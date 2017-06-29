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Дмитрий Гришин включился в игру
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Дмитрий Гришин включился в игру
Газета № 112 (2609) (2906) Технологии и медиа, 28 июн, 17:08
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Дмитрий Гришин включился в игру
Сооснователь Mail.Ru Group инвестирует в создание смартфона для геймеров
Фонд Grishin Robotics наряду с футболистом Жераром Пике, певицей Шакирой и другими инвесторами вложили $14 млн в стартап Wonder, который разрабатывает специализированный смартфон для игровой индустрии
Шакира (Фото: Michel Euler / AP)

Американская компания Wonder закрыла инвестиционный раунд на $14 млн, лидирующим инвестором в котором стал фонд Grishin Robotics председателя совета директоров и сооснователя Mail.Ru Group Дмитрия Гришина, говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. Стартап работает над созданием игрового смартфона и новой мобильной экосистемы, ориентированной на геймеров и потребителей развлекательного контента. Полученные средства пойдут на дальнейшую разработку и расширение команды, в которой на данный момент уже работают выходцы из Microsoft, HTC, Disney, Apple, Sony, Google и Facebook.

Вместе с Grishin Robotics в Wonder инвестировала китайская корпорация по производству электроники TCL (выпускает смартфоны под брендом Alcatel), венчурный фонд 8VC (создан одним из основателей софтверной компании Palantir Technologies Джо Лонсдейлом), компания Moonshots Capital (инвестор социальной сети LinkedIn), а также несколько частных лиц, среди которых футболисты Жерар Пике и Неймар, а также певица Шакира. По данным Crunchbase, это второй инвестраунд для Wonder. В июне 2016 года компания привлекла неназванную сумму от основателей компаний — разработчиков компьютерных игр SEGA Хаяо Накаямы и Atari Нолана Бушнелла, а также актера Кевина Спейси и других частных лиц.

Таинственная разработка

Wonder создана в 2015 году в Лос-Анджелесе предпринимателем Энди Кляйнманом, который ранее работал в Disney. «Компания намерена представить устройство нового типа — гибрид мощного смартфона и игровой консоли, параллельно разрабатывая программную составляющую и развивая экосистему сервисов, приложений и контента, в полной мере использующих уникальный функционал нового форм-фактора», — говорится в сообщении Grishin Robotics. Детали разработки не раскрываются, на сайте компании говорится, что проект ведется в закрытом режиме. Энди Кляйнман не ответил на запрос РБК.

«У игровой платформы Wonder, которая максимально задействует возможности уникального «железа» в дополнение к софту, огромный потенциал. Мы предпочитаем инвестировать в компании, где мы не только верим в будущее бизнеса, но и понимаем, как наш опыт и экспертиза помогут основателям стать еще более успешными», — приводятся в сообщении слова Дмитрия Гришина.

Grishin Robotics создан Гришиным в 2012 году, объем фонда составляет $100 млн. Компания работает с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и сопутствующего программного обеспечения. В портфеле фонда сейчас находятся 15 стартапов, среди которых Occipital — 3D-сканер для iPad, а также система доставки товаров с использованием автономных мобильных роботов Starship.

«Складывается впечатление, что Wonder делает специализированный смартфон для виртуальной реальности (VR). Предполагаю, что он будет работать на базе одной из существующих доступных операционных систем — Android, Windows Mobile или Tizen», — рассказал РБК президент Sistema Venture Capital Алексей Катков. По его словам, рынок смартфонов и VR-устройств очень сложный, высококонкурентный и ресурсоемкий. «Вывод на этот рынок любого нового устройства — сложная и дорогая история, в которой не столько важна технология, сколько маркетинг и глубина кармана инвесторов. Но есть явный тренд, в который​ данный стартап точно попадает. На рынке уже поняли, что среднестатистический смартфон не может обеспечить полноценное погружение в виртуальную реальность, потому что для этого требуются совершенно другие вычислительные мощности и профессиональная компонентная база», — говорит Катков. По его мнению, место на рынке для специализированного VR-смартфона есть, однако компания наверняка столкнется с конкуренцией со стороны Google в комбинации с их VR-платформой DayDream, а также, возможно, с Apple и их платформой дополненной реальности для iOS, которую недавно показали разработчикам.

Место на рынке

По данным компании Newzoo, которая занимается аналитикой в мобильной индустрии, на рынке игр и киберспорта, по итогам 2016 года объем мировой индустрии игр вырос на 8,5%, до $99,6 млрд. Четверть всех доходов приходится на Китай, а весь Азиатско-Тихоокеанский регион генерирует около 47% выручки в данной сфере. По прогнозу аналитиков, к 2019 году объем игровой индустрии в мире достигнет $118,6 млрд, из которых $52,5 млрд будет приходить​ся на мобильные игры.

Рынок игрового «железа» — один из самых перспективных, говорит генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко. «На общем фоне снижения продаж традиционных персональных компьютеров игровые решения и сопутствующие товары, наоборот, ​ пользуются все большим спросом. Например, Acer со своей игровой линейкой Predator увеличила продажи за 2016 год на 64% в этом сегменте», — говорит Кравченко. По его словам, VR — один из актуальных трендов, бурное развитие которого связано в том числе с появлением большого количества игрового и развлекательного контента в данном направлении. По оценке IDC, которую приводит Дмитрий Кравченко, объем рынка виртуальной реальности в 2017 году в мире составит порядка $14 млрд, а к 2020 году увеличится до $143 млрд.

Автор: Коломыченко Мария.
Теги: смартфон , Mail.Ru Group , компьютерные игры , Дмитрий Гришин
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