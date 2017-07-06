Властям не нравится цена на водку

Росалкогольрегулирование анализирует стоимость алкоголя в рознице

Власти начали проверку розничных сетей на предмет соблюдения ими правил ценообразования на алкоголь. В ведомстве подозревают, что ретейл требует от поставщиков скидок к установленным Минфином минимальным ценам

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

О том, что Росалкогольрегулирование (РАР) приступило к анализу цен на алкогольную продукцию, на которую установлены минимальные розничные цены (МРЦ, введены на водку, коньяк и игристые вина), при ее поставке в магазины, РБК рассказали два источника на алкогольном рынке и подтвердил источник в самом ведомстве. Как пояснил один из собеседников РБК, сбор информации и анализ соблюдения всех уровней минимальных цен (отпускной, закупочной и розничной) связан с подозрениями в возможных «махинациях» со стоимостью алкогольной продукции со стороны ретейла из-за вступивших с 1 января 2017 года поправок в закон «О торговле».

С начала года сети не могут получать вознаграждение с поставщиков более чем 5% от стоимости объема поставки (включая плату за маркетинг и логистику). Ранее законом был ограничен только ретробонус (вознаграждение за объем поставки): он не должен был превышать 10% (отдельно сеть могла также получать с поставщиков вознаграждение за дополнительные услуги). «Есть данные, указывающие на то, что поставщики вынуждены занижать отпускную цену на алкоголь ради интересов сетевой розницы», — сообщил источник РБК в Росалкогольрегулировании.

В настоящее время специалисты ведомства уже проводят анализ рынка для выявления подобных ситуаций, рассказал собеседник РБК, не назвав возможные сроки окончания проверки. «На основании собранных материалов будут приниматься необходимые решения», — отметил он, подчеркнув, что несоблюдение нормативов МРЦ является нарушением закона и влечет за собой аннулирование у продавца лицензии.

В пресс-службе РАР отказались от комментариев.

Как отмечает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, после обновления закона о торговле производители почувствовали на себе, что ретейл стал требовать от поставщиков дополнительных скидок при закупке. «Но цена на полке чудесным образом фактически не изменилась», — удивляется эксперт. Не исключено, что в реальности стоимость отгрузки алкоголя в розницу осуществляется по ценам ниже установленных (минимальной отпускной с завода и минимальной оптовой), подытоживает он.

С 13 мая минимальная закупочная цена на водку (бутылка объемом 0,5 л) составляет 173 руб., в оптовом звене — 178 руб. Минимальная стоимость бутылки водки в рознице теперь составляет 205 руб. Минимальная розничная цена на бутылку коньяка объемом 0,5 л составляет 371 руб. (отпускная цена коньяка у производителя — 314 руб., оптовая — 323 руб. за бутылку).

Жалобы на бонусы

На то, что сети требуют скидки, поставщики жалуются уже давно. Согласно докладу «Опоры России» о состоянии конкуренции в стране, около 90% из 1,5 тыс. опрошенных поставщиков заявили о требовании торговых сетей предоставлять скидки на продукцию. Обычно ретейлеры объясняют данное требование необходимостью отказа от ретробонуса. Поправки в закон «О торговле» так и не решили основную проблему взаимоотношений поставщиков и сетей: ретейлеры все еще злоупотребляют своим доминирующим положением, заключали аналитики «Опоры России».

Большинство опрошенных РБК ретейлеров не смогли прокомментировать информацию о проверках РАР. Представитель «Ашан Россия» Мария Курносова сообщила, что подобных проверок в сети зафиксировано не было. В пресс-службе «О’кей» заверили, что ретейлер «строго придерживается» принципа минимальных цен, устанавливаемых Минфином. «На сегодняшний день у нас нет информации о «массовых» проверках в торговых сетях. Но хотим подчеркнуть, что система ЕГАИС, к которой мы подключены с 1 января 2016 года, дает возможность РАР контролировать все цены в торговых сетях «удаленно», — сообщили в компании.

Сейчас сети избегают давления на поставщиков, потому что с начала 2017 года все договоры с производителями проверяет ФАС, уверяет один из участников рынка. В ФАС на запрос РБК не ответили.

Не исключено, что инициаторами возможных «махинаций» с отпускными ценами на алкоголь являются не только сети, но и сами производители, заинтересованные в максимальных продажах в ретейле. По словам собеседника РБК на розничном рынке, проблема занижения минимальных цен действительно существует, но связана она не только с давлением сетей, но и с тем, что производители сами стремятся предложить цену как можно ниже: это единственный способ привлечь покупателя в кризис.​

По оценкам компании Nielsen, на российском рынке водка нижнего ценового сегмента (цена за бутылку ниже 250 руб.) занимает около 90% продаж. Как отмечает эксперт по ретейл-аудиту Nielsen Марина Лапенкова, по данным за июнь 2016 — май 2017 года в низкоценовом сегменте водки лидирующие позиции занимает бренд «Беленькая» (ГК «Синергия») с долей 6% в денежном и 5% в натуральном выражении, «Русская валюта» («Татспиртпром», 4 и 5% соответственно), «Добрый медведь» («Статус-групп», 3 и 4%). В топ-10 также входят такие марки, как «5 озер», «Хортица», «Государев заказ», «Праздничная», «Зеленая марка», «Талка» и «Калина красная».