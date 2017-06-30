Лоукостеры набирают высоту

Лоукостеры обгоняют
Количество билетов, проданных на рейсы десяти крупнейших лоукост-авиакомпаний, оперирующих в России, в первой половине 2017 года выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствует статистика интернет-сервиса для путешественников Biletix. Таким образом, за два года доля бюджетных перевозчиков увеличилась с 4 до 14%. В денежном выражении она выросла с 2,8 до 6,1%. При этом учитывались продажи авиакомпаний «Победа», Air Berlin, Eurowings (ранее Germanwings), Wizz Air, AirBaltic, Pegasus, FlyDubai и др.
«В настоящий момент наблюдается коррекция рынка онлайн-продаж авиабилетов после 2016 года, — считает генеральный директор Biletix Александр Сизинцев. — Продажи в целом в этом году выросли на 8%, и мы движемся к докризисным показателям. Однако продажи авиабилетов на рейсы лоукост-авиакомпании значительно, в разы, обгоняют общий рост».
Сопоставимые цифры приводит директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. По его данным, доля лоукост-компаний в январе—июне 2017 года выросла в количественном отношении до 11% по сравнению с 4% двумя годами ранее.
Если в первом полугодии 2015 года на бюджетные авиакомпании приходилось не более 4,5% от всех проданных авиабилетов, то в 2016 году — уже 8,5%, свидетельствует статистика Tutu.ru. В первой половине 2017 года их доля, правда, сократилась до 7%, однако «есть все предпосылки» к тому, что по итогам года она увеличится до 9–10%, прогнозирует руководитель пресс-службы Tutu.ru Наталья Анисимова. По ее мнению, это может произойти за счет высокого летнего сезона и предновогодних продаж.
В общей сложности с января по май 2017 года российские авиакомпании перевезли 35,8 млн пассажиров, по данным Росавиации. Это на 22% больше, чем годом ранее.
Эффект «Победы»
Опрошенные РБК эксперты обосновывают этот тренд деятельностью авиакомпании «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот». Она начала выполнять полеты в декабре 2014 года. По итогам 2016 года ее пассажиропоток достиг 4,3 млн пассажиров, увеличившись на 38,7%. Для сравнения, по данным издания Airline Business, мировой лоукост-рынок вырос в этот период на 10,8%.
С 2015 года доля «Победы» в продажах среди первой десятки перевозчиков выросла с 5% до почти 10%, отмечает представитель Aviasales Янис Дзенис. По его словам, это связано с развитием маршрутной сети, а также с ценовой политикой авиакомпании: в зависимости от направления билет на ее рейсы может стоить на четверть дешевле, чем у классических перевозчиков.
Несмотря на периодически возникающие скандалы, выбирая между комфортом и ценой, российские путешественники предпочитают второе, подтверждает Александр Сизинцев. По его оценкам, стоимость авиабилетов лоукостеров на международных рейсах в среднем на 28% ниже, чем у классических авиакомпаний (14,6 тыс. против 20,1 тыс. руб.). На внутренних направлениях разница еще значительнее — более чем в два раза (4,6 тыс. и 10,6 тыс. руб. соответственно).
По данным Tutu.ru, за два года билет «Победы» в одну сторону подорожал в среднем с 3,3 тыс. до 4 тыс. руб. При этом ее предложение все равно остается самым дешевым на рынке. Так, билет Pegasus в 2017 году стоит в среднем 6,8 тыс., Eurowings — 6,9 тыс., AirBaltic — 10,2 тыс., FlyDubai — 18,8 тыс. руб.
Из зарубежных компаний в течение двух лет свои показатели удвоили Wizz Air, Pegasus и FlyDubai, но доля этих игроков несущественна, отмечает представитель Aviasales.
В свою очередь, главный редактор отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров напоминает, что в 2014–2015 годах многие зарубежные лоукостеры стали уходить из России, столкнувшись с падением пассажиропотока. «Первыми стали экономить на перелетах именно бюджетные пассажиры», — объясняет Гусаров. Пока говорить об улучшении платежеспособности населения не приходится, считает он. Международные лоукостеры внимательно следят за рынком, но об их массовом возращении речи не идет.
Согласно данным на сайте «Победы», в структуре пассажиропотока в Европе лоукостеры занимают 38%, в Северной и Южной Америке — 30 и 27%, в Азии — 17% и в Африке — 9%.