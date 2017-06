Боты строят пирамиды

Как мошенники используют соцсети и чаты для выманивания электронной наличности

В интернете все чаще появляются сервисы, которые выдают себя за фонды, инвестирующие в биткоин или рынок форекс, и обещают прибыль в несколько процентов ежедневно. РБК выяснил, в чем опасность инвестиций в такие проекты

Фото: Jasper Juinen / Bloomberg

За последние годы в интернете появилось множество сервисов, которые позиционируют себя как инвестиционные фонды, занимающиеся вложениями в биткоин, игрой на курсах криптовалют или рынке форекс. Пользователю предлагается завести депозит на небольшую сумму в режиме онлайн, переведя деньги с помощью анонимных электронных или криптокошельков. Обещанная доходность обычно колеблется в районе 3% от суммы депозита в день, при этом ограничений по срокам размещения средств нет. Как правило, такие фонды анонсируют получение дохода «бесконечно» или «до конца жизни», а за привлечение новых участников пользователя ожидают бонусы вплоть до 15% от их депозитов. Интернет-сервисы, работающие по такому принципу, принято называть хайп-проектами (HYIP — High Yield Investment Program).

Супердоходные фонды или онлайн-пирамиды?

Инвестиции в такие проекты могут быть рискованными, предупреждают опрошенные РБК эксперты. «Если в хайп-фонд деньги приходят только от новых участников, то он является классической пирамидой», — рассказывает исполнительный директор онлайн-брокера Exante Анатолий Князев.

Из-за специфики рынка определить хотя бы примерные размеры индустрии хайп-проектов в России РБК не удалось. Однако ученые Ричард Клейтон из Кембриджского университета и Йенс Нейзиус из Технического университета Мюнхена в своем исследовании оценили мировой объем проходящих через хайп-пирамиды финансов в $47 млн ежегодно.

Один из крупнейших проектов Рунета последних лет, имеющих признаки типичного хайпа (обещанная прибыль до 30% в месяц, отсутствие документации, использование анонимных платежных средств, освещение на тематических форумах и т.п.), — это зарегистрированный в Канаде ресурс «Миллионеры в кедах», якобы занимающийся инвестированием в рынок форекс.

Если верить счетчику на сайте, то в проекте уже 15 948 человек, а в группах в соцсети «ВКонтакте», содержащих название проекта в заголовке суммарно, — более 35 тыс. человек. Впрочем, как рассказал источник РБК, причастный к созданию онлайн-пирамид, данные о количестве участников могут быть завышены. «Хайпов без накрутки почти не бывает, особенно на первых порах», — отметил он. Дезинформация о количестве инвесторов нужна на старте проекта, чтобы продемонстрировать его массовый характер и завоевать доверие широкой публики.

Проект «Миллионеры в кедах» функционировал почти полтора года и, по сообщениям вкладчиков, даже выплачивал проценты. В мае, по сообщениям в официальной группе и на сторонних форумах, сервис прекратил все выплаты. РБК удалось связаться с шестью инвесторами, которые заявляют о потере своих денег в этом проекте. Речь идет о небольших суммах — до $100. Большинство из опрошенных вкладчиков все еще ожидают анонсированного возврата средств. Администрация проекта не вышла на связь в соцсети «ВКонтакте». Других контактов, помимо странички в социальной сети и логина Skype, на сайте «Миллионеров» не указано.

Пресс-служба Банка России в комментарии для РБК подтверждает, что сейчас многие финансовые пирамиды в стране действительно ищут своего клиента исключительно в интернете, при этом некоторые из них привлекают средства в криптовалюте, например в биткоинах. Регулятор отмечает, что деятельность хайп-фондов, обнаруженных в Рунете, может «иметь признаки незаконной». В то же время ЦБ признает, что у него пока нет юридических инструментов для пресечения их деятельности, поскольку те чаще всего зарегистрированы за рубежом.

«По закону иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе оказывать на территории России финансовые услуги, незаконной является и реклама таких финансовых услуг. При этом контроль и надзор за деятельностью иностранных финансовых институтов не входят в компетенцию Банка России», — говорится в комментарии ЦБ. Впрочем, сейчас в Центробанке обсуждаются возможные пути противодействия подобным организациям, включая более активную работу по блокировке сайтов, распространяющих информацию о предлагаемых пирамидами услугах.

Финансовые пирамиды Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что финансовыми пирамидами считаются организации, которые привлекают средства вкладчиков, обещая доходность, значительно превышающую рыночный уровень, но при этом они не ведут инвестиционную или предпринимательскую деятельность. Однако в российском законодательстве не используется термин «финансовая пирамида», а деятельность подобных компаний до недавнего времени квалифицировалась как мошенничество (ст. 159 УК РФ). В марте 2016 года в УК РФ была добавлена ст. 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Таким образом, власти попытались ввести ответственность за организацию так называемых финансовых пирамид, рассказывает партнер АБ «Забейда и партнеры» Дарья Константинова. По словам эксперта, для привлечения к уголовной ответственности по новому составу преступления достаточно установить, что «выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц, а законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств в сопоставимом финансовом объеме, отсутствует». Юрист также отмечает, что с учетом представленной законодателем формулировки осужденный может нести двойную (по обеим статьям — ст. 172.2 и 159 УК РФ «Мошенничество) ответственность за совершенное преступление. Константинова подчеркивает, что на публичных ресурсах финансовая пирамида часто позиционирует себя как успешный инвестиционный фонд, прикрываясь инвестициями в рынок форекс или биткоин. По сути, в этом и заключается мошенничество, то есть денежные средства передаются под влиянием обманной информации о целях деятельности компании, а когда пирамида рушится, деньги вкладчикам не возвращаются, уточняет она. «Для грани между преступлением и гражданско-правовыми отношениями в каждом конкретном случае необходимо понимать, занималась ли организация какой-либо предпринимательской (инвестиционной) деятельностью и куда направляла привлеченные денежные средства (целевым или нецелевым образом)», — заключает Дарья Константинова.

Новые хайперы

В прошлом году хайп-схемы начали массово модернизироваться: в их работе стали использоваться специальные инвестиционные боты на базе популярных мессенджеров, таких как Telegram.

Первым хайпом нового типа, заработавшим в Telegram, стала Lara with me, которая была запущена в июне 2016 года. Судя по найденным копиям документации с сайта, администраторы ресурса обещали фиксированную доходность в размере 3% от суммы депозита каждый день и «пожизненно». Если инвестор привлекал в проект новых пользователей, ему полагались бонусы в виде процента от их вкладов — схема, характерная для сетевого маркетинга. Инвестиции велись через специального бота в Telegram. Кроме управления депозитом бот умел развлекать пользователя стихами и заигрываниями. Вложения принимались через платежные системы Perfect Money, Payeer, Advcash и с помощью биткоин-кошельков. На страничке Facebook проводился конкурс, где администрация сервиса якобы разыгрывала 30 частных самолетов и 100 iPhone 7. Примечательно, что у сервиса есть свое юрлицо Ltd Lara with me, зарегистрированное в Великобритании.

Со временем при пользовании ботом у пользователей начало появляться специальное сообщение от Telegram: администраторы мессенджера предупреждали, что «Лара» может быть мошенническим проектом, к которому мессенджер не имеет отношения. Согласно сообщениям на тематических форумах и ресурсах, а также комментариям в соцсетях, 8 октября бот перестал работать, навсегда похоронив вложения инвесторов. РБК удалось найти трех пользователей сервиса, которые заявляют о потере своих денег в этом проекте. Суммы опять-таки оказались небольшими — по $10. Согласно данным со страницы Lara with me на Facebook, к 5 октября 2016 года у хайп-проекта якобы было более 87 тыс. инвесторов, суммарные вложения которых составили более $27 млн.

Фото: Антон Вергун / ТАСС

«После развала Lara with me «инвесторы» даже начали защищать создателей пирамиды. А некоторые вкладчики и наблюдатели придумали свой способ заработать и начали создавать ботов с похожими на оригинал ссылками, где принимали валюту уже на свои кошельки и потом исчезали», — рассказывает конструктор ботов Александр Романов, ставший свидетелем раскрутки проекта. По его словам, в лучшие времена «Лара» управляла семью чатами для инвесторов, в каждом из которых было примерно по 9 тыс. участников. Поиск в Telegram при помощи tsear.ch показал, что сейчас активных публичных чатов с названием Lara with me или Larawithme в мессенджере не осталось.

Вскоре объявилось множество похожих на «Лару» сервисов. Из российских платформ в интернете отметились Bitcoingolem, Runalinx, X-binary, Bitluna и многие другие — сейчас они не работают. Эти хайп-проекты объединяла не только общая природа, но и похожие суммы выплат (в районе 3% ежедневно), и почти идентичные ступенчатые программы, как в сетевом маркетинге: вкладчик получал бонусы, если приводил нового клиента. Почти все эти сервисы были зарегистрированы в Великобритании и принимали деньги инвесторов через одни и те же платежные системы.

Была похожа даже их риторика: хайп-сервисы раз за разом обещали, что выплаты будут продолжаться «вечно» или «до самой смерти». Менялись только обещанные доходности: некоторые проекты в попытке замаскировать отсутствие деятельности даже платили пользователям плавающие проценты, как у нормальных инвестиционных фондов. Несмотря на общую схожесть хайп-проектов, выборочная проверка IP-адресов и лиц учредителей не выявила очевидных связей между их владельцами. На момент публикации материала МВД не ответило на официальный запрос РБК о жалобах на эти компании.

Примечательно, что в подобные проекты вкладывались не только искатели высокой доходности с небольшим чеком, но и «сознательные» игроки, для которых заработок на пирамиде — это целая стратегия. «Эти люди отдают себе отчет в рискованности инвестиций, понимая, что схема по привлечению денежных средств может являться «финансовой пирамидой». Они осознают, что прибыль для первых вкладчиков идет из карманов последующих участников, однако в погоне за сверхприбылью готовы идти на риск и участие в этой схеме», — рассказывает адвокат Дарья Константинова. Часть пользователей вкладывается в проекты на ранней стадии и что-то зарабатывает, другие зарабатывают на процентах от привлеченных пользователей в рамках программ сетевого маркетинга, отмечает она.

Так, одним из таких вкладчиков сервиса «Лара» был итальянец Франческо. РБК нашел его среди подписчиков группы проекта на Facebook. Он присоединился к хайп-фонду перед самым закрытием, вложил $50 и не успел вывести ни цента. Однако сейчас его страница на Facebook больше похожа на инвестиционный блог с рекламой других хайп-проектов. При разговоре Франческо первым делом предложил перейти на «более сдержанные» инвестиционные фонды, которые платят не больше 30% в месяц, и кинул пригласительную ссылку. По его словам, с вкладов приглашенных инвесторов он получает до $350 в неделю. Доход на «рефералах» — так вкладчики называют привлеченных инвесторов — популярный вид заработка среди клиентов таких проектов, говорит Франческо.

Такие люди, как он, собираются на специальных сайтах и тематических форумах, где просматривают существующие хайп-проекты и их статус. По запросу «HYIP-монитор» Google показывает более 72 тыс. результатов. У этой прослойки пользователей даже сложился собственный сленг. Например, когда пирамида перестает выплачивать деньги, она «уходит в скам». В своей работе эксперты Ричард Клейтон и Йенс Нейзиус, попытавшиеся подсчитать масштаб индустрии хайпов, также отметили, что сознательных инвесторов порядка 21%.

Хайп из «Москва-Сити»

В настоящее время одним из самых популярных сервисов, похожим по своим характеристикам на лопнувшие хайп-проекты, является Trinity. Он был запущен в феврале 2017 года и до сих пор продолжает работать. Среди пользователей Telegram «Троица» прославилась благодаря агрессивной маркетинговой кампании с розыгрышем поездок в Таиланд и рекламой в популярных Telegram-каналах. Владелец одного из таких каналов рассказал РБК, что связавшийся с ним «оператор» хайп-сервиса предложил $50 за рекламный пост, размещенный на сутки. Если верить счетчику на сайте Trinity, по состоянию на 15 июня в проекте состояло уже более 18 тыс. человек, а сумма вложений превысила $350 тыс. Впрочем, в чатах сервиса в Telegram суммарно сидит всего 2680 человек. Там они обсуждают новости из мира криптовалют, обмениваются стикерами с логотипом Trinity и отчитываются о свежих выплатах. В чатах также можно найти анонсы грядущих проектов владельцев Trinity: они сообщали о планах запуска горячей линии, проведении вебинаров и разработке собственной криптобиржи.

Фото: Сергей Зимин / РБК

Как и похожие сервисы, Trinity обещает ежедневные проценты и реферальные бонусы (вознаграждение за приведенного новичка). Правда, вывести средства с депозита на этой платформе нельзя. Управляется депозит через Telegram-бота, который назойливо рекламирует многочисленные чаты Trinity, доступные на разных языках. Зарегистрирован проект опять же в Великобритании, что администраторы предлагают проверить на своем сайте. Веб-сайт проекта оформлен на имя того же человека (некий Ной Хауэлл), что и юрлицо в Великобритании. РБК несколько раз пробовал связаться с ним по указанному при регистрации телефону, но трубку так никто и не взял.

В контактах на сайте можно найти два офиса: один — в БЦ «Город столиц» в «Москва-Сити», другой — в лондонском Брикстоне. Фотографии лондонского филиала с помощью поиска по изображениям Google можно найти в публикациях на 2013 год, а контактный номер телефона не указан. Офис в Москве, напротив, располагает контактным номером, но его фотографии не ищутся в интернете. Когда корреспондент РБК позвонил в московский офис, ему предложили пройти обучение от Trinity и ознакомиться с тарифами в группе проекта в «ВКонтакте».

На просьбу конкретизировать направление инвестиций оператор ответил, что Trinity «обучает инвестициям во все, вообще все». Согласно ценникам в группе, обучение от Trinity стоит 150 тыс. руб. Помимо обучения в офисе можно купить франшизу («центр трейдинга в своем городе», 200 тыс. руб.) и даже получить «подписку на [рыночные] инсайды» (50 тыс. руб.). По словам оператора, посетить московский офис возможно, но только заплатив за тренинг и желательно в составе группы для обучения. На вопросы о фотографиях лондонского филиала собеседник не ответил.

Другой оператор Trinity, на этот раз в Telegram, рассказал РБК, что в московском офисе «работают активные участники». В русскоязычном чате сервиса пользователи нередко задают вопросы касательно функционирования компании в Москве. Установить характер их сообщений не вышло: клиенты сервиса, с которыми говорил РБК, лишь отметили, что большинство комментариев об офисе удаляются, а остаются только ответы операторов и лояльных участников. По словам опрошенных вкладчиков, таким же образом модераторы уничтожают вопросы об инвестиционной стратегии проекта. На официальные запросы РБК об офисах Trinity и подозрительной схожести с хайп-схемами представители компании не ответили ни в Telegram, ни по почте, ни по телефону.

«По всем признакам Trinity напоминает финансовую пирамиду, — рассказывает профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов. — Бросается в глаза отсутствие должностных лиц компаний, нет устава организации и отчетов». Эксперт также отмечает наличие программы сетевого маркетинга и выражает сомнения в заявленном числе клиентов компании. Впрочем, Абрамов напоминает, что классификация компаний — дело регулирующих органов на основе изучения документации и допроса обвиняемых. К моменту публикации материала МВД не успело ответить на запрос РБК о поступивших жалобах на проект Trinity со стороны населения.

Кошельки для хайперов

Хайп-проекты предпочитают принимать деньги от вкладчиков через электронные платежные сервисы Perfect Money, Payeer, Advcash и криптокошельки: они позволяют получать средства анонимно. По словам одного из участников рынка хайп-проектов, у модераторов этих электронных платежных систем (ЭПС) нет практики блокировки счетов хайпов. Также он рассказал, что самая популярная среди хайперов платежная система — это Payeer. Она работает и как самостоятельный кошелек, и как агрегатор других платежных сервисов. Согласно исследованию компании MARC по состоянию на конец 2016 года, Payeer был третьим по популярности платежным агрегатором в Рунете.

Для перевода средств между кошельками Payeer, как и двум другим системам, не нужна идентификация личности, а вывести средства на карту без паспортных данных можно через один из множества виртуальных обменников. Это затрудняет отслеживание транзакций через платежный сервис. Управляющий партнер ЮК «Толкачев и партнеры» Артем Толкачев отмечает, что деятельность таких обменников находится «как минимум в серой зоне законодательства», так как при переводе на банковские карты она нарушает политику и правила самих банков. У следствия при этом может вызвать вопросы неожиданный перевод на карту со счета такого обменника.

В пресс-службе Payeer, правда, заявили, что модераторы системы отключают и блокируют все подозрительные проекты при появлении жалоб.

Руководитель Фонда борьбы с финансовыми пирамидами Сергей Семейкин рассказал, что его НКО уже направляла жалобы в Банк России на эти три платежные системы. По федеральному закону № 161 «О национальной платежной системе» все участники рынка электронных платежных систем должны состоять в специальном реестре. Уральское управление ЦБ РФ ответило, что эти ЭПС являются зарегистрированными иностранными компаниями, поэтому они не состоят в реестре и Банк России не осуществляет надзор за такими организациями. Далее запрос был перенаправлен в органы МВД и прокуратуры, где за отсутствием состава преступления был вынесен отказ в возбуждении административного или уголовного дела.

Юрист Артем Толкачев уточняет, что платежные системы, ведущие деятельность в России, в любом случае должны соблюдать закон № 161-ФЗ и состоять в реестре. Но на практике это трудно организовать, поскольку интернет позволяет россиянам пользоваться услугами платежных сервисов, зарегистрированных в другой стране. «Почти все компании в сети глобальны, и требовать регистрации в России от каждой ЭПС было бы странно», — поясняет он.

Впрочем, эксперт соглашается, что наличие русского языка у сервисов наподобие Payeer можно считать признаком их ориентации на российский рынок. «Контроль над данным вопросом не очень налажен. У нас нет понимания, кто должен контролировать такую деятельность. Как правило, ЦБ открещивается от задач по мониторингу в интернете. Якобы ЭПС без лицензии должны контролировать правоохранительные органы. Из-за этого их деятельности почти ничто не препятствует», — рассказывает эксперт.

Рынок пирамид

Как выяснил РБК, в интернете существует целый рынок готовых хайп-схем, на котором можно купить все необходимые составляющие для организации подобного бизнеса, причем не только на базе Telegram. Онлайн-магазины готовых хайпов без проблем выводятся по запросу поисковыми системами, например русские shop-hyip и Blitz market, англоязычные hi5designz, buyhyip и другие. Иногда объявления о продаже сайтов и целых проектов можно обнаружить на специализированных форумах. В демоверсиях хайп-сервисов, выставленных на продажу, уже присутствуют функционал для сетевого маркетинга и анонсы высоких доходностей в ежедневном режиме. Судя по всему, обороты некоторых разработчиков настолько велики, что позволяют им арендовывать офисы.

Минимальные цены на готовый сайт (без его установки) варьируются в районе 2000 руб., а стоимость сайта по персональному проекту начинается уже от 15 тыс. руб. Разработка ботов для Telegram или создание промороликов осуществляются за доплату.

Массовую регистрацию хайп-сервисов в Великобритании партнер и руководитель комплаенс «Атон» Ирина Грекова объясняет тем, что там можно зарегистрировать свою компанию всего за £9,99. Семейкин из Фонда борьбы с финансовыми пирамидами считает, что для регистрации фирм используются купленные в интернете паспортные данные граждан Великобритании. Обычно они продаются по цене около $10 за штуку. Впрочем, продавцы пирамид предлагают регистрацию по цене от $100, а источник используемых ФИО не раскрывает.

Опасности и предосторожности

Одна из причин, по которой люди сознательно идут в финансовые пирамиды, состоит в том, что в России мало легальных способов коллективного инвестирования средств в рискованные активы, считает Александр Абрамов из НИУ ВШЭ. При этом к существующим инструментам у населения очень мало доверия, убежден эксперт. «На мой взгляд, это обусловлено слабостью финансового регулятора в России. В какой-то мере он не развивает традиционные формы коллективных инвестиций, такие как ПИФы и ETF», — рассказывает Абрамов. Порог входа в ПИФы на российском рынке, как правило, довольно велик, а предложение ETF весьма ограничено: на Московской бирже таких фондов всего​ 12.

Генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова предупреждает, что не стоит пытаться переиграть хайп-схемы и другие финансовые пирамиды. «В казино всегда выигрывает казино. Вы не можете просчитать, на какой стадии находится пирамида и как скоро она развалится. Никаких внешних признаков нет, а информация на сторонних сайтах о том, отдаются ли деньги, иногда вычищается», — рассказывает эксперт.

Смирнова также напоминает, что действующих государственных фондов компенсации жертвам пирамид в России нет, поэтому на возвращение потерянных средств надеяться не стоит. Отличить хайп-проект от настоящего инвестиционного фонда поможет трезвая оценка годовой доходности, подчеркивает эксперт.

Если обещанная прибыль стабильна и при этом она существенно выше рынка, но инвестиционная стратегия не прописана, то этому фонду явно не стоит доверять свои деньги, объясняет Смирнова. Также она советует проверять информацию в интернете, не зарегистрирован ли фонд в офшорных зонах, не известны ли его управляющие прошлыми неудачными проектами и т.п. Эта информация не сигнализирует о том, что фонд является пирамидой, но может обезопасить вложения от сомнительных инвестиционных идей.

Семейкин из Фонда борьбы с финансовыми пирамидами советует также избегать фондов с регистрацией в Великобритании и тех, что используют анонимные ЭПС, такие как Perfect Money, NixMoney, Advanced Cash, Payeer и BitCoin. «Логика проста: если компания белая, ей нет смысла использовать такие платежные инструменты», — поясняет он.

Если инвестор все-таки стал жертвой хайп-схемы, то шансы поквитаться с мошенниками почти равны нулю: из-за регистрации фирм в Великобритании органы МВД отказываются возбуждать уголовные дела. «Деятельность правоохранительных органов РФ ведется в юрисдикции РФ, за ее пределы компетенция не распространяется», — рассказывает управляющий федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

В случае нанесения ущерба Сафиулин тем не менее советует обращаться в правоохранительные органы. «Практика пока не сформировалась. Но обращаться нужно для фиксации нанесенного ущерба, пусть даже вопрос возврата денег сложен и вызывает дискуссии», — отмечает он. Эксперт советует гражданам быть бдительными и избегать участия в сомнительных схемах.