Виновными признали всех

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

Коллегия огласила вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Все подсудимые признаны виновными, ни один из них не заслуживает снисхождения, считают присяжные

Фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Присяжные Московского окружного военного суда признали виновными всех фигурантов дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, передает «Медиазона». На вынесение вердикта коллегии потребовалось три дня. За это время присяжные проголосовали по 26 вопросам и определили, в частности, насколько доказаны обстоятельства убийства Немцова, совершил ли каждый из подсудимых вменяемые ему действия, следует ли из этого, что каждый из них виновен, и заслуживает ли он снисхождения. По этому делу проходят бывший военнослужащий батальона «Север» внутренних войск МВД Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Решение о наказании будет принимать судья Юрий Житников.

За виновность Дадаева проголосовали десять присяжных. По остальным вопросам за доказанность состава преступления в действиях братьев Губашевых, Эскерханова и Бахаева проголосовали не менее восьми заседателей в каждом случае. Снисхождения фигуранты не заслуживают. Ни по одному из вопросов за невиновность подсудимых не высказалось больше четырех человек.

Присяжные признали, что Дадаев лично застрелил Немцова, а до этого вел переговоры о вознаграждении, установил наблюдение за политиком и купил для своих соучастников телефоны; Анзор и Шадид Губашевы участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

Перед приговором стороны обсудят последствия вердикта; на этой стадии гособвинитель Мария Семененко запросит для Дадаева, Эскерханова, братьев Губашевых и Бахаева сроки лишения свободы. Ранее она в ходе прений сторон заявила, что считает вину всех фигурантов дела полностью доказанной. Адвокаты семьи Немцова Вадим Прохоров и Ольга Михайлова усомнились в виновности одного из фигурантов дела — Бахаева. По их мнению, его роль в убийстве политика осталась неустановленной. «Следствию не удалось собрать достаточную доказательную базу в отношении Хамзата Бахаева. Не прибавилось доказательств и в ходе судебного процесса. Возможно, он был в курсе преступления и действительно в чем-то принимал участие, но подтверждений этому нет. Прошу присяжных это учесть», — сказал Прохоров.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие пришло к выводу, что речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб. Пятеро предполагаемых исполнителей преступления были задержаны в начале марта того же года, их возможный соучастник Беслан Шаванов погиб при задержании, подорвавшись на гранате. Фигурантам дела вменяются убийство в составе организованной группы и незаконный оборот оружия. ​Трое предполагаемых исполнителей преступления, включая Дадаева, сознались в убийстве, а затем отказались от показаний, заявив о пытках.

Организатором преступления СКР считает Руслана Мухудинова, который находится в розыске. Представители родных Немцова полагают, что преступление не было раскрыто: заказчики убийства, которых следует искать «среди высших должностных лиц как Чеченской Республики, так и Российской Федерации», остались неустановленными. Адвокаты настаивают, что Мухудинов был простым водителем у замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева, именно его Прохоров и Михайлова называют организатором преступления.

Следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение, но оба раза соответствующее постановление отказывался подписывать глава СКР Александр Бастрыкин, рассказывали источники РБК. В начале судебного процесса представители семьи Немцова ходатайствовали о допросе Геремеева, а также ряда высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. В итоге на процессе был допрошен только экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов, под началом которого служили Дадаев и Геремеев.