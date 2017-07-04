ExxonMobil предлагают Русское

«Роснефть» готова предоставить американскому партнеру долю в крупном месторождении

ExxonMobil, прекратившая работу на шельфе России из-за санкций, может получить доступ к запасам на суше. «Роснефть» предложила ей купить доли в нескольких проектах, в том числе в огромном Русском месторождении на Ямале

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Русское на продажу

«Роснефть», которая за последние полтора года получила от иностранных инвесторов около $7 млрд за доли в добычных проектах, продолжает привлекать стратегических партнеров. Компания предложила доли в месторождениях своему ключевому западному партнеру — американской ExxonMobil, рассказали РБК три источника в «Роснефти» и федеральный чиновник. Речь идет о четырех проектах, говорит один из собеседников. В частности, обсуждается продажа доли в Русском месторождении, которое находится за Полярным кругом на Ямале, рассказывают все четверо. Размер предложенной доли и другие участки они не называют.

Один из собеседников РБК сказал, что «Роснефть» предложила долю в Русском нескольким партнерам и ExxonMobil — только один из них. Представитель ExxonMobil отказался от комментариев. Сделку должна будет согласовать ФАС, но пока служба не получала ходатайство о покупке доли в месторождении от ExxonMobil, сказал РБК представитель ведомства. «Роснефть» готова предложить зарубежным инвесторам перспективные и действующие проекты, в том числе на месторождениях Западной и Восточной Сибири, сказал РБК представитель компании. Переговоры с ExxonMobil он комментировать отказался.

Месторождение Русское классифицируется как уникальное, указывала ранее «Роснефть». У него огромные запасы: около 1,4 млрд т нефти (по категории АВС1+С2), из них извлекаемые — 422 млн т. Месторождение должно быть запущено в эксплуатацию в 2018 году, добыча составит 1,3 млн т нефти в год, сообщала компания.

Русское интересно широкому перечню инвесторов, сообщала «Роснефть» в декабре 2016 года. Компания уже заключила два предварительных соглашения с потенциальными покупателями: в сентябре 2015 года — с китайской Sinopec о продаже до 49% в операторе месторождения «Тюменнефтегаз», а в 2016 году — с индонезийской Pertamina о возможном создании СП, в рамках которого иностранная компания могла получить до 37,5% «Тюменнефтегаза». Но «Роснефть» намеренно не включала в документы условия об эксклюзивности и продолжает диалог со всеми заинтересованными сторонами, говорилось в сообщении компании. К тому же «Роснефть» в любом случае планирует сохранить операционный контроль в проекте.

Сделка на $4,5 млрд

Кроме Русского «Роснефть» планирует продать до 49% еще в двух новых проектах — Тагульском и Юрубчено-Тохомском месторождениях, говорится в презентации компании, посвященной финансовым результатам за четвертый квартал и весь 2016 год. Возможную продажу до 49% в Юрубчено-Тохомском «Роснефть» также обсуждала с Sinopec.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

«Роснефть» ищет инвесторов в Русское и другие проекты, чтобы разделить риски, привлечь финансирование и технологии, сообщала компания в декабре 2016 года. Инвестиции в Русское компания не раскрывает, но называет проект капиталоемким. С учетом огромных запасов 49% «Тюменнефтегаза» могут стоить $3,8–4,5 млрд, оценивает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Сам приход ExxonMobil может повлиять на цену актива, считает аналитик «Открытие Капитала» Артем Кончин. Месторождение сложное: много разрозненных коллекторов, относительно небольшая глубина залегания, но в вечной мерзлоте и коэффициент извлечения нефти (КИН) пока планируется небольшой — 15–17%, напоминает он. Возможно, Exxon сможет предложить технологии, которые увеличат КИН, а значит, и стоимость актива, заключает аналитик. Приоритетным партнером для освоения Русского для «Роснефти», конечно, будет ExxonMobil, ведь компания обладает доступом к технологиям; если «Роснефть» выберет индонезийцев или китайцев, то получит в первую очередь финансового партнера, считает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.

С учетом масштабов проекта не исключено, что «Роснефть» привлечет нескольких инвесторов и создаст консорциум, как это было сделано для разработки Ванкорского и Среднеботуобинского месторождений, говорит Корнилов. Длительность переговоров с потенциальными покупателями можно объяснить тем, что проект новый, объясняет он. «Роснефть» дорого продала доли в действующих месторождениях, а Русское еще предстоит запустить, кроме того, запасы нефти месторождения нетрадиционные, в этом смысле проект более рискованный, заключает аналитик.

Корнилов считает, что добыча на Русском будет рентабельна при текущих ценах на нефть. По мнению Нестерова, это зависит от профиля добычи и технологий, которые будут применяться. Год назад Sinopec попросила российское правительство улучшить для нее условия вхождения в Юрубчено-Тохомское и Русское месторождения, предоставив им льготную экспортную пошлину, об этом рассказывал вице-президент по планированию и развитию Sinopec Дай Лици (его цитировало агентство «Интерфакс»). Заявка о предоставлении льготной пошлины подана только для Юрубчено-Тохомского, сказал РБК представитель Минэнерго. Это произошло еще в прошлом году, решения о льготе пока не принято, говорит человек, близкий к министерству.

Замена шельфу

Еxxon работает в России больше 20 лет, и «Роснефть» — ее ключевой партнер. Российская компания владеет 20% в проекте «Сахалин-1», где Exxon — оператор с долей в 30%. В 2014 году компании пробурили скважину «Университетская-1» в Карском море, открыв большое месторождение сверхлегкой нефти «Победа» с запасами в 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб. м газа. Но тогда же США ввели в отношении России санкции, запретив американским компаниям участвовать в глубоководных, арктических проектах, а также разрабатывать трудноизвлекаемые запасы, аналогичные сланцевым в США. ExxonMobil пришлось свернуть работы на шельфе, «Роснефть» продолжает геологоразведку самостоятельно. В начале 2017 года Exxon попросила Минфин США разрешить ей бурение с «Роснефтью» на другом проекте — в Черном море, но получила отказ.

Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

Запасы Русского месторождения трудноизвлекаемые, но это не «сланец» и под действие санкций проект не попадает, говорит Нестеров. В последнее время «Роснефть» продавала доли в проектах индийским и европейским партнерам, а американским компаниям развиваться в российской нефтяной отрасли сложно из-за более жестких санкций, констатирует аналитик. Но для ExxonMobil новые проекты в России крайне важны: компании нужно увеличивать запасы, расширять географию присутствия и получать доступ к новым масштабным проектам, говорит Нестеров.