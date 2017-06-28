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«Роскосмос» за Россию не в ответе
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«Роскосмос» за Россию не в ответе
Газета № 111 (2608) (2806) 27 июн, 12:19
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«Роскосмос» за Россию не в ответе
Госкорпорация выиграла дело против экс-акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Парижа разблокировал €300 млн долга французской компании Arianespace перед госкорпорацией «Роскосмос». Эти деньги могут вернуться в российский бюджет
Игорь Комаров (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Апелляционный суд Парижа 27 июня вынес решения по заявлениям компаний Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, которые с 2015 года блокировали во Франции €300 млн, причитающихся «Роскосмосу» от французской Arianespace. Hulley и Veteran поочередно блокировали один и тот же актив «Роскосмоса», французский суд первой инстанции снимал арест, но экс-акционеры ЮКОСа немедленно подавали апелляцию, из-за чего платежи Arianespace «Роскосмосу» до сих пор заморожены.

«Закон и справедливость победили демагогию», — прокомментировал решение парижского апелляционного суда заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев в пресс-релизе госкорпорации.

В двух практически идентичных решениях апелляционный суд приказал отменить арест €300 млн и обязал Hulley Enterprises и Veteran Petroleum оплатить судебные издержки противоположной стороны, следует из текстов решений парижского апелляционного суда (есть у РБК). Суд признал, что «Роскосмос», несмотря на связь с российским государством, является обособленным юридическим лицом и не может отвечать за долги Российской Федерации, если таковые имеются.

Аналогичной линии до этого придерживались и другие французские суды, когда принимали решения о снятии арестов с активов различных российских госпредприятий, включая ФГУП «Космическая связь», Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), информагентство «Россия сегодня», ВГТРК и др. Аресты производились французскими судебными приставами без предварительного разрешения суда (оно и не требовалось по французскому законодательству).

Французский адвокат Андреа Пинна, представляющий интересы Российской Федерации (государство участвовало в споре по поводу денег «Роскосмоса» как третья сторона), сказал, что «это уже девятое подобное решение [во Франции по снятию арестов с российской собственности]». Он отметил, что бывшие акционеры ЮКОСа «ни разу не преуспели в своих аргументах перед французскими судами по вопросу арестов активов российских государственных корпораций» (цитата по Yukoscase.com).

В октябре 2016 года гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров написал премьер-министру Франции письмо, в котором уведомил, что Франция нарушила двустороннее соглашение 1989 года о защите инвестиций, позволив арестовать на своей территории деньги, причитающиеся от Arianespace за услуги по запуску спутников с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Глава «Роскосмоса» предупредил, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев (они истекли минувшей весной), «Роскосмос» передаст его в международный арбитраж по регламенту ЮНСИТРАЛ. «Роскосмос» говорил, что не будет поставлять во Францию ракеты «Союз», пока не получит арестованные €300 млн.

В начале июня Комаров говорил, что окончательное решение по разблокировке денег, причитающихся «Роскосмосу», может быть принято во Франции 29 июня, но допускал, что экс-акционеры ЮКОСа могут подать апелляции в следующие инстанции. Представитель GML (холдинг, представляющий интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл не ответил на вопрос РБК, будет ли GML продолжать вести борьбу за деньги «Роскосмоса», представитель «Роскосмоса» сказал, что ему ничего об этом не известно. Пресс-служба Arianespace не ответила на запрос РБК по поводу возможных сроков перечисления денег «Роскосмосу». Комаров в прошлогоднем письме французскому премьеру утверждал, что задержка в получении платежей от Arianespace «уже принесла значительные убытки». По словам представителя «Роскосмоса», никаких штрафных процентов за просрочку платежей от французских партнеров не предусмотрено.

Правительство России заложило в уточненный федеральный бюджет 2017 года дополнительные доходы на 47 млрд руб. «за счет погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства» (с 1 января 2016 года — «Роскосмос»), говорилось в пояснительной записке Минфина к поправкам в бюджет. Источник в российской ракетно-космической отрасли говорил РБК, что речь идет в том числе о деньгах, которые были заблокированы во Франции по «делу ЮКОСа». Пресс-служба Минфина и официальные представители «Роскосмоса» это не комментировали. Речь идет о секретных поступлениях, следовало из заключения Счетной палаты на поправки в бюджет.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: ЮКОС , GML , Yukos , «Роскосмос» , «дело ЮКОСа»
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