Человек нашел, где рыбе лучше

Как радиоведущий из России создал в Испании свою осетровую ферму

Четыре года назад ведущий радиостанции «Серебряный дождь» и предприниматель Никита Небылицкий променял эфир на осетровую ферму в Испании. В этом году рынок увидел первую выращенную им рыбу

Фото: Владимир Константинов / Reuters

Больше всего на свете 51-летний Никита Небылицкий любит скорость. Поэтому по Испании он передвигается на мотоциклах (их у него 16), а когда есть время, носится на спорткарах по гоночным трассам. Осетров он тоже выращивает с высокой для этого бизнеса скоростью — от икринки до рыбы в два кило всего за год.

Началась его осетровая эпопея практически случайно. Семь лет назад Небылицкий, радиоведущий и владелец компании «Масс-медиа технологии» и сети картодромов «Серебряный дождь», а в прошлом профессиональный раллийный гонщик, купил в Европе большой кемпер, или автодом, чтобы перевозить экипировку и оборудование своего сына, который тоже профессионально занимается гонками и участвовал в различных европейских чемпионатах. А затем дело дошло и до настоящего дома — его Небылицкий приобрел в испанском городке Камбрильс в 120 км от Барселоны. В 2013 году Небылицкий перебрался в Испанию насовсем. «Кемпер перегнал на свой участок и стал думать, чем заняться дальше», — вспоминает предприниматель.

Деньги на жизнь были, так что хотелось найти занятие по душе. Как-то раз Небылицкий решил для красоты завести рыбу в пруду у дома. Купил японских карпов разных размеров и запустил в водоем. «В следующий раз до пруда дошел только через полгода, тут-то и обнаружил, что карпы выросли сами собой! Так и появилась идея заняться разведением рыбы», — вспоминает он.

Какую именно рыбу разводить, Небылицкий понял, когда попытался найти в Каталонии приличную осетрину. Оказалось, что производителей осетрины — именно на мясо, а не на икру, поскольку технологии совершенно разные, — в Испании нет. «Икра, конечно, дороже мяса — вот все этим и занимаются. Мясо у них лишь побочный продукт от икорного производства, а сама рыба уже старше семи лет, разве она может быть вкусной? Я решил занять пустующий сегмент, — говорит Небылицкий. — В Испании любят свежий сибас, но к копченой или консервированной осетрине относятся ничуть не хуже».

В первую очередь он рассчитывал на спрос со стороны ресторанов и розничных сетей.

Бизнес для терпеливых По данным некоммерческой организации «Союз осетроводов», в России работает около 60 предприятий по выращиванию осетров в искусственных условиях. В Европе их меньше: несколько крупных производителей в Германии, Австрии и Италии. В основном бизнес запускают ради черной икры. Стабильно высокий спрос на осетрину есть лишь в отдельных странах — России, Израиле, ОАЭ. Осетр зреет медленно: для получения икры рыба должна расти минимум пять лет, пока не достигнет половозрелости. В среднем осетровые прибавляют по килограмму в год, а из множества икринок во взрослую особь превращается лишь каждая пятая. По последним данным, в 2015 году российские фермеры произвели около 2 тыс. т осетрины, это примерно 2% всего российского рынка искусственно выращенной рыбы.

Тихая заводь

«Я совершенно не представлял, как это, выращивать «мясных» осетров. А поскольку в Европе мне про это мало кто мог рассказать, поехал за советами под Дубну, в Конаково, где была первая в СССР осетровая ферма», — рассказывает Небылицкий. Здесь он познакомился с бывшей главой фермы Надеждой Козавковой. Десять дней она рассказывала Небылицкому о технологиях производства. После чего тот полетел назад в Испанию искать место под ферму.

В 2014 году в окрестностях городка Саррион (автономная области Арагон) Небылицкий обнаружил старую форелевую ферму, построенную больше 60 лет назад: «Мне безумно понравилось место — две реки, каменные ущелья, горы, заросли ежевики, 12 га и площадь водяного зеркала больше 7 тыс. м!» С двумя собственниками, которым тогда было 94 и 102 года, удалось договориться об аренде фермы на 99 лет.

Уже когда все формальности были улажены, Небылицкий понял, что приобретенная им ферма для разведения осетров не совсем подходит. «То, что осетровые бассейны должны быть круглыми, а здесь прямоугольные, — еще полбеды, самое главное — нам нужна была теплая вода — от 18 до 24 градусов, а в бассейны поступала холодная, не выше 13 градусов», — вспоминает предприниматель.

Поэтому пришлось прежде всего заняться реконструкцией. На ферме были две гидростанции, их усовершенствовали — запустили две электротурбины по 400 кВт мощностью каждая. При этом сама ферма потребляет лишь 300 кВт. Избыточную мощность в 500 кВт Небылицкий продает на открытом рынке по 5,8 ¢/кВт·ч. Доходы от продажи энергии — €254 тыс. в год — Небылицкий тратит на приобретение кормов для своих осетров и частично на оплату сотрудников (сегодня их 70 человек).

Самыми затратными приобретениями, сделанными в ходе реновации, оказались бассейны, два трубопровода теплой воды по 1200 м каждый и два водяных насоса. Потребовалось установить также систему очистки воды, заново построить систему защиты, кислородные станции, морозильные камеры, дегазаторы азота, цех вегетации, цеха по переработке рыбы, отремонтировать склады и сделать многое другое. В общей сложности аренда, реконструкция и превращение форелевой фермы в осетровую, а также покупка самой рыбы обошлась Небылицкому в €10 млн. Большая часть средств его собственная, в проект также инвестировали два партнера, тоже выходцы из России, имена которых Небылицкий раскрывать не хочет.

Фото: из личного архива

Форму бассейнов он решил не менять, оставил как есть, превратив нестандартный подход в конкурентное преимущество: сегодня Небылицкий с удовольствием рассказывает о том, что никто, кроме него, в Европе не выращивает осетров в прямоугольных бассейнах: «Мы поставили там обогатители воды кислородом и аппараты искусственного течения, чтобы рыба побольше плавала, — мясо в результате становится более упругим, что ценится на рынке. Такого, кроме нас, никто не делает».

В российском Союзе осетроводов РБК подтвердили: обычно осетров разводят в водоемах с низкой скоростью течения в отличие от форели. «Поскольку изначально ферма форелевая, пришлось извлечь выгоду из того, что течение там было исторически и вода циркулирует не так, как в типовых осетровых хозяйствах», — считают в Союзе осетроводов.

Икру для вегетации мальков — она происходит шесть раз в год — Небылицкий покупает у немца Питера Гросса, владельца компании Gross GmbH. Для разведения он выбрал гибрид ленского и русского осетра — эта рыба вырастает на 20% крупнее обычных осетров. «Немного странный выбор: ленский осетр быстрее растет в холодной воде, русский — в теплой, — удивляется Нина Жадан, заместитель гендиректора ООО «Эмпирика рус» (импортер продукции финской группы компаний Caviar Empirik Oy в России, занимается разведением и выращиванием осетровых и производством черной икры. — РБК). — Как поведет себя их гибрид в тех условиях, что есть на ферме, непонятно».

В осетроводы Небылицкий взял ученика Надежды Козавковой, Николая Мельника. Тот с семьей давно жил в Казахстане, но Небылицкий уговорил его переехать в Испанию. «Без Николая ничего бы не получилось. Последнюю Tesla за него отдам, лишь бы не перекупили», — смеется предприниматель. Именно Мельник дал Небылицкому собственный рецепт кормов из морепродуктов для совсем маленькой, весом до 10 г, рыбы.

По словам хозяина фермы, теплая вода, течение и правильные корма позволяют осетрам быстрее набирать вес и мышечную массу — рыба много ест и хорошо растет. За год осетры набирают вес свыше 2 кг. Их можно уже продавать. «Осетр весом полтора-два кило — самый вкусный», — утверждает Небылицкий.

Впрочем, специалисты к этим утверждениям относятся с недоверием. Генеральный директор ТД «Русский осетр» Александр Ганусов говорит, что вырастить за год из икринки двухкилограммового осетра невозможно. Известны случаи, когда эта рыба растет быстро, возражает Нина Жадан. По ее словам, ее знакомому фермеру из Черногории удалось за год вырастить осетра весом 2 кг. «В качестве корма использовал червяков и фарш из мелкой рыбы, так что примеры есть, — уверяет Жадан. — К тому же в теплой воде рыба действительно растет быстрее».

Фото: из личного архива

Рыбное место

Продажи осетра стартовали в начале 2017 года. Небылицкий рассчитывает в этом году произвести на своей ферме 400 т осетрины. «200 т уже проданы крупной испанской оптовой компании, а еще на 200 есть контракты с розничными сетями», — утверждает он. Директор по продажам его фермы Евгений Хименос познакомился с будущими клиентами на одной из специализированных рыбных выставок в Европе. Отпускная оптовая цена осетрины — более €11 за килограмм. По расчетам РБК, выручка от продаж составит более €4,5 млн, маржинальность — около 100%.

В 2018 году Небылицкий рассчитывает увеличить производство осетрового мяса до 600 т — спрос пока превышает предложение. «Контракт на оптовые поставки в Испании 200 т осетрины ежегодно у нас заключен на пять лет, — говорит он. — Есть еще два оптовых клиента, поставляющих осетрину во Францию и Катар». К июлю 2018 года Небылицкий рассчитывает вернуть вложенное.

К тому же в Арагоне работает система поддержки нового бизнеса по линии Евросоюза, правительства Испании и самой провинции. «Все достаточно просто: каждый год власти разных уровней публикуют списки, что они готовы дотировать. Если видишь, что попадаешь под одну из статей или под несколько, подаешь документы. Комиссия их рассматривает и, если все соответствует, возвращает инвестиции. Деньги не огромные, но если их можно получить, почему этого не сделать?» — говорит Небылицкий. Ферме уже вернули около €350 тыс., а при организации перерабатывающего производства дотации вырастут.

Пока осетры подрастали до нужного размера, Небылицкий нашел дополнительные способы извлечения дохода из фермы: специально подготовленный персонал проводит групповые, школьные и индивидуальные экскурсии. Небылицкий утверждает, что они пользуются спросом. Разводит он и карликовых, раза в четыре меньше взрослой двухлетней особи, осетров для домашних аквариумов. Покупатель — местная испанская сеть «Гарденерия». В год удается продать до 40 тыс. карликовых осетров, что пополняет бюджет фермы на €200 тыс. в год.

Зарабатывает Небылицкий и на продуктах жизнедеятельности своих осетров. Он утверждает, что установил на ферме специальную систему, которая убирает рыбий навоз, затем он перерабатывается в удобрение с оптимальным набором микроэлементов — метановую бражку, которую затем продают министерству сельского хозяйства провинции Арагон. Часть отходов перерабатывается в метан, который обогревает помещения и теплицы с клубникой, их Небылицкий построил на территории фермы: «Теперь собираем по пять урожаев в год, но не на продажу, пока все это носит экспериментальный характер».

В Россию продавать осетров предприниматель не может — мешают санкции. Но он собирается открыть на родине в 2018 году собственное производство копченого и соленого осетра, консервов из осетрины, рыбного бульона и даже чипсов из осетриной кожи.