше, чем россияне в США ($72 млн против $36 млн). По мнению гендиректора ведущего туроператора по въездному туризму Intourist Леонида Мармера, такая разница вполне объяснима. «Американцы достаточно состоятельные, они предпочитают останавливаться в брендовых отелях, в основном 5 звезд, или очень хороших «четверках», ходят в серьезные рестораны и не жалеют деньги на частные трансферы и другие дополнительные увлечения», — говорит он. Что касается россиян, выезжающих в США с деловыми целями, то, по словам Мармера, это скорее средний класс, который, естественно, предпочитает более бюджетные варианты поездок.

И россиян, и американцев сдерживают визы, отмечает Мармер. «Но большинство туристов из США прибывают в Россию на круизных кораблях в Санкт-Петербург, где они могут находиться до 72 часов. Мы анализировали, с какой целью американские туристы приезжают в Россию, — морской туризм занимает первое место, второе занимают речные круизы по Москве-реке, и потом следуют стандартные экскурсионные туры», — рассказал гендиректор компании.

Скромные инвестиции

В инвестиционном плане сотрудничество США и России находится на низком уровне. За семь лет, с 2009 по 2016 год (данные ЦБ, более ранняя статистика недоступна), США в среднем занимали 15-е место по объемам инвестиций в Россию. Сравнительно небольшой интерес США к инвестициям в Россию и наоборот обусловлен целым рядом причин, объясняет Кузнецов в статье «Российская экономика и прямые иностранные инвестиции». Во-первых, это связано с отсутствием полноценного соглашения о сотрудничестве в инвестиционной сфере, в результате чего российские инвестиции в США не защищены от конфискации по политическим причинам. Международный финансовый кризис 2008 года также сократил поток российских инвестиций в США. Скромные инвестиции США в Россию — следствие сравнительно небольшой доли США в совокупном товарообороте России (4,4% в 2016 году).

Сдерживающими факторами для инвестиций также выступают разница в системах права (прецедентное право в США и российская система, где основным источником права является нормативно-правовой акт) и стандартах бухгалтерской отчетности (US GAAP и МСФО). Кроме того, сейчас препятствиями для инвестиций из США являются макроэкономическая ситуация в России, а также политические противоречия между двумя странами.

Американские прямые инвестиции в России вложены в основном в обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, транспорт и связь, финансовую деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, следует из данных Министерства экономического развития. Особый интерес американские компании проявляют к инвестиционному сотрудничеству с регионами России, обладающими крупными запасами полезных ископаемых или являющимися центрами концентрации предприятий химической, металлургической, авиакосмической, автомобильной и пищевой промышленности.

Бизнес настроен оптимистично

Неблагоприятные внешние факторы и медленные темпы роста российской экономики не мешают компаниям, уже работающим в России, с оптимизмом смотреть в будущее и планировать новые проекты, отмечается в исследовании Американской торговой палаты в России (AmCham). Исследование проведено в 2017 году среди 82 членов палаты, которая объединяет 216 компаний. Большинство опрошенных (78%) признали Россию стратегическим рынком, ключевым — 8%, второстепенным — 14%. Почти две трети компаний (60%) включили Россию в первую десятку рынков в своих глобальных инвестиционных портфолио. Более половины из них проработали в стране уже более 20 лет. Большинство компаний с оптимизмом смотрит на свое будущее в России: 80% планируют новые проекты на российском рынке, 69% ждут более высоких результатов в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Накопленные инвестиции в Россию участников опроса палаты составили $82,44 млрд. В то же время официальная статистика Министерства торговли США говорит о $9,2 млрд накопленных инвестиций (данные за 2015 год). В основном американский бизнес вкладывается в такие сектора, как энергетика и природные ресурсы, производство, IT и телекоммуникации, FMCG и ретейл, а также автомобильную отрасль, отмечается в исследовании.

В числе главных предпосылок для увеличения значимости России для ведения бизнеса участники опроса отметили структурные реформы, переход от ресурсной экономики к инновациям, упразднение административных барьеров, а также снятие американо-российских санкций и ограничений. Впрочем, если сразу после избрания Трампа в январе советник Трампа Келлиэн Конвей заявляла, что вопрос отмены ограничительных мер «обсуждается», то в июне министр финансов США Стивен Мнучин заявил на выступлении в палате представителей, что Белый дом не намерен их отменять и никто в администрации этого не поддерживает. А глава Национального экономического совета Гэри Кон на встрече «Большой семерки» на Сицилии даже заявил, что санкции к России могут быть ужесточены.

Аналитики ожидают, что санкции в отношении России останутся в силе в среднесрочной перспективе. «Согласно нашему базовому сценарию, санкции останутся в силе в обозримом будущем», — сказал в интервью Bloomberg в середине мая Дитмар Хорнунг, возглавляющий в Moody’s группу суверенных рейтингов Европы. Fitch не ожидает каких-либо ощутимых изменений в санкциях США в среднесрочной перспективе, отметило агентство в своем мартовском обзоре по России. Мы исходим из того, что действующие санкции США останутся в силе, написали аналитики S&P в марте, добавив, что они продолжат сказываться на восстановлении ВВП страны.

Эффект санкций

В октябре 2016 года президент Путин назвал ограничения в передаче технологий основной угрозой от западных санкций. Однако технологические санкции, направленные на ограничение возможностей добычи трудноизвлекаемой нефти, не сказываются на текущей добыче, которая находится на высоком уровне. Максимальный эффект произвели финансовые санкции, следует из статьи Евсея Гурвича и Ильи Прилепского из Экономической экспертной группы (ЭЭГ). Если в досанкционном 2013 году российские компании привлекли за счет еврооблигаций $46,4 млрд, то в 2014-м — только $10,4 млрд, а в 2015-м — чуть более $5 млрд.

В 2016 году Россия впервые за три года вернулась на рынок зарубежных заимствований в качестве суверена, и в рамках двух выпусков в прошлом году большая часть инвесторов пришлась на США — это свидетельствует о том, что, несмотря на формальные и неформальные санкции, американцы не потеряли интереса к инвестициям в Россию. Как ранее сообщал РБК, при размещении в 2017 году американцы также выкупили большую часть российских госбумаг, купленных иностранными инвесторами.​

Чистый отток капитала, спровоцированный санкциями, эксперты ЭЭГ оценили в $58 млрд в 2014 году и в $160–170 млрд за период 2014–2017 годов. Суммарные потери чистого притока капитала за этот период — 8% от ВВП 2013 года, накопленные потери ВВП — 6 п.п. от ВВП 2013 года.