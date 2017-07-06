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Танзания остается про запас
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Танзания остается про запас
Газета № 117 (2614) (0607) Бизнес, 05 июл, 18:59
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Танзания остается про запас
«Росатом» заморозит урановый проект минимум на три года
«Росатом» заморозит свой урановый проект Mkuju River в Танзании до восстановления цен на уран, ожидаемого не ранее 2020 года. Компания обсуждает с местными властями изменения законодательства, которые ужесточат условия для иностранных инвесторов
Здание госкорпорации «Росатом» (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Госкорпорация «Росатом», которая планировала начать добычу урана на руднике Mkuju River на юге Танзании в 2018 году, решила отложить разработку проекта до восстановления спроса на уран, который ожидается не раньше 2020 года.

«В связи с низким уровнем цен на природный уран компания обсуждает с Министерством энергетики и природных ресурсов Танзании возможность переноса в обоюдных интересах сроков запуска проекта, планирует соотнести начало добычи с восстановлением спроса на уран», — сообщил РБК представитель подконтрольной «Росатому» Uranium One, которая занимает четвертое место в мире по добыче урана и управляет рудником Mkuju River.

«Росатом» приобрел 100% акций Mantra Resources Limited с лицензией на Mkuju River в 2011 году за $1,2 млрд. После этого госкорпорация начала строить дороги к труднодоступным участкам месторождения, была вынуждена спасать слонов от браконьеров и обустраивать танзанийские школы, чтобы снискать доверие местного населения и властей страны. Но соглашение на разработку рудника с властями Танзании так до сих пор и не подписано, говорится в отчете Uranium One за первый квартал 2017 года.

К тому же парламент Танзании на этой неделе одобрил сразу три законопроекта, ужесточающих правила работы в стране иностранных горнодобывающих компаний. Как сообщает Reuters, власти страны решили повысить роялти на экспорт драгоценных металлов, меди и урана, а также хотят обязать инвесторов предоставлять правительству не менее 16% в горнодобывающих проектах с правом увеличения до 50%. По данным Bloomberg, роялти на экспорт драгметаллов и меди будут повышены с 4 до 6%, урана — с 5 до 6%. Кроме того, эти законопроекты предоставляют государству права пересматривать контракты в сфере горной добычи и энергетики.

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Танзании уже предупредило правительство, что в случае принятия этих законопроектов горнодобывающий сектор страны утратит инвестиционную привлекательность, сообщает Bloomberg. Uranium One изучает изменения в законодательстве, проводит встречи и консультации с соответствующими органами власти страны, сообщил РБК представитель компании.

Еще прошлой весной российский министр промышленности Денис Мантуров говорил о планах «Росатома» начать разрабатывать урановый рудник Mkuju River уже в 2018 году: «За четыре года запасы увеличены на 70%. Изначально это было 35 тыс. т урана. На сегодня разведанных запасов с учетом тех инвестиций, которые сделал «Росатом» по дополнительной геологоразведке, уже 59 тыс. т. Мы ждем подписания майнингового соглашения в ближайшее время, в котором будут прописаны более четкие и конкретные условия выхода на промышленное освоение этого месторождения» (цитата по «РИА Новости»).

Но спрос на уран так и не оправился после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Проект Mkuju River может быть окупаемым при $45–50 за фунт закиси-окиси урана, считает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов. Сейчас цены на эту продукцию на бирже в 2,5 раза меньше — около $20 за фунт. Глава Uranium One Василий Константинов в интервью корпоративному изданию «Росатома» в конце июня говорил, что ждет восстановления цен на уран «точно не раньше» 2020 года. «При этом важно понимать, что дешевый уран, в категории до $40 за фунт, заканчивается и в долгосрочной перспективе спрос точно превысит предложение», — уверен он.

Изменение законодательства — это всегда риск, для «Росатома» проект в Танзании с точки зрения ресурсов совсем некритичный, однако важный в контексте международного сотрудничества, отметил заместитель директора корпоративной группы S&P Global Ratings Сергей Горин.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Росатом»
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