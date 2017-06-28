Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,43 58,93 EUR Нал. 67,57 66,59 USD Бирж. 59,49 +0,72 EUR Бирж. 67,48 +1,76 USD ЦБ. 58,88 -0,12 EUR ЦБ. 65,96 -0,13 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1878,94 +1,00% РТС 1003,79 +1,10% Brent 46,36 +0,39% DJIA 21310,66 -0,46% Nasdaq 6146,62 -1,61% FTSE 7434,36 -0,17%
Как власти ЮАР пытаются перераспределять собственность
Лента новостей
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 ВУЗов из России 03:07, Общество «Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе Газпрома из Турции 02:47, Бизнес Роскомнадзор создал комиссию по «спорным вопросам» при блокировке сайтов 02:15, Технологии и медиа Турецкие военные открыли огонь по курдским отрядам в северной Сирии 02:06, Политика Тиллерсон призвал Россию и Китай бороться с принудительным трудом в КНДР 01:08, Общество СМИ сообщили о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона 00:55, Политика «Газпром» предложил повысить тариф на прокачку газа конкурентов 00:17, Бизнес Владимира Этуша выписали из реанимации 00:16, Общество Россия заняла 3 место в мире по активности использования финтех-услуг 00:01, Финансы Опасная должность: почему в Бразилии снова хотят осудить президента 27 июн, 23:39, Политика «Норникель» договорился о поставках BASF сырья для аккумуляторов 27 июн, 23:28, Бизнес Счетная палата указала на манипуляции с пенсионными накоплениями граждан 27 июн, 23:22, Финансы Сотрудника СКР задержали по подозрению в получении взятки 27 июн, 22:28, Общество Путин подарил пожаловавшейся на аварийное жилье путевку в Сочи 27 июн, 22:01, Общество Би-би-си узнала о пленении российского разведчика под Луганском 27 июн, 21:58, Политика Вклад на лето: стоит ли соглашаться на сезонные продукты банков 27 июн, 21:46, Деньги Взломать систему: резонансные хакерские атаки последних лет 27 июн, 21:39, Фотогалерея МОССАД создал фонд для инвестирования в разведывательные ноу-хау 27 июн, 21:34, Финансы В Нью-Йорке 34 человека пострадали при сходе с рельсов поезда в метро 27 июн, 21:25, Общество Telegram-канал сообщил о возможности обходить блокировку «в два клика» 27 июн, 21:13, Технологии и медиа Petya атакует: что известно о новых массовых кибервзломах 27 июн, 21:12, Технологии и медиа Число пользователей Facebook достигло 2 млрд человек 27 июн, 20:59, Технологии и медиа Глава Башкирии прокомментировал эффект от дела «Системы» на инвестклимат 27 июн, 20:51, Бизнес Суд отказал экс-губернатору Брянской области в досрочном освобождении 27 июн, 20:32, Общество «Роснефть» и «Система» обменялись упреками в башкирском суде 27 июн, 20:23, Бизнес Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия 27 июн, 20:15, Общество Путин наградил российских участников переговоров по ОПЕК 27 июн, 20:09, Общество Неонациста Тесака осудили на 10 лет за «Оккупай-наркофиляй» 27 июн, 19:46, Общество
Как власти ЮАР пытаются перераспределять собственность
Газета № 111 (2608) (2806) Политика, 27 июн, 16:53
0
Александра Архангельская Как власти ЮАР пытаются перераспределять собственность
План реформ, предложенный южноафриканской правящей партией, предполагает исправление «расового дисбаланса» и полупринудительное увеличение доли собственности чернокожего населения страны

20 июня вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о необходимости радикальных перемен в структуре собственности. Сейчас в экономике доминирует белое меньшинство, но, по мнению Рамапосы, «необходимо фундаментально изменить расовый характер собственности, контроля и управления экономикой, она должна отображать состав и разнообразие народа ЮАР».

Экономика ЮАР находится на грани рецессии, доверие инвесторов падает, и международные агентства понизили суверенный кредитный рейтинг страны до «мусорного» статуса. Рамапоса считает, что выходом из сложившейся ситуации является развитие предпринимательства среди чернокожего большинства.

Смена элит

Напряженная политическая ситуация в ЮАР объясняется не только экономическими проблемами (минимальный рост ВВП, высокая безработица, бедными официально считается почти половина населения страны), но и фракционной борьбой внутри правящей партии — Африканского национального конгресса (АНК), и особенно коррупционными скандалами, затрагивающими президента страны Джекоба Зуму.

Конференция по выборам президента АНК (который в случае победы партии на парламентских выборах в 2019 году станет и президентом страны) запланирована на декабрь 2017 года. Рамапоса, являющийся ныне заместителем Зумы, уже заявил о своей готовности занять пост лидера партии.

Проблема перераспределения ресурсов, на которой решил сыграть Рамапоса, уже более четверти века остается столь же актуальной, сколь болезненной и трудноразрешимой. Во многом это обусловлено историческим наследием и структурой элит ЮАР.

До первых всеобщих выборов в апреле 1994 года ведущую роль в стране играла африканерская белая элита, состоявшая из потомков переселенцев, преимущественно из Голландии, а также Франции и некоторых других европейских стран. Ее представители возглавляли правительства страны и составляли большинство его членов со времени создания в 1910 году Южно-Африканского Союза. Она полностью контролировала госструктуры в период апартеида (в 1948–1994 годы). При этом с 1930-х годов госаппарат комплектовался почти исключительно африканерами, а англоязычные белые в основном контролировали частный сектор в промышленности, включая горнодобычу и финансы.

С начала 1990-х и особенно с 1994 года началось замещение африканеров в госаппарате представителями «черного» населения (к этой категории в ЮАР относят африканцев, цветных и индийцев). Одновременно африканеры стали активно замещать англосаксонский капитал в биржевой торговле и банковской сфере, усиливать свои позиции в бизнесе по мере вывода зарубежных инвестиций с местного рынка.

Что касается новой элиты, то ее можно разделить на две группы. Одна — это активные участники борьбы против апартеида в ее различных формах, другая — «технократы», выдвинувшиеся в основном уже после начала демократических преобразований.

«В интересах большинства»

После падения апартеида власти ЮАР пытались проводить курс на строительство социального государства, но уменьшить огромный разрыв между бедными и богатыми, который по-прежнему совпадает с границами расовых групп, так и не удалось. При переизбытке неквалифицированной рабочей силы в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров.

В 2012 году правительством был принят Национальный план развития, в котором упор делается на «новой индустриализации». В середине 2000-х темпы роста превышали 5%, но потом снизились вследствие мирового экономического кризиса, а в последние годы упали до минимума из-за падения цен на сырье. Снизился спрос на товары из ЮАР со стороны Китая. Сильнейшая за последние сто лет засуха нанесла огромный ущерб сельскому сектору.

В конце мая ЦБ ЮАР понизил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 1,2 до 1%. Экономический спад сопровождается увеличением бюджетного дефицита и государственного долга, который составляет 50,7% ВВП. При этом среднегодовой прирост экономики ЮАР в 1994–2016 годы составлял 2,89%.

В феврале этого года президент Зума в обращении к нации пообещал «кардинальные изменения в структуре, системах, институтах и формах собственности» в интересах большинства южноафриканцев. АНК обнародовал новую версию плана реформ до 2030 года, предполагающую отказ от «рыночной ортодоксии», сокращение межэтнического неравенства (то есть полупринудительное увеличение доли собственности чернокожего населения Африки), сокращение безработицы в 2030 году до 6%.

Первым на повестке дня оказался расовый дисбаланс в горнодобывающей промышленности, поскольку сейчас почти всеми предприятиями этой важнейшей для экономики страны отрасли владеют местные белые и иностранцы. В новом уставе добычи полезных ископаемых (Mining Charter) содержится требование к добывающим компаниям довести долю собственности чернокожих граждан до 30%.

Проблема в том, что такие преобразования идут вразрез с Конституцией страны. Отчасти, впрочем, популистское заострение расового вопроса объясняется приближением выборов 2019 года.

Сложная ситуация, возникшая в ЮАР в последние годы, затемняет реальные успехи, достигнутые страной. За годы правления АНК:

— значительно повысился уровень жизни африканцев, цветных и индийцев (во многом благодаря тому, что 15 млн жителей получили социальные субсидии);

— число «официальных» домов и квартир выросло с 5,7 млн в 1994 году до 13,4 млн в 2016-м;

— электричество проведено в более чем 15 млн домов и квартир вместо 5 млн в 1994 году;

— число черных, имеющих официальную работу, более чем удвоилось с 1994 года: с 4,9 млн до 11,6 млн.

Однако в условиях нестабильности мировой экономики и отсутствия единства в руководстве АНК нельзя исключать серьезных политических и социальных потрясений в стране. Очевидно, что в ближайшей перспективе власти сосредоточатся на решении внутренних проблем, что может негативно отразиться на положении страны на мировой арене. Тем не менее статус относительно развитой и крупной экономики ЮАР, скорее всего, сохранит.

Об авторах
Александра Архангельская ученый-африканист, специалист по коммуникациям
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , ЮАР
Материалы по теме
Суд в ЮАР аннулировал соглашение с Россией по атомной энергии Политика
Суд ЮАР заблокировал соглашение с Россией о строительстве АЭС Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав