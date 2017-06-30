Однодневок выведут на свет

ФНС создает сервис по самостоятельному скорингу налогоплательщиками партнеров

Бизнесу станет проще проверить, не являются ли его контрагенты фирмами-однодневками. Как выяснил РБК, соответствующий электронный сервис разрабатывает ФНС. По оценкам экспертов, это поможет снизить растущий объем налоговых претензий

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ФНС планирует создать электронный сервис, с помощью которого налогоплательщики смогут лучше понять, являются ли их контрагенты фирмами-однодневками, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом подготовки проекта. По их словам, в основу сервиса ляжет система налоговых рейтингов, присваиваемых субъектам экономической деятельности. Руководствуясь этими рейтингами при выборе партнеров, компании и предприниматели смогут снизить риски доначисления им налогов из-за того, что их контрагенты могут быть сочтены компаниями, не ведущими реальной деятельности, пояснили собеседники РБК. «Так, в последнее время участились случаи признания налоговиками НДС по приобретенным товарам и услугам у таких компаний излишне возмещенным или неправомерными действий по отнесению налога на прибыль на расходы», — рассказал один из источников РБК.

В ФНС РБК эти планы подтвердили: «В рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности ФНС России запланировано создание электронного сервиса по скорингу налогоплательщиков и отражению различных профилей рисков для организации бизнесом самостоятельной оценки налогового риска. Таким образом ФНС России реализует проект по управлению требованиями и средой администрирования». Сейчас сервис находится в стадии разработки функциональных требований, в том числе по срокам реализации продукта и его методологии, уточнили в службе. От более детальных комментариев там отказались.

Расширение возможностей налогоплательщиков по проверке партнеров приобретает особую актуальность на фоне роста объема претензий со стороны налоговых органов, указывают эксперты. «В 2016 году наблюдалась тенденция к повышению эффективности налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Статистика проверок показывает, что их количество уменьшилось, но результативность увеличилась. Так, в 2016 году в Москве было проведено 1829 налоговых проверок, а в 2015 году — 2393. Количество проверок за год уменьшилось на 25%, однако средняя цифра доначислений по одной компании увеличилась более чем в два раза, с 18,3 млн руб. в 2015 году до 41,6 млн. руб. в 2016 году», — подсчитал налоговый юрист компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Юрий Счастливый, основываясь на данных ФНС.

Что доступно налогоплательщикам сейчас?

Пока ничего похожего на сервис для комплексной оценки контрагентов на предмет «однодневности» на сайте ФНС нет. Имеющийся на сайте nalog.ru сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» представляет собой набор разрозненных функций по проверке контрагентов на разные признаки подозрительности: например, отдельно можно проверить, не зарегистрирована ли компания по адресу массовой регистрации, отдельно — не имеются ли у нее долги по налогам, отдельно — не являются ли ее руководители дисквалифицированными и т.д. В итоге для того чтобы проверить своего контрагента по нескольким параметрам, необходимо потратить немалое количество времени, указывают эксперты.

Из-за того что существующие сервисы по проверке позволяют оценить далеко не все аспекты деятельности контрагентов, компании-налогоплательщики сталкиваются с тем, что их оценка партнеров расходится с оценкой, сделанной налоговиками с помощью их собственной закрытой системы​ по контролю за уплатой и возмещением НДС «СУР АСК НДС». Как пояснили РБК в ФНС, она работает с 2013 года и «позволяет налоговому органу сформировать экспертное мнение о налогоплательщике на основании набора параметров и оценить вероятность совершения налогоплательщиком налогового правонарушения». В этой системе аккумулируется практически вся доступная ФНС информация (регистрационные данные, итоги финансово-хозяйственной деятельности, сведения о руководителях/учредителях, налоговая история и пр.), в результате все налогоплательщики НДС распределяются на три группы риска — «Высокий», «Средний» и «Низкий», в соответствии с этими группами и делаются акценты при налоговых проверках, пояснили в ФНС.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Налогоплательщикам эта система недоступна. «Детальная информация о системе «СУР АСК НДС», используемых ею базах данных, алгоритмах действия и сегментации налогоплательщиков, наборах критериев риска носит закрытый характер. Это является вынужденной мерой в целях исключения возможности искусственной адаптации недобросовестных налогоплательщиков под правила системы», — пояснили в налоговой службе.

Ситуацию с оценкой контрагентов налогоплательщиками можно улучшить и посредством использования таких баз данных, как СПАРК, Сasebook и т.п., отмечает руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский, однако сведения в данных базах обновляются часто со значительным временным лагом и в связи с этим не всегда соответствуют действительности.

В результате налогоплательщикам становится сложнее отстаивать свои интересы в суде. «Налоговые органы стали чаще выигрывать дела именно в судах. Статистика показывает, что в 78% случаев решение налогового органа о налоговых доначислениях остается в силе. Раньше эта цифра была значительно меньше», — констатирует он. Действительно, в картотеке арбитражных дел на сайте федеральных арбитражных судов РФ РБК удалось обнаружить несколько споров компаний с налоговиками о доначислении налогов за 2016 год, где в качестве одного из аргументов сотрудники ФНС использовали аргумент о том, что компания включена в реестр фирм-однодневок. Например, такая формулировка содержится в споре ООО «МЕГА ПрофиЛайн» с инспекцией ФНС по Ленинскому району Ставрополя. У налогоплательщиков такого аргумента сейчас нет.

Поможет ли новый сервис избежать претензий?

РБК попросил участников рынка проанализировать перспективы использования разрабатываемого ФНС сервиса.

Эксперты сходятся во мнении, что запуск новой системы поможет компаниям собрать больше достоверных сведений о своих контрагентах. «Чтобы избежать налоговых претензий, недостаточно запросить устав и выписки контрагента. Нужно проверять и фиксировать полномочия подписанта с его стороны, анализировать, достаточно ли ресурсов контрагента для исполнения обязанностей по договору, следить за его деловой репутацией, собирать доказательства реальности исполнения сделок. Для этого в каждом случае необходимо запрашивать расширенный список документов, содержащих сведения о потенциальных контрагентах, отсутствующие в открытых источниках информации. В отсутствие какой-либо систематизированной базы, содержащей такие сведения, налогоплательщикам затруднительно получать вышеперечисленные документы и информацию от своих контрагентов, так как законодательство не содержит указания на обязанность сторон договора предоставлять ее», — говорит Юрий Счастливый. По его мнению, раскрытие такой информации могло бы увеличить степень защищенности налогоплательщиков при выборе контрагентов.

Партнер Ernst & Young Иван Родионов связывает намерение налоговиков запустить новую систему скоринга с планами ФНС с 25 июля снять налоговую тайну с нескольких параметров данных налогоплательщиков, в том числе с ряда финансовых и экономических показателей. В связи с этим, по его словам, станет больше публичной информации, в том числе о том, насколько исправно юридические лица платят налоги. По его словам, перестанет быть налоговой тайной информация о нарушениях компаниями законодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии. Сейчас, как проверил РБК, таких данных в сервисе ФНС по проверке налоговых долгов не содержится. Там можно лишь узнать, имеет ли партнер превышающую 1 тыс. руб. задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу, и представляет ли он налоговую отчетность. «Создание нового сервиса будет одним из критериев оценки компаний — насколько добросовестно он платит налоги, есть ли у него недоимки и пр.», — говорит Иван Родионов.

Вместе с тем он указывает и на риски перестраховки при использовании нового сервиса. «Например, компания может испытывать временные затруднения и не являться фирмой-однодневкой, а информация о недоимке может появиться из-за претензии налоговиков, которую плательщик потом успешно оспорит», — добавляет эксперт.​

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Также налоговики получат возможность ссылаться в судах на информацию, полученную с помощью нового сервиса, что укрепит их доказательную базу, опасаются участники рынка. Но в то же время и у компаний появится больше возможностей, чтобы отстаивать свои позиции. «Налогоплательщик, со своей стороны, будет вправе выдвинуть контраргумент, что он проверил своего контрагента по скорингу и не выявил оснований сомневаться в его благонадежности», — говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции «ФБК Право» Александр Сотов.

Чтобы новый сервис полноценно заработал, необходимы поправки в законодательство, указывают юристы. «До тех пор пока в законе нет требования по проявлению должной осмотрительности при выборе контрагента как необходимого элемента получения налоговой выгоды, даже любая публичная информация о сомнительных контрагентах не может иметь никаких правовых последствий», — указывает руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаил Орлов. ​