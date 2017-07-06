Чиновники боятся криптоанархистов

Президента предупредили о рисках излишнего регулирования

Попытки государства перейти к цифровой экономике не должны привести к «криптоанархизму» и проблемам с налогами, рассказали Владимиру Путину чиновники и эксперты

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Государство, создавая условия для перехода к цифровой экономике, не должно слишком сильно регулировать эту сферу и подталкивать граждан к «криптоанархизму», любыми путями избегающему контроля в цифровой сфере. Среди других проблем нового формата экономики — «этический барьер», налоги и конфигурация российского рынка, которая может привести к вытеснению крупных традиционных компаний технологическими. Об этом президенту Владимиру Путину в среду говорили участники заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам — на совещании обсуждался проект программы «Цифровая экономика», разработанный несколькими министерствами по поручению главы государства.

Анархия и этика

О риске «анархизма» как реакции на зарегулированность предупредил президента директор направления Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Сама программа, подчеркнул он, не должна являться «цифровым госпланом», на полноту она не претендует — это фундамент, на основе которого должен развиваться новый тип экономики. Бизнес по умолчанию сделает это лучше государства, потому что он работает быстрее, заверил Песков. Мировое лидерство Россия в результате выполнения программы не получит, но «пропуск в первую лигу» себе обеспечит, считает эксперт.

Нынешняя система регулирования по факту запрещает предпринимать шаги, необходимые для развития цифровой экономики, сказал Песков, таких абсолютных запретов нужно избегать. «Если мы будем пытаться все зарегулировать, мы воспитаем передовую нацию криптоанархистов. Они будут прекрасно соревноваться с нашими органами по обходу соответствующих норм. Это будет не та грамотность, которая нам нужна», — сказал он. Еще одна проблема, по словам Пескова, — «этический барьер», из-за которого граждане поначалу будут считать опасным автомобиль без водителя или «робота со скальпелем».

Вопрос и в том, как платить налоги с работы роботов, рассуждает глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Сейчас рабочие места генерируют для экономики конкретные показатели: зарплату, взносы в социальные фонды и НДФЛ — а в скором будущем всю систему социальной защиты «необходимо будет менять».

Цифровизация за 100 млрд

Программу «Цифровая экономика» по поручению Владимира Путина разработали несколько профильных министерств, основной исполнитель — Минкомсвязи. Затраты на нее сейчас оцениваются в 100 млрд руб. ежегодно, рассказал на совещании министр связи Николай Никифоров. Около двух третей этих средств уже заложены в бюджет, еще одну треть предстоит добавить, уточнил он позднее РБК. Программа должна действовать в формате трехлетнего плана и ежегодно уточняться.

Переход к цифровой экономике — беспрецедентный проект, заявил Путин. «Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире; в их ряду строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века», — подчеркнул президент.

Путин увлекся цифровой экономикой, сказал на Петербургском экономическом форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов: «Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве». Сам президент в ходе прямой линии заявил, что «здоров», но отметил, что «без перехода к новому технологическому укладу у российской экономики, а значит, у страны нет будущего».

Согласно программе к 2024 году в России должны появиться минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке компаний в сфере IT, десять платформ для основных отраслей экономики и 500 малых и средних компаний, занимающихся цифровыми технологиями. Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных должна составить 10% вместо нынешнего 1%.

Программа предусматривает снижение объемов закупаемого госорганами иностранного оборудования и софта и введение преференций для отечественных производителей. Никифоров на совещании у президента сказал, что всего план предусматривает появление «базового слоя» из пяти составляющих: инфраструктуры, нормативной базы, технологических заделов, кадрового потенциала и информационной безопасности.

Государство не будет напрямую финансировать создание цифровой экономики, заверил Никифоров журналистов, вложения бизнеса будут гораздо больше. Ранее обсуждалось, что для финансирования программы будет создан специальный фонд. К идее обособления средств скептически относится Минфин, поделился глава Минкомсвязи, но такие прецеденты уже есть, в частности дорожный фонд. Конечных решений о том, создавать ли фонд цифровой экономики, пока нет, следовало из слов министра, дискуссии по этому поводу еще ведутся в правительстве.

Кадры и перекошенный рынок

Основные проблемы для перехода к цифровой экономике перечислил Герман Греф. Существует «гигантский дефицит кадров» для работы с искусственным интеллектом, который вскоре «заполнит все», жаловался он. Программу специализации нужно ввести и для блокчейна, добавил глава Сбербанка. Кроме того, государству, по его словам, нужно быть аккуратнее с регулированием криптовалюты: «[Власти] сказали, что запретят виртуальную валюту — сразу же громадное количество дата-центров, занимающихся майнингом, и технологических стартапов переместилось за рубеж».

Герман Греф (Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС)

Как рассказал Греф, есть вещь, с которой бизнес сам не справится, — разработка сверхбыстрого и сверхмощного квантового компьютера: «Здесь нужна серьезная помощь со стороны государства». Совместная программа с государством нужна и в робототехнике. Еще одна крупная проблема — кибербезопасность: «Ни одна компания не может защититься от хакерских атак сама». Наконец, к цифровой экономике не приспособлены нынешние модели управления и госуслуг, считает Греф.

В переходе к цифровой экономике существует «большая развилка», подытожил глава Сбербанка: «Все диджитальные компании будут выживать глобальные». А конфигурация российского рынка не позволяет ему оставаться конкурентоспособным, в частности, этому мешают санкции. Это наиболее важный вопрос, о котором «нужно очень серьезно подумать и принять решение», заключил Греф. Сам Путин сказал, что в этой области России нужно совершить рывок. Нельзя опоздать и попасть в «полную зависимость» от тех, у кого получится перейти к цифровой экономике, предупредил он, но нужно учесть риски и скорректировать дальнейшие планы.

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