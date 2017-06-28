«Газпром» подкачал тариф для конкурентов

Монополия просит максимально увеличить стоимость транспортировки газа

«Газпром» обосновал необходимость повышения тарифов на транспортировку газа конкурентов на 3,9%. Однако против высказались в аппарате Аркадия Дворковича, Минэкономразвития и Минэнерго

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Прокачка ниже себестоимости

С 2016 года тар​ифы на прокачку газа для независимых газопроизводителей (НОВАТЭКа и «Роснефти») по Единой газотранспортной системе (ЕГС) «Газпрома» утверждает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В прошлом году ФАС не разрешила индексацию этого тарифа на 2%, сохранив его на уровне 2015 года.​ Но теперь ведомство выступило за его повышение, поддержав предложение «Газпрома» увеличить его максимально — на 3,9% (изменение тарифа ограничено уровнем индексации оптовых цен на газ для промышленности).

Накануне совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича по индексации тарифа на транспортировку газа независимых газопроизводителей, которое состоялось 7 июня, «Газпром» обосновал свое пожелание повысить стоимость прокачки на 3,9% (сейчас тариф составляет 65,2 руб. за 1 тыс. куб. м газа на 100 км).

В приложении к письму заместителя председателя правления монополии Андрея Круглова, отправленному заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову в начале июня (копия есть у РБК), говорится, что себестоимость прокачки газа независимых газопроизводителей в 2017 году составила 69,2 руб. за 1 тыс. куб. м газа на 100 км и превысила действующий тариф. Всего «Газпром» заложил в план на 2017 год прокачку 1,43 трлн куб. м газа. Однако пока эти планы не реализуются: на начало 2017 года было прокачано лишь 0,897 млрд куб. м газа вместо плановых 1,019 трлн, а монополия недополучила 14% ожидаемой выручки в размере 79,48 млрд руб., указано в письме зампреда правления «Газпрома». Какова в этом объеме газа доля конкурентов, в документах «Газпрома» и открытых источниках профильных ведомств не указывается.

Как пишет топ-менеджер, с 2012 года накопленная величина инвестиций в транспорт газа по ЕГС (с учетом амортизации мощностей. — РБК), не возмещенная тарифом, с учетом инфляции составила на начало 2017 года 827 млрд руб. При этом Круглов указывает, что в тарифе в текущем году не была учтена амортизация по недавно введенным в строй газопроводам в размере 84 млрд руб.

Топ-менеджер «Газпрома» считает, что независимые газопроизводители пользуются преимуществами расширения системы магистральных газопроводов, но не участвуют в пропорциональном софинансировании ее расширения. Монополия готова не включать в тариф расходы на переезд своих сотрудников в Санкт-Петербург и возмещение им расходов на ипотеку в связи с обустройством на новом месте, которые составили 331 млн руб. в 2017 году, за счет которых тариф вырос бы еще на 2 коп. за прокачку каждой 1 тыс. куб. м газа на 100 км, говорится в письме.

Если «Газпром» добьется своего, прокачка газа для его конкурентов подорожает на 2,54 руб. за 1 тыс. куб. м газа на 100 км. По оценке руководителя проектов VYGON Consulting Дмитрия Акишина, из-за индексации стоимости газа для промышленности на 3,9% независимые производители даже после повышения тарифов на прокачку газа, на котором настаивает «Газпром», покажут рост EBITDA.

«Рост тарифов на транспорт принесет «Газпрому» всего 10–20 млрд руб. в зависимости от сценария, что ничтожно мало в сравнении с теми инвестициями (амортизационные отчисления и капвложения), которые не покрывают утвержденный в 2015 году тариф», — подсчитал эксперт. По его мнению, чтобы компенсировать «Газпрому» эти затраты, необходимо либо существенно увеличивать тариф (на 10% к текущему), либо дождаться, пока эффект дополнительных инвестиций нивелируется снижением инвестиционной активности и высоким уровнем амортизации.

Разногласия чиновников

В прогнозе социально-экономического развития на 2017 год и последующие периоды до 2019 года, подготовленном Минэкономразвития, говорится, что индексация тарифов на транспортировку газа независимых газопроизводителей по системе «Газпрома» не может превышать уровень индексации оптовых цен на газ для промышленности.

В начале июня по итогам правления Федеральной антимонопольной службы оптовые цены на газ для этой категории потребителей было решено повысить на 3,9% с 1 июля. Но судьба тарифа на транспорт газа для конкурентов «Газпрома» на этом совещании осталась нерешенной. Вопрос был снят с рассмотрения, так как представители Минэкономразвития России и Минэнерго проголосовали против предложения ФАС об индексации на 3,9%, знают два собеседника РБК в этих ведомствах. Минэнерго на основе своих расчетов предложило повысить тариф только на 1,72%, а Минэкономразвития — на 1,9%, рассказали чиновники этих ведомств и подтвердили собеседники РБК в «Газпроме» и «Роснефти», знакомые с итогами заседания правления ФАС.

На совещании 7 июня у курирующего ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича тоже не смогли договориться, на сколько индексировать тариф на транспорт газа для конкурентов «Газпрома».

По словам трех источников РБК в профильных ведомствах и нефтегазовых компаниях, близких к участникам обоих совещаний, позиции ведомств и участников рынка разделились. «Роснефть» и НОВАТЭК выступили за нулевую индексацию тарифа. Их позицию поддержал вице-премьер Дворкович, утверждают два федеральных чиновника. Представитель вице-премьера Алия Самигуллина на звонок РБК не ответила.

Начальник управления контроля ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин на пресс-конференции в Крыму 22 июня говорил, что ФАС настаивала на росте тарифа на транспортировку газа для независимых газопроизводителей на 3,9%, исходя из прогноза индекса потребительских цен и прогноза цен экономического развития страны. «Прочие министерства и ведомства не все поддерживают это мнение, кто-то считает, что индексация должна быть в районе чуть меньше 2%», — уточнял он (цитата по «Интерфаксу»). При этом чиновник указывал, что решение о размере тарифа может быть вынесено на уровень правительства, и предполагал, что к 1 июля его не будет.

ФАС 28 или 29 июня проведет совещание по вопросу тарифа на транспортировку газа для независимых производителей, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин 27 июня, цитирует его ТАСС. Правление службы запланировано на 29 июня, однако в его повестке пока нет вопроса о тарифах на транспорт газа конкурентов «Газпрома».

Официальные представители «Газпрома», Минэкономразвития и Минэнерго от комментариев отказались. Представитель Федеральной антимонопольной службы на запрос РБК не ответил, как и представитель НОВАТЭКа.

Конкуренты за ноль

«Необоснованные решения по росту тарифа на транспортировку газа независимыми компаниями могут привести к дефициту газа в России», — заявил журналистам председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в кулуарах Петербургского международного экономического форума в начале июня. «По нашему мнению, надо сначала принять методику (расчета транспортного тарифа. — РБК), а потом утверждать тарифы, а до этого не принимать никаких решений. Я считаю, это очень правильно», — цитирует его «РИА Новости». «По нашему глубокому убеждению, на сегодняшний день транспортный тариф завышен. Есть и другие участники газового рынка, и у них тоже такое же мнение», — отметил Михельсон.

«Индексация тарифа на транспортировку газа, предлагаемая ФАС, не обоснована. Компания выступает за то, чтобы он не повышался, а рассчитывался по новой методике с учетом обоснованного уровня затрат, контролируемого регулятором», — заявил РБК представитель «Роснефти». По его словам, текущий уровень инвестиций в газотранспортную систему превышает реальные потребности, если рассчитывать их по подготовленной ФАС методике по расчету тарифа на транспортировку газа. «Основные инвестиции монополия осуществляет в расширение экспортно ориентированных газотранспортных мощностей, практически не используемых другими участниками газового рынка. В соответствии с раскрываемой по законодательству информацией уровень капитальных затрат в строительство газопроводов для нужд внутреннего рынка снижается, что должно однозначно привести к снижению тарифа на транспортировку газа», — считает «Роснефть».​