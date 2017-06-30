Мир в большом долгу

Суммарные заимствования всех стран достигли рекордных 327% ВВП

Размер совокупной задолженности в мире обновил исторический максимум и составил 327% глобального ВВП по итогам первого квартала 2017 года, сообщил Институт международных финансов

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Размер общемирового долга достиг в первом квартале 2017 года рекордных $217 трлн, увеличившись на $600 млрд за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков. Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Документ есть у РБК. IIF представляет собой международную ассоциацию, объединяющую более 500 участников финансового рынка.

В совокупный долг включается все — долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Глобальное долговое бремя распределено неравномерно, отмечают авторы обзора: в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности, предупреждает IIF.

Устойчивый рост долгов на фоне ухудшения качества кредитов в нефинансовом секторе (особенно на развивающихся рынках) продолжает способствовать увеличению объема потенциальных обязательств государств, которые будут вынуждены, как и в предыдущий кризис, взять расчистку балансов частного сектора на себя. В ряде стран, в частности в Китае, резкое увеличение долгов уже стало отрицательно сказываться на суверенной кредитоспособности.

Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики — США и Китай: в обеих странах показатель вырос на $2 трлн. В Китае он достиг $32,7 трлн, а в США превысил $63 трлн. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение последнего к американскому ВВП снизилось на 2,5 п.п.

Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе, — следствие ужесточения денежно-кредитной политики. Однако китайские домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования. В первом квартале 2017 года отношение задолженности домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума — 45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков — 35%. По состоянию на май совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП, оценил IIF.

Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на $3 трлн, превысив $56 трлн, и составил 218% ВВП. Быстрее всего его отношение к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.

В конце мая Moody’s Investors Service впервые с 1989 года понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с Аа3 («очень низкий кредитный риск») до A1 («низкий кредитный риск»), установив по нему стабильный прогноз. Свое решение агентство объяснило медленными темпами реформ, а также большими долгами страны. Хотя Moody's не понижало китайский рейтинг почти 30 лет, другие агентства делают это чаще. Последним было Fitch, которое понизило суверенный рейтинг Китая в 2013 году.

В сентябре 20​​​16 года Moody’s понизило суверенный рейтинг Турции до «мусорного» уровня Ba1 со стабильным прогнозом, также сославшись на повышение рисков, связанных с необходимостью увеличения внешних заимствований, и ослабление таких показателей, как экономический рост и устойчивость институтов.

«Значение имеет не размер долга, а процентные ставки, — прокомментировал РБК выводы обзора IIF главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон. — Даже самый низкий уровень долга может стать непосильным для заемщика, если процентные ставки слишком высоки». Когда глобальные процентные ставки находятся на низком уровне, высокий уровень долга может считаться приемлемым. Ключевой риск, если брать в расчет актуальные уровни долга, заключается в рецессии (и, как следствие, в невозможности выплатить долг) или повышении процентных ставок в результате рецессии, добавляет эксперт. Ни тот, ни другой сценарий сейчас не грозит, заключил Робертсон.

Из четырех компонентов долга, которые измеряет IIF, у России за последние четыре квартала вырос лишь госдолг — с 15,9% ВВП в конце марта 2016 года до 16,3% ВВП в конце марта текущего года. Отношение долга домохозяйств к ВВП уменьшилось до 14,7% (с 15,6%), долга финансового сектора — до 11,8% (с 14,4%), нефинансового сектора — до 48,6% (с 56,1%). До конца 2017 года российским заемщикам предстоят крупные погашения долгов, отмечает IIF. По данным Банка России, во втором полугодии предстоит выплатить $43 млрд в качестве основного долга и $8,3 млрд в виде процентов.