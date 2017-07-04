Чечня не дождалась туристов

Особая экономическая зона в ЧР оказалась самой неэффективной в России

Эффективность работы туристической ОЭЗ в Чечне оказалась самой низкой среди всех особых экономических зон в России. Туристические ОЭЗ вообще не самые эффективные по сравнению с технологическими и промышленными

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Эффективность работы особой экономической зоны (ОЭЗ) в Чеченской Республике в 2016 году стала самой низкой среди всех ОЭЗ России. Сводный показатель эффективности, рассчитанный Минэкономразвития и представленный в годовом отчете ведомства, составил всего 8% в 2016 году и 16% — с начала существования ОЭЗ. Это «неэффективное функционирование ОЭЗ», констатирует Минэкономразвития. У чеченской ОЭЗ самый низкий показатель эффективности среди всех, следует из отчета Минэкономразвития. Хотя в данных ведомства есть и ОЭЗ с показателями хуже чеченского, они либо уже упразднены, либо расчеты по ним не проводились из-за неутвержденных плановых показателей.

Сводный показатель включает в себя эффективность работы резидентов ОЭЗ и органов управления экономической зоны, а также рентабельность бюджетных инвестиций в создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в таких зонах. Средние показатели для всех ОЭЗ в России — 84% в прошлом году и 67% за все время существования этого инструмента, по данным Минэкономразвития.

Существует несколько видов ОЭЗ: помимо туристическо-рекреационных, к которым относится чеченская, речь идет о технико-внедренческих, промышленно-производственных и портовых. Резидентам ОЭЗ предоставляются льготы, например налог на прибыль для них может снижаться с 20 до 0%, освободить участников эксперимента могут и от имущественного, земельного и транспортного налогов, ​для них предусмотрено значительное снижение страховых взносов. Масштабы льгот зависят от типа ОЭЗ и параметров работы резидентов.

Льготы без результата

ОЭЗ «Ведучи» в Чечне, так называется село в Итум-Калинском районе республики, где располагается горнолыжный курорт, была создана в октябре 2013 года, она вошла в состав Северо-Кавказского туристического кластера. «Курорт займет порядка 1500 га Итум-Калинского района в живописной долине реки Хачарой-Экх. На курорте будет построена обширная туристическая инфраструктура: 15 горнолыжных трасс протяженностью 15,5 км, восемь подъемников, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе», — сообщала управляющая компания этой ОЭЗ — «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

МИД России в ноябре 2016 года сообщил, что стоимость создания ОЭЗ — 53,3 млрд руб. Основные инвестиции приходятся на УК «Курорты Северного Кавказа», которая должна вложить во внутреннюю инфраструктуру 27,6 млрд руб., еще 11,9 млрд руб. должны были добавить резиденты зоны. Остальные 13,8 млрд руб. должно внести государство из регионального и федерального бюджетов — на эти деньги планируется реконструировать дорогу из Грозного в Ведучи, построить ЛЭП и газопровод.

Тимур Юнусов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и бизнесмен Руслан Байсаров (слева направо) на горнолыжном курорте «Ведучи» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

При этом в чеченском бюджете не хватало 250 млн руб. на разработку проектной документации по трем участкам дороги. Всего же на реконструкцию проектируемого участка нужно около 20 млрд руб., правительство Чечни пыталось включить эти расходы в отраслевые государственные и федеральные целевые программы, а также инвестиционные проекты естественных монополий, но профильными ведомствами, по сообщению МИДа, «данные предложения не поддержаны ввиду отсутствия средств».

Единственным резидентом ОЭЗ в Чечне является ООО «Ведучи» бизнесмена Руслана Байсарова (Forbes оценивает его состояние в $900 млн). В отчете Минэкономразвития говорится, что объем инвестиций резидентами ОЭЗ в Чечне с начала ее работы составил всего 63,31 млн руб. (11% от плановых значений). Объем вложенных в ОЭЗ бюджетных средств составил 1 млрд руб., но резиденты заплатили только 8,3 млн руб. налогов и создали за два с небольшим года всего восемь рабочих мест, а объем используемых налоговых льгот достиг лишь 940 тыс. руб. Объем неосвоенных средств, выделенных из федерального бюджета, составил 8,3 млрд руб. На Петербургском экономическом форуме в июне КСК подписала соглашения о намерениях с новыми резидентами чеченской ОЭЗ: компании «Пик», «Вершина» и «ПикЭкспириенс» пообещали вложить суммарно 420 млн руб.

Пресс-служба Минэкономразвития Чечни в понедельник не ответила на запрос РБК, представитель ведомства сообщила, что министр и директор профильного департамента находятся в отпуске.

Особый экономический туризм

Хотя эффективность ОЭЗ в Чечне и находится на наиболее низком уровне, такая проблема не уникальна для экономических зон туристической направленности. Из всех четырех типов ОЭЗ самая низкая эффективность наблюдается именно в туристско-рекреационных. За весь период существования таких ОЭЗ соответствующий показатель составил 33%, хотя число резидентов в них превысило ожидания, достигнув 61 (113%). Но количество рабочих мест достигло лишь 27% от плана. Объем инвестиций составил 19% от ожидаемых значений, размер выручки — 20%, а уплаченных налогов — 18%. Федеральный бюджет направил на развитие туристических зон 1,2 млрд руб., а местные и региональные власти в совокупности — меньше 5 млн руб.

Для сравнения: эффективность производственно-промышленных ОЭЗ с начала их работы в среднем составила 100%, технико-внедренческих — 99%. Минэкономразвития признает эффективной лишь одну туристическую ОЭЗ — «Ворота Байкала» в Иркутской области.

Есть несколько причин низкой эффективности туристических ОЭЗ, говорит РБК советник главы Минэкономразвития Елена Лашкина: «Во-первых, это не всегда удачный выбор площадки под ОЭЗ — вдали от аэропортов, от транспортной инфраструктуры. Среди туристических зон лучше всего развиваются именно те, где удалось правильно выбрать место. Удачные примеры — это «Курорты Северного Кавказа» (Приэльбрусье, Архыз), «Завидово» (Тверская область)».

«Кроме того, для развития туристических ОЭЗ и увеличения турпотока нужен комплексный подход всех заинтересованных сторон, начиная со снижения цен на авиабилеты, обеспечения необходимым количеством перевозчиков, заканчивая маркетинговыми кампаниями, которые популяризируют внутренний туризм», — добавляет Лашкина.

Фото: Сергей Узаков / ТАСС

Туристические ОЭЗ нужны, но существующие преференции не сильно стимулируют резидентов, рассуждает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Налоговая выгода измеряется считанными процентами от общей налоговой нагрузки при обычном режиме», — отмечает он. Инвестиции в российский внутренний туризм «могут отбиваться десятилетиями», поэтому нынешних льгот в ОЭЗ не хватает, подчеркивает Ромашкин: тот же дисконт по налогу на имущество не имеет никакого смысла, если имущества еще нет, а на месте созданной ОЭЗ — только чистое поле. Тем более некоторые ОЭЗ, которые создало государство, находятся в медвежьих углах, хотя есть и привлекательные для туристов места, как тот же Байкал, добавляет Ромашкин. Срок окупаемости туристических ОЭЗ не должен превышать 15 лет, отмечает Лашкина.