Межтопэнергобанк растерял ликвидность

Кредитная организация приостановила выдачу наличных

ПАО «Межтопэнергобанк» призналось в недостатке ликвидности для проведения текущих клиентских операций. Ранее банк объяснял остановку расчетов сбоем в работе программного обеспечения

Фото: Алексей Зотов / «Коммерсантъ»

Межтопэнергобанк, который по итогам первого квартала 2017 года занял в рейтинге «Интерфакса» 93-е место по размеру активов, назвал причиной трудностей в обслуживании клиентов нехватку ликвидности. Она, в свою очередь, возникла из-за распространения «негативной информации о финансовом состоянии банка».

«Стремительную потерю ликвидности спровоцировало активное распространение негативной информации о финансовом состоянии банка, повлекшее резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями. На этом фоне возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов», — говорится в пресс-релизе банка.

«Банк обращает внимание клиентов, что все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена», — пояснили в банке и напомнили, что ПАО «Межтопэнергобанк» является участником системы страхования вкладов.

Сообщение банка заканчивается обещанием, что «клиенты и контрагенты будут проинформированы о порядке дальнейших действий по мере поступления дополнительной информации».

Сообщения о затруднениях в работе Межтопэнергобанка появились в пятницу, 30 июня. Однако в пресс-службе банка РБК тогда сообщили о возникновении «технических сложностей в работе программного обеспечения банка» на фоне резкого роста числа обращений клиентов. Банк остановил тогда клиентские операции, а его отделения ​начали работу в информационном режиме.



«Это никаким образом не связано с хакерской атакой — банк обновлял программный комплекс 24–25 июня, с этого момента столкнулся со сложностями в проведении операций, с тех пор начала распространяться негативная информация, что спровоцировало резкий рост клиентов за получением средств, и это усугубило ситуацию. И если до этого мы справлялись с проблемным ПО, то с момента начала массовых обращений система оказалась не в состоянии обслуживать большое количество запросов», — сообщил РБК представитель пресс-службы Межтопэнергобанка.



Источники «Интерфакса» рассказали тогда, что банк приостановил обслуживание физических и юридических лиц по всей сети. «Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», — пояснил агентству работник новосибирского филиала Межтопэнергобанка.