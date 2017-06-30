Пентагон ищет русские киберсвязи

Минобороны США заявило о взаимодействии России с группировками хакеров

​Россия рассматривает информационную сферу как ключевую в современном военном конфликте, говорится в докладе Пентагона. Авторы утверждают, что хакерские сообщества CyberCaliphate и CyberBerkut связаны с российскими военными

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Москва воспринимает информационную сферу как ключевую в современном военном конфликте и как стратегически решающую и критически важную для контроля над населением России и влияния на государства-противники, говорится в докладе Пентагона «Военная мощь России», опубликованном 28 июня.

Информационное оружие России

По крайней мере с 2010 года российские военные сделали своим приоритетом развитие сил и средств для «информационной конфронтации» — концепции информационного превосходства во время мирного и военного времени, указано в докладе Минобороны США под редакцией главы разведки Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта​. Концепция предполагает установление контроля за цифровым контентом и техническими способами его распространения.

Кибероперации являются частью российских попыток контролировать информационное поле. Использование информации как оружия — ключевой аспект российской стратегии, который применяется во времена мира, кризиса и войны, говорится в докладе. Москва рассматривает информационное и психологическое оружие как возможность нейтрализовать противника в мирное время и предотвратить эскалацию во время кризисов. В докладе напоминают, что начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал об участии информационных войск в учениях «Кавказ-2016».

Российская пропаганда, по данным авторов доклада, как в советское время, стремится повлиять на аудиторию, запутать ее и деморализовать. Аудиторией российской пропаганды является собственное население, часть населения других стран, иностранные политические элиты. Технологии распространения разнообразны и включают прокремлевские сайты и теле- и радиоканалы, такие как Russia Today и Sputnik News, ботов, троллей в социальных медиа, манипуляции с оптимизацией поиска в интернете, подкуп журналистов иностранных СМИ. Подтверждающих примеров в докладе не приведено.

Россия, утверждают авторы доклада, прибегает и к взламыванию аккаунтов в социальных сетях для получения информации, которую можно использовать для дискредитации или фальсификации информации.

«Известно, что российские разведывательные службы маскируются под хакеров-активистов», — указано в докладе. Происхождение этой информации не указано. Однако, как утверждают эксперты Пентагона, «широко признано, что Россия через патриотических хакеров провела кибератаку на Эстонию в 2007 году». Также в докладе говорится о связи группы CyberCaliphate с российскими военными хакерами. «Под видом хактивизма группа под названием CyberCaliphate, похоже, связанная с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), провела взлом французской телестанции TV5 Monde в январе 2015 года. Группа CyberCaliphate позже была связана с российскими военными хакерами. Та же группа захватила твиттерную ленту Центрального командования США», — написано в докладе.

О связи CyberCaliphate с российскими спецслужбами писал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецкой разведке.

Проект CyberBerkut американские авторы доклада также связывают с российскими военными, называя организацию «лицом российской кибердеятельности, поддерживаемой государством». CyberBerkut использует технические и пропагандистские атаки в соответствии с российской концепцией «информационной конфронтации» и с марта 2014 года был вовлечен в многочисленные инциденты кибершпионажа и нападений, говорится в документе.

В России также работает множество платных онлайн-комментаторов, которые манипулируют или пытаются изменить повествование о какой-либо истории в пользу России. «Российская тролль-армия, также известная как Агентство интернет-исследований, является финансируемой государством организацией, которая ведет блоги и твиты от имени Кремля», — пишет Пентагон.

Противники и союзники России

В Кремле уверены, что США нацелены на смену режима в России и это приводит к росту напряженности и конкуренции между армиями двух стран, говорится в докладе Пентагона. Москва, указано там со ссылкой на принятую в 2015 году Стратегию национальной безопасности, без сомнения, рассматривает США и их партнеров по НАТО как главную угрозу российской безопасности. Российские власти считают их угрозой и геополитическим амбициям России, и — «что более важно — сохранению Кремлем власти».

У России глубокое недоверие к усилиям США развивать демократию по всему миру. Москва обеспокоена тем, что попытки диктовать и продвигать набор международных норм угрожают основанию власти Кремля и создают условия для иностранного вмешательства в российские дела.

В докладе также дан обзор развития военного строительства России с 1991 года, а также развития отношений страны с ее союзниками. Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по мнению авторов доклада, не удалось воплотить амбиции ее создателей.