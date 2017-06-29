Низкий спрос рождает сокращения

«Стройтранснефтегаз» планирует уволить до 50% управленцев

«Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко планирует масштабные сокращения сотрудников, рассказали источники РБК. Среди причин они называют падение заказов, отсутствие новых крупных проектов в России и усиление конкуренции за подряды «Газпрома»

Геннадий Тимченко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Один из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома» «Стройтранснефтегаз» (наполовину принадлежит Геннадию Тимченко и его семье) сократит 50% управленцев в этом году, сообщили РБК бывший сотрудник подрядчика и источник в одном из его конкурентов. Сотрудник «Газпрома» сообщил, что слышал о готовящихся масштабных сокращениях в центральном аппарате подрядчика и в одной из его сибирских «дочек».

«Мы работаем в обычном режиме, происходят обычные для любой компании процессы приема и увольнения сотрудников», — заявил на это представитель «Стройтранснефтегаза».

Основными причинами сокращений собеседники РБК назвали снижение числа заказов и отсутствие новых крупных проектов в России. «Портфель дешевле стал, нерентабельно», — пояснил собеседник в другом строительном подрядчике «Газпрома».

По словам бывшего сотрудника компании, в «Стройтранснефтегазе» уже сократили около 100 человек, а в течение года компанию покинут всего 400–500 сотрудников. Это подтвердил РБК и источник в другом крупном строительном подрядчике. Попавшие под сокращение сотрудники получили четыре зарплаты, добавил один из них. Всего в московском офисе компании работают около 900 человек, то есть сокращения коснутся 44–55% персонала.

По подсчетам журнала Forbes, «Стройтранснефтегаз» (ранее назывался «Стройтрансгаз») смог увеличить портфель заказов с 40–50 млрд руб. в 2013–2014 годах до 305 млрд руб. в 2015 году и до 259,7 млрд руб. — в 2016-м. Все контракты компания заключила с дочерними структурами «Газпрома». Но за первое полугодие 2017 года компания получила заказы лишь на 36,3 млрд руб., в том числе контракт на 21 млрд руб. на строительство морского газопровода и других объектов для Калининградской области, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Правда, недавно стало известно, что компания Тимченко может получить от «Газпрома» еще один крупный контракт — на расширение газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток на сумму 51 млрд руб.

Поскольку инвестпрограмма «Газпрома» пока уверенно растет (910 млрд руб. на 2017 год против 853,01 млрд руб. в 2016 году), есть вероятность, что «Стройтранснефтегаз» получит меньше заказов из-за усиления конкуренции между подрядчиками, сказал РБК заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, объясняя возможные причины сокращений персонала компании. Так, в 2016 году году крупные подряды газовой монополии достались владельцам прежде неизвестного уфимского института «Петон». «Газпром» без конкурса заключил с ними контракты на сумму более 170 млрд руб.

Как сообщал РБК в конце апреля, сам «Газпром» может провести массовые сокращения, если решит перейти на EPC-контракты. Собеседники РБК в «Газпроме» и подрядчиках компании оценивают масштаб возможных сокращений персонала в «Газпроме» и его «дочках» в 300–500 человек.

Сокращений не избежать и другим подрядчикам монополии, помимо «Стройтранснефтегаза», утверждает источник, близкий к монополии. Но представитель «Стройгазмонтажа», принадлежащего Аркадию Ротенбергу, сообщил РБК, что решений о сокращении в компании не принимали. Представитель «Стройгазконсалтинга» отказался от комментариев.