Куда бежать из рубля

В какие активы инвестировать в третьем квартале 2017 года

В какие активы лучше всего инвестировать в третьем квартале этого года? По просьбе РБК на этот вопрос ответили финансовые аналитики и портфельные управляющие

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Советы, куда инвестировать в третьем квартале, опрошенные РБК финансисты давали с учетом существующих экономических трендов и прогнозов, как будет развиваться ситуация в обозримом будущем. Ниже приведена оценка привлекательности основных категорий активов на финансовом рынке для широкого круга инвесторов.

Валюта

В предыдущем квартале индекс ММВБ опустился на 5,77%, а курс рубля снизился на 4,18% к доллару и на 10,95% — к евро. Финансовые аналитики и портфельные управляющие, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что в третьем квартале (период с июля по сентябрь) рубль продолжит слабеть к доллару и евро. Стоимость нефти марки Brent за этот период практически не изменилась, подорожав лишь на 0,17% за баррель, однако в течение второго квартала она опускалась до уровня $44,8 за баррель (по сравнению с текущей отметкой $48 за баррель).

Опрошенные РБК эксперты ожидают дальнейшего ослабления рубля в третьем квартале — главным образом из-за снижения цен на нефть и сокращения объема сделок carry trade (спекулятивной игры на процентных ставках). По словам эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, в ближайшие три месяца курс рубля будет колебаться вблизи отметки 59,5 руб. за доллар, а к концу года российская валюта может просесть до уровня 60–60,5 руб. за доллар. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк, впрочем, допускает возвращение курса к отметке 58 руб. за доллар в ближайшее время, но в дальнейшем российская валюта будет слабеть. «К концу года можно ожидать снижения курса рубля до 62 руб. за доллар», — говорит эксперт.

Алексей Белкин из ФГ «Финам» считает, что с точки зрения инвестиций нет смысла рассматривать иные валюты, кроме доллара и евро. При этом он советует воздержаться от спекуляций с ними на коротком горизонте. Александр Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом», впрочем, отмечает, что альтернативными валютами для инвестиций могут стать мексиканский песо, индийская рупия, а также польский злотый и венгерский форинт. В прошлом году из-за антимексиканской риторики Дональда Трампа курс песо заметно упал, однако ввиду того, что большинство своих угроз в отношении Мексики президент не реализовал, валюта должна укрепиться к доллару США, поясняет Лосев.

Индийская рупия может заинтересовать спекулянтов в рамках стратегии carry trade, к тому же экономика Индии растет достаточно быстрыми темпами, поэтому можно надеяться на дальнейшее укрепление ее валюты. Валюты стран Восточной Европы, еще не вошедших в еврозону, не принимают на себя риски, связанные с монетарным союзом, поэтому их также можно добавить в портфель, подытоживает Лосев.

Акции

Ослабление рубля к ключевым валютам повысит привлекательность валютных активов, например, американских акций. Также от снижения курса рубля выиграют российские экспортеры, которым удастся нарастить валютную выручку, а значит, в ближайшие месяцы стоит обратить внимание на их бумаги, указывают эксперты.

Среди акций на американском рынке начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев выделяет бумаги технологических, финансовых и энергетических компаний. В этом году технологический сектор является лидером по росту доходности в США, обгоняя индекс широкого рынка S&P 500. С января индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite вырос на 10,7%, тогда как S&P 500 — только на 7,4%. Клюшнев отмечает, что динамика технологического сектора особенно интересна в свете его недавней коррекции — с 8 июня индекс NASDAQ Composite снизился на 3,3%, поэтому у инвесторов есть возможность купить бумаги IT-компаний по привлекательной цене.

Финансовый сектор американского рынка чувствует себя хорошо благодаря повышению процентных ставок ФРС и восстановлению экономики США. С начала года отраслевой индекс S&P 500 Financials вырос на 6,3%. Акции энергетических компаний, напротив, показали нисходящую динамику — с января отраслевой индекс упал на 12%, однако в скором времени он должен возобновить рост, прогнозирует Игорь Клюшнев. Во всех трех секторах финансист советует вкладываться в биржевые инвестиционные фонды (ETF), а не в отдельные бумаги. Так, из энергетических ETF эксперт выделил фонд Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), из финансовых — Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), из технологических — Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Портфель последнего фонда на 40% состоит из акций компаний Apple, Microsoft, Facebook и Alphabet.

Управляющий партнер трейдинговой компании United Traders Анатолий Радченко добавляет, что после недавней коррекции индекса NASDAQ инвесторы ищут бумаги, избежавшие обвала. Самым интересным сектором рынка финансист считает акции биотехнологических компаний. Желающим вложиться в эту отрасль Радченко рекомендует покупать бумаги биржевого фонда iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), а также акции производителя генетических тестов Illumina.

На российском рынке в третьем квартале инвестору стоит присмотреться к акциям нефтедобывающих компаний, говорит генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Привлекательность этих бумаг вырастет благодаря восстановлению цен на нефть в будущем и ослаблению рубля — эти факторы сыграют на руку крупным экспортерам. «Цена нефти, превышавшая $50 за баррель, и ослабление рубля создают комфортные условия для экспорта», — поясняет эксперт. Среди конкретных бумаг Лосев считает интересными акции ЛУКОЙЛа и «Татнефти» — эти компании отличаются неплохими операционными показателями.

Портфельный управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин, в свою очередь, называет интересной инвестиционной идеей покупку акций компаний с государственным участием. «Согласно недавнему постановлению правительства, госкомпаниям было поручено направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли. Предполагается, что в течение ближайших двух лет они смогут выполнить это поручение, а инвесторы — заработать», — подчеркивает финансист.

Облигации

Последние несколько кварталов инвесторы активно вкладывались в высокорискованные бумаги, включая облигации развивающихся стран. После саммита G20 геополитическая обстановка может обостриться, что приведет к падению котировок этих бумаг и росту спроса на защитные активы, говорит начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. В частности, участники рынка будут активнее покупать облигации Казначейства США (Treasuries), которые традиционно считаются «защитной гаванью» во время масштабных коррекций на финансовых рынках, прогнозирует он.

Помимо Treasuries Бушуев рекомендует российским инвесторам обратить внимание на еврооблигации надежных эмитентов — как отечественных, так и зарубежных. Эта стратегия будет особенно актуальной в связи с дальнейшим ослаблением рубля — покупка евробондов поможет инвесторам получить неплохую доходность в валюте, считает эксперт. Алексей Белкин из ФГ «Финам» добавляет, что в третьем квартале по-прежнему интересна покупка облигаций федерального займа — ставки по ним всё еще выше, чем по депозитам.

Портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко рекомендует сосредоточиться исключительно на облигациях российских компаний, номинированных в рублях. «Ставки по ним положительные, а инфляция в стране замедляется, что повышает потенциальную прибыль для инвестора», — говорит финансист. Его подборка интересных бумаг на этот квартал включает в себя облигации компании «Мостотрест» (выпуск 07), группы ПИК (выпуск БО-7), Государственной транспортной лизинговой компании (выпуск 001Р-04) и ретейлера «О'Кей» (001P-01).

Драгоценные металлы

С начала года цены на золото выросли на 6,6%, до $1221,91 за тройскую унцию. Однако в третьем квартале не стоит ожидать от драгоценного металла всплеска доходности, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Она объясняет это тем, что до конца года ФРС США планирует повысить процентную ставку еще только один раз, поэтому резкого роста спроса на золото со стороны глобальных инвесторов не предвидится. По ее прогнозу в ближайшие месяцы золото будет колебаться в пределах $1200–1265 за тройскую унцию.

Главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов также считает, что в золото нет смысла инвестировать в третьем квартале. По словам аналитика, низкая привлекательность драгметалла связана со значительным падением его стоимости в 2013 году, что подорвало доверие инвесторов, а также с общим состоянием глобальной экономики сейчас. «Последние четыре года золото держалось в коридоре $1100–1300 за унцию. Особых изменений здесь не предвидится — мы ожидаем цену в $1200 за тройскую унцию на конец года», — говорит Давыдов.

С инвестициями в другие драгоценные металлы дела обстоят не лучше, добавляет Бодрова. Серебро сейчас обновляет ценовые минимумы за семь месяцев и находится в поисках дна, отмечает она. В настоящее время драгметалл торгуется на отметке $15,96 за унцию. Тем не менее у серебра есть потенциал для роста в рамках технической коррекции (около 6%), которая может начаться в скором времени и продлится до сентября, поэтому спекулянты вполне могут вложиться в этот актив на пару месяцев.

Цены на платину также находятся под давлением из-за низкого спроса. В третьем квартале драгметалл продолжит дешеветь, сейчас он торгуется на отметке $917 за унцию. «Когда платина достигнет ценового диапазона $870–880 за унцию, ее можно будет покупать в состав долгосрочного портфеля», — говорит Бодрова. Правда, будет ли этот ценовой уровень достигнут в текущем квартале, пока непонятно.