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Зарах Илиев разместил бонды
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Зарах Илиев разместил бонды
Газета № 112 (2609) (2906) Финансы, 00:01
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Зарах Илиев разместил бонды
Первая российская финтех-компания вышла на международный долговой рынок
Специализирующая на микрозаймах компания SimpleFinance, близкая к структурам миллиардера Зараха Илиева, размещает евробонды. Успешное закрытие сделки позволяет задуматься о выходе на долговой рынок другим заемщикам, считают эксперты
Зарах Илиев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Компания SimpleFinance, занимающаяся финансированием малого и среднего бизнеса, разместила трехлетние еврооблигации на сумму $30 млн под 10,5% годовых, рассказали РБК два источника на банковском рынке. Размещение проводилось на Франкфуртской бирже, добавил собеседник РБК. Организатор размещения — «Ренессанс Капитал».

Опрошенные РБК эксперты называют итоги размещения успешными. По их мнению, эта сделка может активизировать выход на рынок долгового капитала других заемщиков из этого сегмента рынка.

Пресс-служба компании отказалась от комментариев.

Кредитор цветочного бизнеса

Эмитентом евробондов выступила головная компания SimpleFinance — SF Holdings Company Plc, а гарантом — SimpleFinance. Компания SimpleFinance входит в реестр Банка России микрокредитных организаций под названием ООО «МКК «СимплФинанс». SimpleFinance была создана в 2015 году, говорится на ее сайте. Согласно материалам к размещению у компании есть отчетность по МСФО, аудированная Deloitte.

«Сейчас эта компания достаточно крупная по активам, но у нее маленький портфель микроссуд — в портфеле доминируют займы объемом свыше 3 млн руб.», — говорит ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. SimpleFinance не работает на рынке микрозаймов физлиц и полностью сосредоточена на тендерном кредитовании или работе с малым и средним бизнесом по залоговым и беззалоговым продуктам. В презентации компании для инвесторов говорится, что с января 2016 года по май 2017-го объем портфеля компании вырос со 100 млн до 2,6 млрд руб.

Согласно данным базы данных «С​ПАРК-Интерфакс», акционер компании — структура под названием «СФ ХОЛДИНГС КОМПАНИ ПИЭЛСИ», зарегистрированная в Кипре. По данным проспекта к евробондам (есть у РБК), эмитенту евробондов принадлежат две компании — SimplyFi и TenderHub. 87,4% компании-эмитента принадлежит кипрским структурам. Остальным пакетом владеет топ-менеджмент группы компаний Finteca.

Источники РБК, близкие к компании, указывают на аффилированность Finteca с владельцами крупного агрокластера на Калужском шоссе «Фуд Сити», где у МФО расположен эксклюзивный офис. Источник, близкий к организаторам размещения, добавляет, что компания «близка» к структурам миллиардера Зараха Илиева и его семьи. Илиев занимает 34-е место в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2017». Журнал оценивал его состояние в $3,1 млрд.

SimpleFinance активно выдает займы цветочному бизнесу перед праздниками, когда компаниям не хватает оборотных средств для закупки большого объема товаров, когда банковские кредиты требуют больше времени на одобрение, говорит ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. В итоге SimpleFinance хорошо зарабатывает на таком высокомаржинальном кредитовании, добавляет эксперт.

Первый опыта финтеха и МФО на долговом рынке

До этого российские финтех-компании не выходили на долговой рынок ни в России, ни за рубежом с предложением своих бумаг, говорит генеральный директор российской финтех-компании 7 Seconds Алексей Чаленко. Что касается МФО, то на российском рынке есть только одна микрофинансовая организация с публичным долгом (размещала облигации на Московской бирже) — «Домашние деньги», говорит старший аналитик группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.

Что касается компании SimpleFinance, то, по мнению Ивана Уклеина, прозрачность компании для инвесторов — «не очень хорошая». «У компании нет кредитных рейтингов, на сайте пока нет аудированной отчетности, не раскрыта детальная информация об акционерах материнского холдинга», — констатирует Уклеин.

Компания начала работать только в 2015 году, при этом активно развернула бизнес только в конце 2016 года и пока не прошла различные фазы экономического цикла, а следовательно, не зарекомендовала эффективность своей бизнес-модели, считает Уклеин. «Ведь именно в 2014-м — начале 2015 года у малого и среднего бизнеса были серьезные проблемы, и этот сегмент формирует основу клиентской базы компании», — говорит эксперт.

Успешный опыт

Эксперты, опрошенные РБК, называют итоги размещения хорошими. По словам исполнительного директора по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александра Булгакова, сам факт закрытия сделки и итоги размещения можно считать безусловным успехом для столь нетипичного высокодоходного эмитента из России. «Высокомаржинальная модель бизнеса, видимо, позволит окупить столь высокую по меркам рынка процентную ставку и продолжить рост бизнеса», — говорит он.

По словам Булгакова, это первое размещение российской МФО в международном формате. «Не исключаю, что часть объема размещения ушла инвесторам, уже хорошо знакомым с эмитентом и этот выпуск стал дополнительным, удобным, высокодоходным и относительно ликвидным форматом дополнительной капитализации предприятия», — говорит Булгаков.

Старший портфельный управляющий ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко называет результаты размещения хорошими для дебюта. «Инвесторы взяли на себя определенный риск, который связан с тем, что это небольшая компания финансового сектора, который подвержен влиянию внешних шоков», — добавляет он.

Будущее МФО на долговом рынке

Успешное закрытие этой сделки позволит еще раз задуматься о выходе на международный рынок долгового капитала многим заемщикам, ранее не рассматривавшим такую опцию, считают опрошенные РБК эксперты. «Привлечения инвесторов на международном рынке помогут привлечь внимание к долговому рынку и других участников рынка МФО», — считает директор СРО МиР Андрей Паранич.

Однако участники рынка указывают на ряд ограничений для выхода МФО на рынок публичного долга: низкий уровень доверия со стороны инвесторов, обусловленный небольшой историей развития рынка, высокие риски (по сравнению с банками) и слабый уровень прозрачности МФО. Старший аналитик группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин добавляет, что не способствуют стабилизации в сегменте и многочисленные инициативы по запрету деятельности МФО.

«Важным фактором доверия выступает степень прозрачности участников для внешних пользователей, которая в случае с МФО остается крайне низкой. Сегодня отчетность по МСФО составляют несколько крупных компаний, публикуют единицы. Подавляющее большинство участников рынка публично не раскрывает даже отчетность по российским стандартам», — отмечает Доронкин.

По словам Ивана Уклеина, в этом году готовятся занять на публичном рынке четыре-пять МФО, среди которых есть и лидеры рынка. «Однако все эти выпуски будут небольшими по объему», — добавляет эксперт.

Авторы: Юлия Титова, Марина Божко.
Теги: Фондовый рынок , Облигации , МФО , Зарах Илиев
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