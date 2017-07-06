Свои спутники ближе

Российским компаниям усложнили процедуру аренды зарубежных космических аппаратов

Компаниям в России разрешили использовать иностранные спутники для оказания услуг только при условии получения отказа российских операторов космических аппаратов. Уже в 2018 году от иностранных спутников откажется Банк России

Сборка спутника ​Express-AM44 (Фото: Илья Наймушин / Reuters)

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ; основной орган, отвечающий в стране за распределение частот) на заседании во вторник, 4 июля, разрешила российским компаниям арендовать мощности на аппаратах из иностранных спутниковых группировок, «согласованных с администрацией связи России» (среди них Intelsat, Eutelsat, ABS, Horizons и др.). Но это решение было принято с учетом «приоритета использования ​российского орбитально-частотного ресурса», пояснила в своем сообщении по итогам заседания Минкомсвязь (министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров возглавляет ГКРЧ).

«Приоритетность использования» и установленные ГКРЧ новые правила фактически закроют возможность работы на иностранных спутниках, рассказали РБК два участника рынка спутниковой связи.

Основные пользователи спутников — это операторы связи, спутникового телевидения и компании, которым для ведения деятельности необходимо спутниковое покрытие (например, Банк России). Активно использовать иностранные борта российские компании стали в середине 2000-х — в этот период произошло много аварий с отечественными космическими аппаратами. С 2010 года компании, которые решили работать на иностранной инфраструктуре, должны были сначала обратиться к отечественным операторам спутников — ФГУП «Космические системы» (ГПКС) или «Газпром космические системы». Но, как рассказывает один из собеседников РБК, по действовавшим до последнего времени правилам, отсутствия от этих операторов ответа в течение десяти дней было достаточно, чтобы компания-заявитель получила право обратиться уже за ресурсом иностранных бортов. «Когда падали российские спутники, никто даже не требовал от компаний запрашивать такие разрешения. Сейчас ситуация поменялась», — говорит источник РБК.

Согласно проекту решения ГКРЧ (копия есть в распоряжении РБК), чтобы получить частоты для работы с иностранными спутниками, компаниям теперь нужно представить регулятору официальное подтверждение от владельца иностранного спутника о наличии у него такой емкости, а также официальный ответ российских владельцев космических аппаратов об отсутствии у них таковой. В документах ГКРЧ также отмечается, что, если у компании уже есть действующий договор аренды емкости с владельцем иностранного спутника, она сможет получить разрешение на использование радиочастот на срок действия этого договора, но не более чем на три года.​

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

После изменения процедуры ни ФГУП «Космические системы», ни «Газпром космические системы» не ожидают дефицита отечественных мощностей. По оценке представителя пресс-службы ФГУПа, порядка 90% российских компаний перевели свои сети с зарубежных спутников на космические аппараты ГПКС и «Газпром космические системы» еще в течение 2015–2016 годов или дожидаются сроков окончания долгосрочных контрактов для осуществления такого перехода. «Это связано с двумя причинами: непредсказуемыми колебаниями валютного курса и законодательными ограничениями по организации государственных сетей связи с использованием зарубежных спутников», ​— отметил представитель пресс-службы. По его словам, оба оператора российских спутников имеют достаточно ресурса для организации каналов связи и телерадиовещания с покрытием всей территории страны. «Дефицита нет, а с учетом находящихся в производстве новых космических аппаратов тяжелого класса — двух серии «Экспресс» и одного «Ямал» — дефицита и не ожидается», — настаивает собеседник РБК.

​Заместитель гендиректора «Газпром космические системы» Игорь Кот также считает, что принятое решение никаких новых последствий для российских и зарубежных спутниковых операторов, работающих на отечественном рынке, не несет. В то же время, по его мнению, процедура стала «более прозрачной, контролируемой, меньше поводов для неоднозначных трактовок». «Факторы конкурентоспособности спутниковых операторов на российском рынке и впредь будут преимущественно экономическими, а не регуляторными», — отметил Кот.

Сложности перехода

По мнению руководителя направления по работе с физическими лицами спутникового оператора AltegroSky Сергея Пехтерева, решение ГКРЧ усложняет процедуру использования иностранных спутников, но не делает ее полностью недоступной. «Есть орбитальные позиции, где у России нет спутников. Если, например, компания будет запрашивать емкость исключительно на спутнике в такой позиции, отечественные операторы ей откажут. Но если речь будет идти о клиенте, интересном для российских операторов, они будут за него бороться», — рассуждает Пехтерев.

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

Среди крупных структур, арендующих мощности на иностранных спутниках, Пехтерев назвал Банк России, «Ростелеком», МТС, «Орион-экспресс» и др.

«В связи с появлением возможности Банк России инициировал переход на российские спутники с 1 июля 2018 года, — подтвердил РБК представитель банка. — Проект потребует перенастройки антенн и проведения соответствующих технических мероприятий. Банк России считает проект крайне важным как с точки зрения обеспечения независимости и безопасности каналов связи, так и с точки зрения оптимизации затрат». Он не уточнил уровень необходимых инвестиций в переход, как и то, насколько удастся оптимизировать затраты на аренду спутников. Источник РБК, знакомый с процессами в банке, сообщил, что переход на отечественные спутники стал возможен благодаря тому, что, с одной стороны, потребности ЦБ в емкостях уменьшились, а с другой — отечественные операторы спутников расширили свои возможности.

«Иностранцы ведут гибкую ценовую политику, подстраиваясь под подешевевший рубль, и сейчас большой разницы в стоимости аренды ресурса на зарубежном или российском аппарате практически нет. Однако при смене спутника оператору придется перенастраивать приемное оборудование абонентов, что само по себе сложно и может привести к дополнительным затратам», — отметил Сергей Пехтерев. Это подтверждает и представитель крупного оператора спутникового ТВ. По его словам, настройку антенн производят в основном квалифицированные установщики за плату. «Количество этих специалистов ограничено. Для качественного перевода крупной сети, состоящей из миллионов абонентских спутниковых станций, даже по невысоким тарифам потребуются миллиарды рублей и очень длительное время», — отметил собеседник РБК. По итогам первого квартала 2017 года в России было 16,2 млн абонентов спутникового ТВ и 102 тыс. — спутникового интернета (включая сегмент b2b), по оценке «ТМТ Консалтинг».

Представитель «РТКОмм.ру» («дочка» «Ростелекома», которая развивает спутниковую связь) Алексей Пентегов сказал, что проблемы, связанные с использованием иностранных спутников, затрагивают компанию «в крайне малой степени». «Мы работаем преимущественно на отечественных спутниках и только там, где они работают с невысокой энергетикой, используем зарубежные. Это происходит в Дальневосточном федеральном округе», — сообщил Пентегов.

По словам представителя «Орион-Экспресс» Елены Акимкиной, выбор в пользу российских или зарубежных спутников в основном определяет их орбитальная позиция и особенности зоны обслуживания. Компания имеет разрешение на использование принадлежащих иностранной Intelsat спутников Horizons 2 и Intelsat 15 до 2023 года, а также российского «Экспресс-АМ5». «В нашем проекте все аппараты почти идеально дополняют друг друга по конфигурации своей зоны обслуживания», — отметила Акимкина. Она затруднилась сказать, усложнится ли работа компании после принятия решения ГКРЧ.

У МТС иностранный спутник — это единственный аппарат, через который компания оказывает услуги абонентам спутникового ТВ. Представитель МТС отказался от комментариев. Другие операторы спутникового ТВ менее зависимы от иностранных спутников. У Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор ТВ») из трех аппаратов, на которых работает компания, один является иностранным, у «НТВ-Плюс» — один из четырех.