Китай заедет на заправки

Компания «Хуасинь» может получить долю в крупнейшей сети АЗС в России

Китайская «Хуасинь» может получить долю в сети АЗС «Роснефти». Это предполагает соглашение, подписанное двумя компаниями в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

​«Роснефть» и китайская корпорация «Хуасинь» (CEFC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщила «Роснефть». Документ был подписан в рамках официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, со стороны российской компании свою подпись поставил руководитель аппарата Юрий Курилин, с китайской — президент «Хуасинь» Чэнь Цюту. «Хуасинь» получила «опцию по приобретению доли в розничном бизнесе «Роснефти», говорится в сообщении российской компании. Детали не уточняются.

«Хуасинь» — крупная частная финансово-энергетическая компания, которая располагает банковскими, фондовыми и другими финансовыми инструментами и является крупным участником мирового рынка инвестиций в таких сферах, как новые источники энергии, биофармацевтика, авиация, туризм.

У «Роснефти» крупнейшая сеть АЗС в России: на конец 2016 года компании принадлежало 2962 заправки в 66 регионах России, а также в Абхазии, Белоруссии и Киргизии. «Роснефть» не раскрывает отдельно финансовые показатели розничного сегмента, указывая только общую информацию о логистике, переработке и коммерции. EBITDA этого сегмента в первом квартале 2017 года упала на 25,9%, до 20 млрд руб., по сравнению с первым кварталом прошлого года, говорится в пояснении к отчетности компании. Весь розничный бизнес «Роснефти» может стоить от $2 млрд до 4 млрд, говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

При этом «Роснефть» планирует перейти к холдинговой структуре управления, выделив в холдинги различные сегменты бизнеса, сообщил 22 июня на годовом собрании акционеров главный исполнительный директор Игорь Сечин. Первый пилотный холдинг будет создан как раз в розничном сегменте, уточнил он. «Роснефть» надеется привлечь в розницу стратегического партнера, который сможет развивать на АЗС дополнительные сервисы, сообщили аналитики «Открытие Капитал» в обзоре по итогам встречи с топ-менеджерами компании.

Это необходимо, для того чтобы привлекать инвесторов в разные сегменты бизнеса компании, пояснил РБК источник в «Роснефти». До сих пор компания привлекала инвесторов в основном в добычные проекты, а холдинговая структура позволит искать партнеров для различных направлений, уточнял он.

По данным «Интерфакса», сделка с розничным бизнесом «Роснефти» может завершиться в 2018 году. Но даже после нее «Роснефть» планирует остаться якорным поставщиком топлива в свою сеть АЗС, зарабатывать оптовую маржу на долгосрочных контрактах, а также получать доход в виде дивидендов на оставшуюся долю акций, указывал собеседник агентства.

В последние полгода маржинальность розничного сегмента низкая из-за высоких биржевых цен, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. При этом «Роснефть», как и другие нефтяные компании, может влиять на биржевую цену, добавляет он. Сейчас основная маржа формируется в крупном опте на этапе продажи нефтепродуктов с НПЗ, добавляет Турукалов.

Рентабельность розничного бизнеса «Роснефти» и в среднем по стране сейчас низкая — около 5%, для сравнения: рентабельность добычных проектов — около 15%, говорит Вахрамеев из GL Asset Management. С начала 2017 года выросли акцизы на топливо, а розничные цены остаются относительно стабильными, объясняет он. Отпускные цены находятся под пристальным вниманием ФАС, что давит на рентабельность НПЗ и заправочных сетей, соглашается аналитик «Открытие Капитал» Артем Кончин.

Китай прежде всего интересуют стабильные поставки нефти из России, сложно представить, что компании могут заинтересоваться сбытом нефтепродуктов в России как бизнесом, замечает Вахрамеев. Если сделка состоится, со стороны китайской компании это будет скорее политический ход, направленный на дальнейшее укрепление связей с «Роснефтью» и Россией, заключает эксперт.

«Роснефть» и «Хуасинь» также договорились о возможном создании совместного предприятия в России. Это будет вертикально интегрированная компания (обычно работает в сфере разведки, нефтепереработки и сбыта), указывает «Роснефть». Партнеры также могут создать совместный инвестиционный фонд.