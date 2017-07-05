Малый бизнес не слышал о поддержке

Менее 3% предпринимателей используют помощь государства

Малый бизнес практически не пользуется мерами господдержки и мало о них знает, выяснил Росстат. Предпринимателей пугает бюрократия и высокие риски, считают эксперты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мерами государственной поддержки пользуются только 2% малых предприятий и 3,1% индивидуальных предпринимателей (в целом — только 2,7% малого бизнеса), следует из данных Росстата.

О существовании программ господдержки малого бизнеса знают менее трети представителей малых и средних предприятий (МСП, 31,5%) и ИП (28,9%). Такие оценки Росстат получил по итогам сплошного статистического обследования МСП за 2015 год, содержащего данные о 1,5 млн малых предприятий и 2 млн индивидуальных предпринимателей. Исследование проводится раз в пять лет, его свежие результаты Росстат в окончательном виде опубликовал 3 июля.

Росстат приводит данные 2015 года, но проблема низкой информированности МСП о мерах господдержки и низкой доступности этих программ остается актуальной, говорит вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. «У нас этих программ поддержки более 600 — на федеральном уровне, региональном, местном. Найти информацию о том, как именно получить поддержку, как ей воспользоваться, очень сложно. Сложно понять, соответствуешь ли ты критериям той или иной программы, трудно даже предварительно понять, на что ты можешь рассчитывать», — сетует Блудян. Крупные предприятия общаются непосредственно с властью, отмечает она, и получают информацию о мерах поддержки напрямую, а малый бизнес таких источников информации, как правило, лишен.

Исходя из оценок Росстата и данных ФНС о зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, можно считать, что обследование Росстата охватило 60% малых предприятий и ИП в России, утверждает в аналитической записке (есть у РБК) Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Сельское хозяйство нуждается больше всего

Росстат выделил пять основных видов господдержки МСП — финансовая, информационная, консультационная, имущественная и подготовка кадров. Самый распространенный среди них — финансовая поддержка: это предоставление кредитов, госгарантий по кредитам, грантов, субсидий и т.д. В 2015 году о получении финансовой поддержки сообщили 24,5 тыс. МСП (84,6% тех, кто получил господдержку) и 51,8 тыс. ИП (79% получателей господдержки). Иными словами, в 2015 году лишь 76,4 тыс. малых предприятий и индивидуальных предпринимателей воспользовались финансовой помощью государства, показало обследование Росстата. И гораздо меньше распространены такие виды поддержки, как подготовка и переподготовка кадров, имущественная поддержка в виде льготной аренды, подбора земельного участка и т.д.

«Относительная популярность финансовой поддержки связана прежде всего с тем, что доступ к заемным средствам для малого бизнеса по-прежнему крайне ограничен. В такой ситуации получение субсидий или компенсации понесенных расходов для малого предприятия или ИП часто становится необходимым условием продолжения ведения бизнеса», — отмечают эксперты ИКСИ.

Самое большое число ИП и малых предприятий, получивших господдержку, работает в секторе сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства: на этот сектор приходится около 51% всех получателей господдержки. Аграрные малые предприятия также лучше других информированы о возможности получить господдержку. Активность аграриев можно объяснить тем, что малый бизнес в этой отрасли недополучал необходимое финансирование почти весь постсоветский период, объясняет директор Центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин. Положительный эффект дает и то, что о поддержке сельского хозяйства много говорят политики и СМИ — так многие узнают о существовании мер поддержки, подчеркивает он. «С другой стороны, существует боязнь и недоверие к этим кредитам. Главная причина — забюрократизированность их получения, боязнь рисков», — отмечает эксперт.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Презумпция виновности

Получение субсидии — сложная процедура, соглашается глава экспертного центра при федеральном бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович, это ограничивает круг получателей господдержки. «На каждый полученный рубль субсидии тратится огромное количество ресурсов для подготовки документов. При этом сразу же возникает презумпция виновности получателя субсидии, то есть ты априори потенциальный нарушитель», — подчеркивает Алехнович.

Взыскание денежных средств, предоставленных субъектам МСП в качестве субсидий, является предметом частых судебных споров, говорилось в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена о проблемах бизнеса за 2017 год. При этом имеют место случаи, когда муниципальные образования подают иски о взыскании средств по выделенным ранее субсидиям с неустойкой, иногда превышающей сумму основного долга. «В регионах часто муниципальные органы пытаются вернуть субсидию, отозвать ее под разными предлогами. Есть риск, что если ты даже отчитался, то тебя задним числом попытаются заставить вернуть эту субсидию в бюджет», — перечисляет проблемы получателей субсидий Алехнович.

Малый бизнес по телевизору

Сейчас основные меры господдержки малого бизнеса сосредоточены на федеральном уровне, прежде всего на уровне Минэкономразвития и Минсельхоза. Как отмечает ИКСИ, ссылаясь на реестр мер государственной поддержки, составленный Корпорацией МСП, в 2016 году больше всего средств на поддержку малого бизнеса было выделено по линии Минэкономразвития (по итогам года было выделено 10,6 млрд руб. субсидий для субъектов малого бизнеса). Еще 2,6 млрд руб. бюджетных ассигнований было предусмотрено в рамках реализации Минсельхозом госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия».

В декабре 2016 года правительство утвердило приоритетный проект по поддержке МСП на 2017 и 2018 годы. В 2017 году на поддержку МСП планируется выделить из федерального бюджета 13,1 млрд руб. и еще 895 млн руб. привлечь из внебюджетных источников. В 2018 году на приоритетный проект для МСП бюджетные средства выделяться не будут. Целью проекта заявлено обеспечение занятости населения за счет увеличения количества субъектов МСП, использующих поддержку.

Информированность субъектов МСП остается на низком уровне, признает Минэкономразвития. Ведомство планирует провести мониторинг качества сайтов, информирующих предпринимателей о мерах господдержки, и проработать (совместно с Корпорацией МСП) вопрос о «реализации федерального телевизионного проекта, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности», говорится в ответе министерства на запрос РБК. Корпорация МСП не ответила на запрос.

Программа господдержки МСП сфокусирована на формировании сервисной модели поддержки и увеличении количества малых и средних предприятий, отмечают в Минэкономразвития. Востребованность программы господдержки измеряется «не только количеством получателей, но и наличием целевых групп» получателей поддержки, таких как инновационные и производственные предприятия, экспортеры, начинающие предприниматели и компании, работающие в социальной сфере, говорится в ответе министерства.