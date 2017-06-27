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Цена на нефть увлекает рубль за собой
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Цена на нефть увлекает рубль за собой
Газета № 110 (2607) (2706) Деньги, 26 июн, 16:07
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Цена на нефть увлекает рубль за собой
Как изменится стоимость российской валюты к выходным
На этой неделе динамику валютной пары доллар/рубль будут определять новости нефтяного рынка и поведение иностранных инвесторов, фиксирующих прибыль по сделкам с рублевыми активами. Каким будет курс доллара к выходным?
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Текущая неделя обещает быть трудной для российского валютного рынка, считают опрошенные РБК финансисты. «Еще месяц назад котировки пары доллар/рубль находились на уровне 56 руб., а с началом второй декады июня пытаются закрепиться на отметке 60 руб.», — отмечает генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Ослаблению рубля способствуют сразу несколько факторов: падение цен на нефть до уровня $44 за баррель, снижение привлекательности сделок сarry trade, а также новые санкции США против России.

При этом неблагоприятную ситуацию на нефтяном рынке финансисты считают главной угрозой для российской валюты в ближайшие дни. «Роль цены на нефть растет, — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. — Рынок сфокусировался в большей степени на этом факторе, как определяющем на финансовых рынках, в том числе для рубля».

Часть экспертов не исключают, что цены на нефть будут постепенно восстанавливаться. Этому может способствовать публикация в СМИ данных об объемах добычи нефти в странах, входящих в ОПЕК, а также традиционная статистика по запасам нефти в США, выходящая по средам. «Если запасы продолжат падать, а добыча не будет расти, то снижение цен на нефть может остановиться», — прогнозирует главный эксперт Frank Research Group Дмитрий Тарасов.

Волатильность на рынке нефти приводит к тому, что иностранные инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, полученную в результате операций сarry trade, и это также ослабляет рубль. Закрытие позиций нерезидентов финансисты называют вторым по значимости фактором, влияющим на рубль. По мнению аналитика ЮниКредит Банка Анны Богдюкевич, на этой неделе продажа рублевых активов, вероятно, продолжит оказывать давление на курс рубля к доллару при сохранении неопределенности динамики нефти.

Также на динамику российской валюты может повлиять публикация свежей макроэкономической статистики из США. На этой неделе ожидается выход третьей оценки ВВП США за первый квартал и базового ценового индекса расходов на личное потребление. Сильная статистика окажет позитивный эффект на доллар, укрепив его к рублю, слабые данные, напротив, могут его ослабить.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня, курс доллара укрепится и составит 59,7 руб. На прошлой неделе эксперты предсказывали 57,9 руб. за доллар и ошиблись: 23 июня на закрытии торгов в 19:00 мск американская валюта стоила 59,4 руб.

Автор: Екатерина Аликина
Теги: Рубль , Доллар , Доллар на неделю
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