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Нефть падает на рекорд
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Нефть падает на рекорд
Газета № 109 (2606) (2606) Экономика, 23 июн, 20:39
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Нефть падает на рекорд
С начала года фьючерсы на Brent подешевели на 20,5%
С начала года нефтяные фьючерсы подешевели на 20%. Это означает, что через неделю нефть, скорее всего, покажет худший результат по итогам первого полугодия по меньшей мере за 20 лет
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

С начала 2017 года по 23 июня нефть Brent, международный эталон, подешевела на 20,5% (по состоянию на 17:05 мск). Если Brent подойдет к середине года с таким же результатом, это будет сильнейшее падение ее цены в первом полугодии с 1997 года. Тогда падение за первую половину года составило 22,26% на фоне азиатского финансового кризиса.

Есть вероятность, что нефть перебьет и этот антирекорд. Если в оставшуюся неделю июня фьючерсы Brent опустятся до отметки $44,17 за баррель, то полугодовое падение составит почти 22,3% и будет крупнейшим с 1991 года. По состоянию на 19:55 мск пятницы котировки Brent составляли $45,58 за баррель. Нефть дешевеет пятую неделю подряд.

В первых полугодиях нефть показывает положительную динамику в два раза чаще, чем отрицательную. За все время существования биржевых фьючерсов Brent (с 1988 года) они показывали отрицательный результат в первом полугодии девять раз и 19 раз — положительный (см. инфографику).

Сейчас нефть дешевеет на фоне роста добычи и запасов в США, увеличения производства в Ливии и Нигерии, максимального для 2017 года уровня запасов сырья на морских танкерах и скептицизма участников рынка по поводу стратегии ОПЕК. «Вряд ли мы достигли окончания спада котировок, — приводит Reuters комментарии аналитиков Commerzbank. — Негативным новостям, которые могут и дальше провоцировать бегство краткосрочных инвесторов с рынка, не видно конца».

Другие эксперты считают, что на рынке заметны оптимистичные факторы и котировки нефти вернутся к $50. Резкий рост объема запасов в плавучих хранилищах свидетельствует о том, что трейдеры ожидают ралли цен, говорится в обзоре аналитиков RBC Capital Markets от 22 июня, выдержки из которого приводит Bloomberg. По прогнозу Франка Шалленбергера, главы направления «исследования сырьевых рынков» немецкого банка LBBW, нефть подорожает к концу года на фоне увеличения спроса, а также сокращения добычи ОПЕК и партнеров картеля по договору об ограничении производства.

При этом в среду, 21 июня, министр нефти входящего в картель Ирана Биджан Намдар Зангане сказал, что могут потребоваться дополнительные сокращения, но достичь консенсуса будет сложно. Об этом он заявил по итогам заседания технического комитета ОПЕК в Вене, который мониторит соблюдение соглашения. Участники встречи уделили лишь поверхностное внимание возможности углубления существующих сокращений, сообщили Bloomberg делегаты, знакомые с вопросом.

Тамас Варга, ведущий аналитик брокерской фирмы PVM Oil Associates, указывает, что поддержку ценам может оказать уменьшение запасов в США. Запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 16 июня, сократились больше прогнозов — на 2,7 млн барр., следует из доклада Управления по энергетической информации США от 21 июня. Добыча нефти в США выросла на 10% за прошедшие 12 месяцев, до 9,35 млн барр. в сутки, что сопоставимо с уровнем добычи ведущего экспортера нефти — Саудовской Аравии.

Вместе с Brent устойчивое снижение демонстрирует и американский эталон: нефть WTI тоже закрывает падением пятую неделю подряд. Фьючерсы на этот сорт за неделю подешевели примерно на 4% — свидетельство того, что рынком нефти опять завладели «медведи». Достигнутая в мае договоренность о продлении сокращения добычи по-прежнему не впечатляет инвесторов, а у ОПЕК и ее союзников остается мало инструментов для повышения цен, отмечает Bloomberg. «Медвежий тренд превратился в манию», — сказал агентству ведущий аналитик чикагского провайдера брокерских услуг Price Futures Group Фил Флинн.

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Авторы: Олег Макаров, Иван Ткачёв
Теги: WTI , Brent , ОПЕК , сокращение добычи , рынок нефти
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