Аэропорт сообразят на четверых

Для строительства воздушной гавани Иркутска привлекут потенциальных конкурентов

Правительство Иркутской области определило схему финансирования строительства нового аэропорта, которое оценивается в $2 млрд. Наличие в схеме сразу нескольких инвесторов может привести к конфликту интересов, предупреждают эксперты

Международный аэропорт Иркутска (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Правительство Иркутской области планирует привлечь минимум четырех инвесторов (с учетом государства) для строительства нового аэропорта Иркутска, сообщило информагентство IrkutskMedia со ссылкой на губернатора области Сергея Левченко. Об этих планах он заявил на заседании законодательного собрания региона 28 июня, пояснили РБК в пресс-службе областного правительства.

По словам Левченко, каждый инвестор получит примерно четверть акций, блокпакет (25% плюс одна акция) останется у государства. Региональные или федеральные власти получат этот пакет, Левченко не уточнил. Конкурс планируется провести до конца 2017 года, сообщил РБК представитель пресс-службы регионального правительства Алексей Комаров.

Местные власти рассматривали вопрос строительства нового аэропорта в пригороде Иркутска в 2009 году, но конкретный проект тогда так и не был разработан. 31 декабря 2014 года Международный аэропорт Иркутска по указу президента передали из федеральной собственности в областную для привлечения инвестиций в развитие иркутского авиаузла на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщал «Интерфакс». А в марте 2015 года вышло постановление правительства, которое утвердило передачу аэропорта. Согласно этому постановлению, власти Иркутской области до 2022 года должны привлечь не менее 1,1 млрд руб. на техническое перевооружение аэропорта и не менее 20 млрд руб. на строительство нового аэропортового комплекса. Пассажиропоток аэропорта к 2020 году должен составить до 3 млн человек в год (по итогам 2016 года — 1,7 млн человек).

В августе 2016 года на встрече с коллективом иркутского аэропорта Левченко заявил, что единственным путем развития городского авиаузла и региональные, и федеральные власти видят лишь строительство нового аэропорта, следует из сообщения пресс-службы аэропорта. Тогда губернатор пояснил, что развитие существующего аэропорта также будет продолжаться и предприятие останется в областной собственности.

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС Левченко сообщил, что определен пул потенциальных инвесторов, которые готовы вложить $2 млрд в строительство нового аэропорта Иркутска. Тогда он не раскрыл, кто входит в этот пул.

По словам Комарова, имена конкретных инвесторов до конкурса раскрывать рано, переговоры ведутся и с представителями российского бизнеса, и с иностранными инвесторами. «Переговоры велись и в КНР, и в Южной Корее во время пребывания делегации от области в этих странах, но конкретных результатов, чтобы кто-то взял и согласился, я так понимаю, не оглашалось», — сказал Комаров. «Пул инвесторов уже понятен, это те компании, которые инвестируют в аэропорты», — сказал собеседник РБК, близкий к руководству области.​

Ранее интерес к строительству нового аэропорта проявляли крупнейшие российские аэропортовые холдинги — «Новапорт» Романа Троценко, «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Базэл Аэро» Олега Дерипаски. Более того, в конце 2016 года власти Иркутской области совместно с «Новапортом» создали управляющую компанию для реконструкции Международного аэропорта Иркутска. Но акции самого аэропорта останутся в собственности региона, говорил тогда Левченко. «Вопрос поиска инвестиций на строительство и реконструкцию будет, конечно, рассматриваться отдельно», — говорил он (цитата по ТАСС). Представители холдинга «Аэропорты регионов» и «Базэла» подтвердили РБК интерес к иркутскому аэропорту. В «Новапорте» пока не ответили на запрос РБК.

Исполнительный директор компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что наличие нескольких инвесторов может привести к конфликту интересов при строительстве и управлении аэропортом. При такой структуре акционеров, которую предлагают иркутские власти, мало у кого возникнет желание вкладывать деньги, потому что сложно повлиять на принятие ключевых решений.

«Проблема проекта по развитию аэропорта в Иркутске заключается не столько в объеме необходимых инвестиций, сколько в доходности всего проекта: чем больше у него участников, тем меньше средств необходимо вкладывать каждому участнику, но тем меньше доходов каждый из них получит», — замечает представитель «Базэла». К тому же известно, что конкурсная документация готовится компанией «ИркутскАэроИнвест» при участии одного из потенциальных инвесторов, что создает прямой конфликт интересов, предупреждает он. «ИркутскАэроИнвест», согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 50% принадлежит компании «Крио», подконтрольной региональным властям, а еще 50% находится у «Новапорт-Иркутск».

«Новапорт» обладает отраслевой экспертизой, которая поможет подготовить конкурсную документацию, замечает Пантелеев. И очевидно, что под пристальным наблюдением антимонопольной службы едва ли будет возможно включить в конкурсные документы пункты, которые будут ограничивать конкуренцию, считает он​.