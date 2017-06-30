Спикер воспользуется «энциклопедичными знаниями»

Депутат всех созывов от КПРФ станет советником председателя Думы

Экс-депутат Думы, член президиума ЦК КПРФ Сергей Решульский займет должность советника председателя нижней палаты Вячеслава Володина по законодательству, рассказали источники РБК и подтвердил сам бывший парламентарий. Во фракции коммунистов решение поддержали

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Сложивший на минувшей неделе мандат депутата Госдумы член фракции КПРФ Сергей Решульский может занять должность советника по законодательству спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Об этом РБК рассказал источник в окружении спикера и подтвердил собеседник в думском руководстве. «Соответствующее предложение Решульскому было сделано», — рассказал один из источников РБК.

Решульский подтвердил РБК предложение от спикера. «С большой долей вероятности могу сказать, что я соглашусь, — сказал РБК коммунист. — Надо определиться с руководством партии, чтобы не получилось так, что диаметрально противоположные оценки (КПРФ и спикера Думы) по каким-то вопросам мешали работе». Коммунист уже обсудил это предложение с несколькими своими коллегами в партии, и все сказали, что оно разумное, отметил Решульский. По его словам, формат работы советника по законодательной деятельности еще предстоит определить Володину.

Сам Володин после сложения Решульским мандата заявлял, что намерен найти «решение [для] энциклопедичных знаний законодательства» коммуниста. «Давайте мы поищем ту форму, в рамках которой можно будет востребовать качества [Решульского], в первую очередь профессиональные», — отмечал спикер.

Ранее Володин рассказывал РБК, что намерен создать в Госдуме экспертный совет по законотворчеству, куда войдут представители деловых кругов, высших учебных заведений и сами депутаты. Свои рекомендации эксперты будут готовить к уже внесенным в Думу депутатским инициативам, а также законопроектам правительства, Верховного суда, региональных парламентов. Помогать они будут «по самым различным вопросам — бюджетной, налоговой, тарифной политике, по вопросам гражданского права», отмечал спикер.

Решульский принял решение о сложении мандата на минувшей неделе. По словам источников РБК и самого парламентария, он мотивировал это состоянием здоровья и тем, что «врачи запретили волноваться».​

65-летний Решульский — депутат всех семи созывов Госдумы, в последний из которых из​брался по партийному списку. В начале апреля парламентарий поддержал инициативу коллеги по фракции Валерия Рашкина рассмотреть на заседании Думы протокольное поручение с требованием проверить факты из расследования оппозиционера Алексея Навального по премьеру Дмитрию Медведеву. Инициативу коммунистов не поддержал тогда спикер нижней палаты Вячеслав Володин, заявив, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю». Поручение было все-таки рассмотрено, но не поддержано большинством депутатов.

Во фракции КПРФ к решению Решульского стать советником Володина отнесутся нормально, сказал источник РБК, близкий к руководству фракции. «Решульский имеет такой авторитет, что в его персональном случае нет проблем. Все знают, что он человек принципиальный; когда ему не нравится что-то или он считает вредным, он это говорит. Может быть, и председателю это его качество нужно. Многие рады, что в каком-то качестве он сохранится в этих стенах», — пояснил он. Возможно, в качестве советника Володина он сможет влиять на корректировку спорных законопроектов и лоббировать позицию партии в этих вопросах, предположил в разговоре с РБК зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

У депутатов ограничен срок и не факт, что они смогут переизбраться, прокомментировал политолог Аббас Галлямов. Володин дал сигнал, что лояльные ему депутаты могут на него рассчитывать, таким образом «спикер повышает свои котировки в депутатской среде», считает эксперт. «Руководству компартии переход Решульского невыгоден по той же самой причине, ведь рядовые партийцы видят, что их будущее может быть связано не только с КПРФ, но и с партией власти. Впрочем, здесь все зависит от интерпретаций: если [председатель ЦК КПРФ] Зюганов представит ситуацию так, что о судьбе Решульского договорился именно он, это покажет его влиятельность и способность «решать вопросы», — заключил политолог.