Кассовый надрыв

С какими проблемами связан переход на новую фискальную технику

С 1 июля 2017 года предприниматели должны перейти на онлайн-кассы, которые, по мнению законодателей, сделают рынок более прозрачным. Бизнесмены говорят, что параллельно его ждет рост цен и возвращение серых схем

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Черным по белому

Поправки к федеральному закону 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов», подписанные Владимиром Путиным 3 июля 2016 года, обязали всех предпринимателей заменить традиционные кассовые аппараты онлайн-кассами, которые упрощают процесс передачи данных в Федеральную налоговую службу. Инициатива не встретила поддержки у бизнеса: деловое сообщество утверждало, что замена одной кассы обходится в десятки тысяч рублей, усложняет работу продавца, а льготные налоговые режимы в новых условиях фактически теряют свой смысл. Когда первые добровольцы начали внедрять онлайн-кассы, возникла новая проблема: оказалось, что не хватает фискальных регистраторов, необходимых для работы «умных» касс. «Вокруг поправок до сих пор существует очень мощный негативный фон: «непродуманно», «тяжело», «сами не разберемся, нужно кого-то нанимать», «нет техники», — говорит Максим Митусов, руководитель проекта «МодульКасса».

Заявленная властями цель — сделать рынок розничной торговли в России прозрачнее. Действительно, если налоговая служба сможет контролировать движение средств в режиме реального времени, то ей легче будет оперативно пресекать работу по серым схемам. Но благие намерения могут выйти боком, отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. По его мнению, часть интернет-магазинов может перестать принимать карты и начать продавать товар «мимо кассы», не выдавая чеков покупателям. «Общее движение в сторону обеления рынка вполне может обернуться его очернением», — согласна исполнительный директор платежной системы Robokassa Татьяна Глазачева.

ФНС к такому сценарию готова, считает Федоров. По его прогнозам, для «очистки» рынка понадобится максимум полгода. «В первое время после вступления закона в силу ФНС будет активно проверять его исполнение и черным игрокам придется выплатить штрафы, а потом и вовсе уйти с рынка», — уверен он. Штраф за работу без онлайн-кассы для ИП составит 10 тыс. руб., для ООО — 30 тыс. руб. или будет равняться цене покупки, если она превышает указанные суммы, уточняет Ольга Пономарева, управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний СБП.

Чем онлайн-кассы отличаются от обычных Онлайн-касса, или фискальный регистратор, в отличие от обычного кассового аппарата оснащена специальным фискальным накопителем. Это устройство заменяет блок ЭКЛЗ (эта аббревиатура означает «электронная контрольная лента защищенная»). Фискальный накопитель фиксирует все операции, проходящие через кассу, и в режиме реального времени отправляет данные оператору фискальных данных (ОФД), а тот передает их в ФНС. Для этого касса должна быть подключена к интернету. Фискальный накопитель придется менять раз в 13 или 36 месяцев (для предпринимателей, работающих на схемах вмененного дохода (ЕНВД) и патенте соответственно). На чеке помимо стандартного набора реквизитов магазина появятся QR-коды, отсканировав которые покупатель сможет убедиться, действительно ли его чек учтен. «Каждое физическое лицо таким образом становится практически сотрудником налоговой инспекции», — отмечает президент АКИТ. Оформляя покупку, продавец должен спросить клиента, хочет ли тот получить электронную версию чека. В случае согласия продавец вводит в кассу адрес электронной почты покупателя или номер его мобильного телефона, на которые затем отправляется онлайн-чек. Кассовые книги и Z-отчеты, составляемые в конце смены, таким образом, уйдут в прошлое.

Первые среди равных

Реформа кассовой сферы проходит в несколько этапов. Добровольно перейти на онлайн-кассы компании могли с момента вступления поправок в силу, то есть с июля прошлого года. С февраля 2017 года налоговые инстанции прекратили регистрировать аппараты старого образца. Полностью перейти на «умные» кассы большинство предпринимателей должны с 1 июля текущего года. Годовую отсрочку получили те, кто работает по ЕНВД и на патенте, они должны совершить переход на онлайн-кассы до 1 июля 2018 года.

В итоге кассами должны будут обзавестись все, даже те, кто прежде мог торговать, не выбивая кассовых чеков. Таким правом как раз пользовались ИП и ООО, работающие по ЕНВД и патентам. «Подобный льготный режим создавался как раз для выведения бизнеса из тени и увеличения собираемости налогов, — отмечает Мария Желтова, руководитель направления банковского консалтинга группы «Беспалов и партнеры». — Теперь вопрос, работать с кассой или без, не стоит, и большинство малых предпринимателей, скорее всего, опять уйдут в тень».

Для многих магазинов такой поворот станет серьезным ударом. «Больше 90% нашей продукции реализовывается франчайзинговыми точками, а они платят налог с квадратного метра магазина. Это позволяло нам сдерживать торговую надбавку на продукцию», — говорит Владимир Денисенко, генеральный директор обувной фирмы «Юничел». Переход на онлайн-кассы существенно повысит расходы точек, что повлечет за собой повышение розничных цен в среднем на 10%, прогнозирует Денисенко.

Придется устанавливать кассы и интернет-магазинам. «В предыдущих версиях 54-ФЗ интернет-магазины не упоминались вовсе, но новая редакция закона буквально накрыла с головой онлайн-розницу», — отмечает Оксана Кобзева, эксперт проекта «Контур.ОФД». По ее словам, законодатели обязали интернет-магазины выдавать покупателям чеки нового типа, но не учли особенности работы этого рынка. Дело в том, что многие небольшие онлайн-продавцы пользуются услугами сторонних курьерских служб — курьеры не только развозят товары, но и принимают деньги, а затем уже переводят их интернет-продавцу. Единственное исключение — когда покупатель сразу оплачивает товар в интернете банковской карточкой. Изменение правил игры может привести к тому, что небольшой онлайн-ретейл откажется от приема банковских карт, чтобы не тратиться на кассы.

Владельцы магазинов, торгующих алкоголем, должны были установить онлайн-кассы до 31 марта 2017 года. «Мы поддерживаем курс государства на обеление рынка, но конкретно этот закон дискриминирует нашу категорию и усложняет жизнь нашим партнерам», — говорит Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании «САН ИнБев», которая выпускает пиво Bud, Stella Artois, «Сибирская корона» и др. «В весенне-летний сезон продажа алкоголя, особенно пива, возрастает в разы, а законодатель ищет любые варианты, чтобы пополнить бюджет», — предполагает адвокат Александр Редькин.

Фото: Александр Николаев / ТАСС

Онлайн-кассы в цифрах 3,5 млн онлайн-касс должно работать в России к июлю 2018 года В 20–50 тыс. руб. обойдется предпринимателю замена традиционной кассы на ее онлайн-версию Около 5 тыс. руб. стоила стандартная версия традиционного кассового аппарата 100–120 млрд руб. — объем рынка новых кассовых аппаратов и ПО к ним 36 млрд руб. будет тратиться на замену фискальных накопителей и обслуживание касс ежегодно Источники: «МодульКасса», «Мерката», расчеты РБК

Цена реформы

Для малого и микробизнеса поправки обернутся существенной финансовой нагрузкой, а некоторым предприятиям и вовсе грозят закрытием, считает Мария Желтова. Затраты на модернизацию касс действительно немалые: по оценкам Максима Митусова, замена одного кассового аппарата обойдется в среднем в 40 тыс. руб., при том что касса старого образца стоила от 5 тыс. руб. «Умную» кассу придется еще и обслуживать, а фискальный накопитель регулярно менять. Крупным сетям придется изъять из оборота значительно больше средств: по словам основателя и управляющего сети кафе быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова, на модернизацию 400 касс компания потратила около 5 млн руб. В эту сумму входит приобретение новых кассовых аппаратов с фискальными накопителями (или модернизация старых) и программного обеспечения, с помощью которого данные будут передаваться в ФНС.

Но это далеко не все затраты. Многие предприниматели просто не понимают, что от них требуется, и готовы нанимать сторонних специалистов для установки и настройки касс. «Малые предприятия открывают сейчас очень много вакансий, связанных с реализацией этого нововведения. Компаниям требуются программисты, аналитики, инженеры. Безусловно, это увеличивает фонд оплаты труда», — отмечает Наталья Сторожева, генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».

Государством предусмотрены вычеты в счет затрат на новые аппараты, но не для всех, да и покрыть расходы на установку касс они не смогут, говорит исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Изабелла Атласкирова. В частности, рассчитывать на компенсацию в размере 18 тыс. руб. могут предприниматели, которые работают на ЕНВД или патенте и установят кассу в 2018 году.

Непреодолимые препятствия на пути к новой системе ждут бизнесменов в отдаленных регионах, предупреждает Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «Энсо». Онлайн-кассы смогут передавать данные в ФНС только при наличии интернет-сигнала, с которым в глухих деревнях, да и городских магазинах, расположенных в подвальных помещениях, туго. «Эта проблема ложится на плечи предпринимателя. Хочешь работать — устанавливай спутниковую антенну», — вздыхает Головченко.

Приходится адаптироваться: например, владелице кафе и магазина «Белый мишка» в Орле Надежде Билецкой пришлось заплатить за интернет дважды. «Линия для кассы нужна отдельная и с защитой, поэтому мне пришлось тянуть два подключения для кафе, где у меня еще и бесплатный Wi-Fi для посетителей», — рассказывает она. По словам Билецкой, тарифы на обслуживание в небольших городах значительно выше, чем в столице, а сервис оставляет желать лучшего из-за низкой конкуренции среди поставщиков услуг. Многие региональные предприниматели выходят из положения так: днем пробивают чеки без подключения к Сети, а вечером находят точку доступа и передают данные в ФНС. Как на такие схемы будут смотреть налоговики после 1 июля, пока непонятно.

Еще одна проблема — обучение персонала работе на новых кассах. Ведь продавец должен будет спрашивать каждого покупателя о желании получить электронный чек. Это сильно усложнит и замедлит процесс продажи, считает Мария Желтова. «Компании, на которые распространяется действие закона, абсолютно разноплановы, от магазина в городе-миллионнике до бабушки из деревни. Уровень технической грамотности продавцов отличается в разы, — отмечает она. — Скорее всего, многих просто не успеют научить вносить данные клиента, а оформление возвратов станет отдельной головной болью».

При этом уже налицо дефицит фискальных накопителей — устройств для шифрования и защиты фискальных данных, без которых работа онлайн-касс невозможна. Сейчас по новым правилам работает чуть более 600 тыс. касс, подсчитали в АКИТ. Это примерно половина из действующих кассовых аппаратов. Оплаченных, но еще не поставленных касс в стране около 200–300 тыс., или четверть рынка, говорит Максим Митусов. В ФНС говорят о 850 тыс. зарегистрированных аппаратов в конце июня.

Сами предприниматели отмечают серьезный дефицит оборудования даже в Москве. «Наши франчайзи на Богословском переулке были вынуждены ждать кассовое оборудование больше 35 календарных дней, — жалуется Полина Кирова, директор по развитию ТМ «Рыбсеть». — Это очень большой срок для розничной торговли». По ее словам, подключение кассы затягивается на несколько часов, тогда как обычный кассовый аппарат можно было установить очень быстро.

Фискальные накопители производят всего три компании в стране — ЗАО «Атлас-карт», ООО «Рик» и ЗАО «Безант». Эту проблему поднял на совещании Госдумы в марте этого года депутат Андрей Луговой. По его словам, очередь на фискальные накопители расписана на несколько месяцев вперед, а цены на них доходят до 6–8 тыс. руб. при себестоимости в 700–800 руб. Такая ситуация сложилась из-за решения ФСБ, которая сертифицировала всего один образец фискального накопителя. «Загвоздка заключается в производстве основного компонента фискального накопителя — ключевого чипа. Именно к этой детали самые строгие требования, соответствовать которым довольно сложно», — поясняет адвокат Сергей Ледовских.

Правда, штрафовать добропорядочных бизнесменов, которым не хватило накопителей, пока не будут. В конце мая Минфин и ФНС выступили с письмом, в котором говорится, что если торговая точка заключила договор на поставку кассовой техники в «разумные сроки», то санкции к ней применяться не будут. «Бизнес сделал все, что от него зависело, и дальше остается только ждать», — резюмирует Максим Митусов.

Новый рынок услуг Поправки к законопроекту дали жизнь новой нише на рынке контрольно-кассовых аппаратов. Осенью 2016 года появились первые операторы фискальных данных — компании-посредники между предпринимателями и ФНС, которые принимают, обрабатывают и передают данные с онлайн-касс в налоговую службу. С одной из десяти таких компаний (их перечень представлен на сайте ФНС) владельцы касс должны заключить договор на предоставление услуг. Сами кассы нового типа и ПО для них продает 20–30 компаний — это как опытные игроки рынка, так и стартапы, которые пытаются оседлать новую волну. Гнаться есть за чем: по оценкам РБК, в России зарегистрировано около 1,8 млн касс, из них активно используется порядка 1,1 млн. Если учесть те компании, что пока не обязаны использовать кассовые аппараты, к 2018 году нужно будет модернизировать около 3,5 млн единиц техники. По расчетам Максима Митусова, в денежном выражении объем этой ниши составит 100–120 млрд руб. при единовременной замене аппаратов. А обслуживание и поставка нового оборудования могут приносить еще 35–36 млрд руб. ежегодно, подсчитал Антон Еликов, эксперт центра поддержки малого предпринимательства «Мерката».

Плюсы после минусов

При всех очевидных минусах новая кассовая система принесет малым предприятиям ощутимую пользу, уверен Максим Митусов: «Через боль предприниматели получат массу новых возможностей. Большинство предпринимателей сейчас ведут учет в лучшем случае в Excel, а то и просто в тетрадке. Автоматизация позволит разобраться, как на самом деле идут дела, каков объем продаж».

Сократятся проверки малого бизнеса, прогнозирует адвокат Сергей Ледовских: финансовая деятельность станет прозрачной, скрыть серые доходы будет намного сложнее. «Выездные проверки станут не просто точечными, а высокоточными. Если пришли из ФНС, значит, точно что-то нечисто, — говорит Максим Опилкин, директор по развитию компании Grotem (разработчик мобильного приложения для онлайн-касс). — Например, подозрительно выглядит ресторан, который пробивает 20 чеков в день, тогда как через дорогу похожий ресторан выдает 120 чеков. Теперь big data на службе у ФНС».

Информация, которую будут собирать онлайн-кассы, поможет компаниям выстроить эффективную маркетинговую стратегию, считает IT-директор Inventive Retail Group Евгений Бахин. «Электронная почта или номер телефона — это ведь ключ к истории покупок клиента. С их помощью можно таргетировать аудиторию и подготовить индивидуальные предложения для каждого покупателя, — уверен он. — Раньше такие возможности были ограничены кругом участников программ лояльности».

Бóльшая часть магазинов воспринимает новый закон как обременение, на которое по доброй воле они бы сейчас не пошли, отмечает Антон Еликов. «На самом же деле автоматизация для традиционной розницы — это реальный шанс привлечь как покупателей, так и поставщиков и успешно конкурировать с крупными сетями, — считает он. — Тех, кто сумеет этот процесс пережить, ждет новый виток развития».