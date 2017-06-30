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Лоукостеры набирают высоту
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Лоукостеры набирают высоту
Газета № 113 (2610) (3006) Бизнес, 29 июн, 09:00
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Лоукостеры набирают высоту
Доля низкобюджетных авиакомпаний в России удвоилась за два последних года
Продажи билетов на рейсы лоукост-авиакомпаний в России за два года выросли в разы. Эта динамика обеспечена главным образом одним участником рынка — подконтрольной «Аэрофлоту» компанией «Победа», поясняют эксперты
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лоукостеры обгоняют

Количество билетов, проданных на рейсы десяти крупнейших лоукост-авиакомпаний, оперирующих в России, в первой половине 2017 года выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствует статистика интернет-сервиса для путешественников Biletix. Таким образом, за два года доля бюджетных перевозчиков увеличилась с 4 до 14%. В денежном выражении она выросла с 2,8 до 6,1%. При этом учитывались продажи авиакомпаний «Победа», Air Berlin, Eurowings (ранее Germanwings), Wizz Air, AirBaltic, Pegasus, FlyDubai и др.

«В настоящий момент наблюдается коррекция рынка онлайн-продаж авиабилетов после 2016 года, — считает генеральный директор Biletix Александр Сизинцев. — Продажи в целом в этом году выросли на 8%, и мы движемся к докризисным показателям. Однако продажи авиабилетов на рейсы лоукост-авиакомпании значительно, в разы, обгоняют общий рост».

Сопоставимые цифры приводит директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. По его данным, доля лоукост-компаний в январе—июне 2017 года выросла в количественном отношении до 11% по сравнению с 4% двумя годами ранее.

Если в первом полугодии 2015 года на бюджетные авиакомпании приходилось не более 4,5% от всех проданных авиабилетов, то в 2016 году — уже 8,5%, свидетельствует статистика Tutu.ru. В первой половине 2017 года их доля, правда, сократилась до 7%, однако «есть все предпосылки» к тому, что по итогам года она увеличится до 9–10%, прогнозирует руководитель пресс-службы Tutu.ru Наталья Анисимова. По ее мнению, это может произойти за счет высокого летнего сезона и предновогодних продаж.​

В общей сложности с января по май 2017 года российские авиакомпании перевезли 35,8 млн пассажиров, по данным Росавиации. Это на 22% больше, чем годом ранее.

Эффект «Победы»

Опрошенные РБК эксперты обосновывают этот тренд деятельностью авиакомпании «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот». Она начала выполнять полеты в декабре 2014 года. По итогам 2016 года ее пассажиропоток достиг 4,3 млн пассажиров, увеличившись на 38,7%. Для сравнения, по данным издания Airline Business, мировой лоукост-рынок вырос в этот период на 10,8%.

С 2015 года доля «Победы» в продажах среди первой десятки перевозчиков выросла с 5% до почти 10%, отмечает представитель Aviasales Янис Дзенис. По его словам, это связано с развитием маршрутной сети, а также с ценовой политикой авиакомпании: в зависимости от направления билет на ее рейсы может стоить на четверть дешевле, чем у классических перевозчиков.

Несмотря на периодически возникающие скандалы, выбирая между комфортом и ценой, российские путешественники предпочитают второе, подтверждает Александр Сизинцев. По его оценкам, стоимость авиабилетов лоукостеров на международных рейсах в среднем на 28% ниже, чем у классических авиакомпаний (14,6 тыс. против 20,1 тыс. руб.). На внутренних направлениях разница еще значительнее — более чем в два раза (4,6 тыс. и 10,6 тыс. руб. соответственно).

По данным Tutu.ru, за два года билет «Победы» в одну сторону подорожал в среднем с 3,3 тыс. до 4 тыс. руб. При этом ее предложение все равно остается самым дешевым на рынке. Так, билет Pegasus в 2017 году стоит в среднем 6,8 тыс., Eurowings — 6,9 тыс., AirBaltic — 10,2 тыс., FlyDubai — 18,8 тыс. руб.

Из зарубежных компаний в течение двух лет свои показатели удвоили Wizz Air, Pegasus и FlyDubai, но доля этих игроков несущественна, отмечает представитель Aviasales.

В свою очередь, главный редактор отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров напоминает, что в 2014–2015 годах многие зарубежные лоукостеры стали уходить из России, столкнувшись с падением пассажиропотока. «Первыми стали экономить на перелетах именно бюджетные пассажиры», — объясняет Гусаров. ​Пока говорить об улучшении платежеспособности населения не приходится, считает он. Международные лоукостеры внимательно следят за рынком, но об их массовом возращении речи не идет.

Согласно данным на сайте «Победы», в структуре пассажиропотока в Европе лоукостеры занимают 38%, в Северной и Южной Америке — 30 и 27%, в Азии — 17% и в Африке — 9%.​

Автор: Дмитрий Крюков. При участии: Валерия Комарова.
Теги: лоукостер , авиаперевозки , доля , авиакомпания «Победа»
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