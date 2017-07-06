Свои спутники ближе

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ; основной орган, отвечающий в стране за распределение частот) на заседании во вторник, 4 июля, разрешила российским компаниям арендовать мощности на аппаратах из иностранных спутниковых группировок, «согласованных с администрацией связи России» (среди них Intelsat, Eutelsat, ABS, Horizons и др.). Но это решение было принято с учетом «приоритета использования российского орбитально-частотного ресурса», пояснила в своем сообщении по итогам заседания Минкомсвязь (министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров возглавляет ГКРЧ).
«Приоритетность использования» и установленные ГКРЧ новые правила фактически закроют возможность работы на иностранных спутниках, рассказали РБК два участника рынка спутниковой связи.
Основные пользователи спутников — это операторы связи, спутникового телевидения и компании, которым для ведения деятельности необходимо спутниковое покрытие (например, Банк России). Активно использовать иностранные борта российские компании стали в середине 2000-х — в этот период произошло много аварий с отечественными космическими аппаратами. С 2010 года компании, которые решили работать на иностранной инфраструктуре, должны были сначала обратиться к отечественным операторам спутников — ФГУП «Космические системы» (ГПКС) или «Газпром космические системы». Но, как рассказывает один из собеседников РБК, по действовавшим до последнего времени правилам, отсутствия от этих операторов ответа в течение десяти дней было достаточно, чтобы компания-заявитель получила право обратиться уже за ресурсом иностранных бортов. «Когда падали российские спутники, никто даже не требовал от компаний запрашивать такие разрешения. Сейчас ситуация поменялась», — говорит источник РБК.
Согласно проекту решения ГКРЧ (копия есть в распоряжении РБК), чтобы получить частоты для работы с иностранными спутниками, компаниям теперь нужно представить регулятору официальное подтверждение от владельца иностранного спутника о наличии у него такой емкости, а также официальный ответ российских владельцев космических аппаратов об отсутствии у них таковой. В документах ГКРЧ также отмечается, что, если у компании уже есть действующий договор аренды емкости с владельцем иностранного спутника, она сможет получить разрешение на использование радиочастот на срок действия этого договора, но не более чем на три года.
После изменения процедуры ни ФГУП «Космические системы», ни «Газпром космические системы» не ожидают дефицита отечественных мощностей. По оценке представителя пресс-службы ФГУПа, порядка 90% российских компаний перевели свои сети с зарубежных спутников на космические аппараты ГПКС и «Газпром космические системы» еще в течение 2015–2016 годов или дожидаются сроков окончания долгосрочных контрактов для осуществления такого перехода. «Это связано с двумя причинами: непредсказуемыми колебаниями валютного курса и законодательными ограничениями по организации государственных сетей связи с использованием зарубежных спутников», — отметил представитель пресс-службы. По его словам, оба оператора российских спутников имеют достаточно ресурса для организации каналов связи и телерадиовещания с покрытием всей территории страны. «Дефицита нет, а с учетом находящихся в производстве новых космических аппаратов тяжелого класса — двух серии «Экспресс» и одного «Ямал» — дефицита и не ожидается», — настаивает собеседник РБК.
Заместитель гендиректора «Газпром космические системы» Игорь Кот также считает, что принятое решение никаких новых последствий для российских и зарубежных спутниковых операторов, работающих на отечественном рынке, не несет. В то же время, по его мнению, процедура стала «более прозрачной, контролируемой, меньше поводов для неоднозначных трактовок». «Факторы конкурентоспособности спутниковых операторов на российском рынке и впредь будут преимущественно экономическими, а не регуляторными», — отметил Кот.
Сложности перехода
По мнению руководителя направления по работе с физическими лицами спутникового оператора AltegroSky Сергея Пехтерева, решение ГКРЧ усложняет процедуру использования иностранных спутников, но не делает ее полностью недоступной. «Есть орбитальные позиции, где у России нет спутников. Если, например, компания будет запрашивать емкость исключительно на спутнике в такой позиции, отечественные операторы ей откажут. Но если речь будет идти о клиенте, интересном для российских операторов, они будут за него бороться», — рассуждает Пехтерев.
Среди крупных структур, арендующих мощности на иностранных спутниках, Пехтерев назвал Банк России, «Ростелеком», МТС, «Орион-экспресс» и др.
«В связи с появлением возможности Банк России инициировал переход на российские спутники с 1 июля 2018 года, — подтвердил РБК представитель банка. — Проект потребует перенастройки антенн и проведения соответствующих технических мероприятий. Банк России считает проект крайне важным как с точки зрения обеспечения независимости и безопасности каналов связи, так и с точки зрения оптимизации затрат». Он не уточнил уровень необходимых инвестиций в переход, как и то, насколько удастся оптимизировать затраты на аренду спутников. Источник РБК, знакомый с процессами в банке, сообщил, что переход на отечественные спутники стал возможен благодаря тому, что, с одной стороны, потребности ЦБ в емкостях уменьшились, а с другой — отечественные операторы спутников расширили свои возможности.
«Иностранцы ведут гибкую ценовую политику, подстраиваясь под подешевевший рубль, и сейчас большой разницы в стоимости аренды ресурса на зарубежном или российском аппарате практически нет. Однако при смене спутника оператору придется перенастраивать приемное оборудование абонентов, что само по себе сложно и может привести к дополнительным затратам», — отметил Сергей Пехтерев. Это подтверждает и представитель крупного оператора спутникового ТВ. По его словам, настройку антенн производят в основном квалифицированные установщики за плату. «Количество этих специалистов ограничено. Для качественного перевода крупной сети, состоящей из миллионов абонентских спутниковых станций, даже по невысоким тарифам потребуются миллиарды рублей и очень длительное время», — отметил собеседник РБК. По итогам первого квартала 2017 года в России было 16,2 млн абонентов спутникового ТВ и 102 тыс. — спутникового интернета (включая сегмент b2b), по оценке «ТМТ Консалтинг».
Представитель «РТКОмм.ру» («дочка» «Ростелекома», которая развивает спутниковую связь) Алексей Пентегов сказал, что проблемы, связанные с использованием иностранных спутников, затрагивают компанию «в крайне малой степени». «Мы работаем преимущественно на отечественных спутниках и только там, где они работают с невысокой энергетикой, используем зарубежные. Это происходит в Дальневосточном федеральном округе», — сообщил Пентегов.
По словам представителя «Орион-Экспресс» Елены Акимкиной, выбор в пользу российских или зарубежных спутников в основном определяет их орбитальная позиция и особенности зоны обслуживания. Компания имеет разрешение на использование принадлежащих иностранной Intelsat спутников Horizons 2 и Intelsat 15 до 2023 года, а также российского «Экспресс-АМ5». «В нашем проекте все аппараты почти идеально дополняют друг друга по конфигурации своей зоны обслуживания», — отметила Акимкина. Она затруднилась сказать, усложнится ли работа компании после принятия решения ГКРЧ.
У МТС иностранный спутник — это единственный аппарат, через который компания оказывает услуги абонентам спутникового ТВ. Представитель МТС отказался от комментариев. Другие операторы спутникового ТВ менее зависимы от иностранных спутников. У Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор ТВ») из трех аппаратов, на которых работает компания, один является иностранным, у «НТВ-Плюс» — один из четырех.