Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,43 58,93 EUR Нал. 67,57 66,59 USD Бирж. 59,49 +0,72 EUR Бирж. 67,48 +1,76 USD ЦБ. 58,88 -0,12 EUR ЦБ. 65,96 -0,13 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1878,94 +1,00% РТС 1003,79 +1,10% Brent 46,36 +0,39% DJIA 21310,66 -0,46% Nasdaq 6146,62 -1,61% FTSE 7434,36 -0,17%
Во глубине сирийских руд
Лента новостей
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 ВУЗов из России 03:07, Общество «Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе Газпрома из Турции 02:47, Бизнес Роскомнадзор создал комиссию по «спорным вопросам» при блокировке сайтов 02:15, Технологии и медиа Турецкие военные открыли огонь по курдским отрядам в северной Сирии 02:06, Политика Тиллерсон призвал Россию и Китай бороться с принудительным трудом в КНДР 01:08, Общество СМИ сообщили о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона 00:55, Политика «Газпром» предложил повысить тариф на прокачку газа конкурентов 00:17, Бизнес Владимира Этуша выписали из реанимации 00:16, Общество Россия заняла 3 место в мире по активности использования финтех-услуг 00:01, Финансы Опасная должность: почему в Бразилии снова хотят осудить президента 27 июн, 23:39, Политика «Норникель» договорился о поставках BASF сырья для аккумуляторов 27 июн, 23:28, Бизнес Счетная палата указала на манипуляции с пенсионными накоплениями граждан 27 июн, 23:22, Финансы Сотрудника СКР задержали по подозрению в получении взятки 27 июн, 22:28, Общество Путин подарил пожаловавшейся на аварийное жилье путевку в Сочи 27 июн, 22:01, Общество Би-би-си узнала о пленении российского разведчика под Луганском 27 июн, 21:58, Политика Вклад на лето: стоит ли соглашаться на сезонные продукты банков 27 июн, 21:46, Деньги Взломать систему: резонансные хакерские атаки последних лет 27 июн, 21:39, Фотогалерея МОССАД создал фонд для инвестирования в разведывательные ноу-хау 27 июн, 21:34, Финансы В Нью-Йорке 34 человека пострадали при сходе с рельсов поезда в метро 27 июн, 21:25, Общество Telegram-канал сообщил о возможности обходить блокировку «в два клика» 27 июн, 21:13, Технологии и медиа Petya атакует: что известно о новых массовых кибервзломах 27 июн, 21:12, Технологии и медиа Число пользователей Facebook достигло 2 млрд человек 27 июн, 20:59, Технологии и медиа Глава Башкирии прокомментировал эффект от дела «Системы» на инвестклимат 27 июн, 20:51, Бизнес Суд отказал экс-губернатору Брянской области в досрочном освобождении 27 июн, 20:32, Общество «Роснефть» и «Система» обменялись упреками в башкирском суде 27 июн, 20:23, Бизнес Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия 27 июн, 20:15, Общество Путин наградил российских участников переговоров по ОПЕК 27 июн, 20:09, Общество Неонациста Тесака осудили на 10 лет за «Оккупай-наркофиляй» 27 июн, 19:46, Общество
Во глубине сирийских руд
Газета № 111 (2608) (2806) 27 июн, 15:16
0
Во глубине сирийских руд
«Стройтрансгаз» будет добывать фосфаты в САР
Дочерняя структура «Стройтрансгаза», владельцем которого является Геннадий Тимченко, получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии и при поддержке российской ЧВК уже приступила к работе
Российские военные в окрестностях Пальмиры (Фото: ТАСС)

В начале июня российская компания «Стройтрансгаз Логистика» — «дочка» «Стройтрансгаза» (принадлежит Геннадию Тимченко) — начала в Сирии работы по восстановлению крупнейших в стране фосфатных разработок неподалеку от Пальмиры и подготовку к добыче на них сырья. Об этом сообщило Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии.

Контракт между этим ведомством и компанией «Стройтрансгаз Логистика» на восстановление добычи на месторождениях Эш-Шаркия и Хнейфис президент Сирии Башар Асад ратифицировал 23 апреля. Об этом сообщается на сайте сирийского ведомства.

Месторождение Эш-Шаркия ​ (Al-Sharqiyah, или As Sawwanah) расположено в 45 км к юго-западу от Пальмиры, Хнейфис ​ (Khunayfis) — в 60 км. Прежде суммарный объем их годового производства достигал 3,5 млн т, из которых 3 млн т шли на экспорт, остальное — на завод по производству удобрений в сирийском городе Хомсе, добыча руды здесь прекратила​сь 21 мая 2015 года, после захвата этой территории частями запрещенной в России террористической организации ИГ. В марте 2016 года сирийские правительственные части установили контроль над рудниками, но в декабре в регион снова вернулась ИГ. Вытеснить боевиков удалось только в конце мая 2017 года.

До гражданской войны, начавшейся в 2011 году, Сирия входила в пятерку крупнейших экспортеров фосфатов, необходимого сырья для производства фосфорных удобрений.

Контракт со «Стройтрансгазом» сирийские власти подписали 9 декабря 2016 года. В апреле, перед началом операции по освобождению месторождений, которую сирийская армия осуществила при поддержке России и Ирана, в порт Тартус, где находится российская военно-морская база в Сирии, прибыли российские суда с оборудованием для добычи и производства фосфатов, пишет сирийское издание All4syria.

В «Стройтрансгазе» от комментариев отказались. Тимченко ​через Volga Group принадлежит 80,01% в компании, говорил он в ноябре 2016 года.

«Стройтрансгаз» был единственным известным российским инвестором в Сирии. Компания построила там газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и газопровод, строила второй ГПЗ мощностью 1,3 млрд куб. м в год в окрестностях города Ракки. Первая очередь этого предприятия введена в ноябре 2014 года. Представитель компании отказался назвать срок ввода второй очереди.

Геннадий Тимченко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Согласно иранской прессе, зимой сирийские власти также подписали меморандум о сотрудничестве в добыче фосфатной руды на руднике Эш-Шаркия с Ираном. Для ее транспортировки в Иран, как рассказывал сирийским СМИ министр транспорта страны Али Хаммуд, планировалось продлить железную дорогу с востока Хомса до рудников. По железной дороге сырье доставлялось бы в порт Тартус.​

Источник, близкий к правительству Сирии, сообщил РБК, что контракт на восстановление шахт Дамаск действительно собирался отдать Ирану, но в итоге выбор был сделан в пользу России. По данным политолога Григория Лукьянова, сейчас территорию рудников контролирует российская частная военная компания. Она не только отвечает за обеспечение военной безопасности объекта, но и ведет восстановительные работы. При этом из района вытесняются подконтрольные Ирану или находящиеся под его влиянием подразделения сил народной обороны, сообщил Лукьянов.

«Это один из множества объектов на территории, контролируемой официальным Дамаском, которые передаются представителям российского, иранского и китайского бизнеса, так как без их помощи, технологий, инвестиций и выходов на внешние рынки они не могут быть восстановлены», — пояснил РБК Лукьянов.

Россия и Иран конкурируют в Сирии, говорит Лукьянов: «Российско-иранский альянс в Сирии является преимущественно ситуативным и вынужденным, в этом и заключается главная причина его хрупкости».

Москва и Тегеран — тактические союзники в Сирии, объединенные сейчас схожими взглядами на террористические угрозы и необходимостью сохранения целостного и дееспособного сирийского государства, говорит эксперт Российского совета по международным делам и редактор издания Al-Monitor Максим Сучков. «Однако по мере того как война в Сирии будет подходить к завершению, областей и вопросов, где Россия и Иран будут преследовать различные политики, исходящие из неодинаковых интересов, будет все больше», — полагает он. Сейчас каждая сторона ищет возможности для закрепления своих позиций. Это касается минеральных ресурсов страны, уточняет эксперт.

Сейчас официальные сирийские власти заняты восстановлением дорог, связывающих рудники с портом Тартус, главной задачей проправительственных военных формирований является установление контроля над дорожным сообщением в Западной Сирии — путями к турецкой и иракской границам, говорит Лукьянов. «Возможность безопасно отправлять грузы в Турцию даст возможность восстановить экономику страны», — поясняет он.

«Стройтрансгаз» является многопрофильным строительным холдингом. В числе его крупных проектов — строительство трубопроводов Ямал — Европа, участков нефтепроводов Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) 1 и 2, газопроводов «Голубой поток» и «Северный поток», а также обустройство месторождений Заполярное, Ямбургское, Уренгойское, Ванкорское и строительство спортивного комплекса «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания участвует в строительстве двух стадионов к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Волгограде и Нижнем Новгороде.

​Власти Сирии в апреле 2016 года приглашали «Стройтрансгаз» восстанавливать Пальмиру и помочь в восстановлении Сирии в целом. Премьер-министр республики Ваиль Надир аль-Хальки тогда заявил: ​«В Сирии хотят видеть российских специалистов для восстановления страны, опираясь на опыт «Стройтрансгаза». Эта компания «работает даже на проектах, которые находятся в зоне опасности», добавил премьер.

В «Стройтрансгазе» не ответили на вопрос РБК об оценочной стоимости восстановительных работ.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Анжелика Басисини.
Теги: Геннадий Тимченко , Сирия , «Стройтрансгаз» , Пальмира , фосфаты , ЧВК , «Стройтранснефтегаз» ...
Материалы по теме
Тимченко увеличил долю в «Стройтрансгазе» до 80% Бизнес
«Стройтрансгаз» Тимченко выиграл два тендера «Газпрома» на 13,4 млрд руб. Бизнес
Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ в Тартусе на 49 лет Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав