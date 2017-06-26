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10 дней на арабский мир
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10 дней на арабский мир
Газета № 109 (2606) (2606) Политика, 25 июн, 17:49
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10 дней на арабский мир
Катар отвергает требования стран Персидского залива
Катар и Турция заявили о неприемлемости предложений стран Персидского залива по урегулированию дипломатического кризиса. Учитывая различие позиций, на урегулирование отношений уйдет несколько месяцев, говорят эксперты
Реджеп Эрдоган (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье, 25 июня, заявил, что поддерживает власти Катара в их негативной оценке требований Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые те выдвинули для урегулирования дипломатического кризиса, возникшего в их отношениях с Катаром.

Представитель правительства Катара шейх Саиф бин Ахмед Аль Тани заявил​ Reuters 24 июня, что правительство изучает предложения, но в существующем виде список требований является неразумным и невыполнимым.

Список требований четверки стран опубликовало агентство Associated Press. Он был пе​редан правительству Катара 23 июня Кувейтом, который выступает в качестве посредника между конфликтующими сторонами. На принятие условий возобновления экономических и дипломатических отношений Дохе отведено десять дней, по истечении которых документ будет считаться недействительным.

​Чего хотят соседи

Первым в списке фигурирует требование к Катару разорвать дипломатические отношения с Тегераном и выслать из страны всех членов Корпуса стражей иранской революции (КСИР), спецподразделения иранской армии. Согласно документу, с Ираном Катару разрешается только вести торговлю при условии, что это не будет противоречить ограничениям, наложенным на Иран американскими и международными санкциями.

Арабские страны также потребовали у Катара разорвать связи с ливанским шиитским движением «Хезболла» и запрещенной в России организацией «Братья-мусульмане», а также прекратить финансирование террористических группировок «Аль-Каиды» и ИГ (обе организации запрещены в России).

Среди условий — закрытие турецкой военной базы на территории Катара и прекращение военного сотрудничества двух стран на территории Катара. Анкара уже выразила свое недовольство по этому поводу и сочла подобное условие прямым вмешательством в свои отношения с Дохой. Министерство обороны Турции заявило 23 июня, что не собирается пересматривать принципы сотрудничества и отказываться от военной базы в Катаре, которая, по словам турецкого министра обороны Фикри Ышыка, призвана обеспечивать безопасность не только в Катаре, но и во всем регионе. Кроме того, арабские страны потребовали от Дохи ликвидировать телеканал Al Jazeera и его филиалы в разных странах, а также закрыть другие финансируемые Катаром «напрямую или косвенно» СМИ.

Требования разорвать военные отношения с Турцией объясняются тем, что Анкара является одним из самых последовательных с идеологической точки зрения союзников Катара, говорит старший преподаватель Высшей школы экономики, арабист​ Леонид Исаев. Позиции Дохи и Анкары по многим внешнеполитическим вопросам схожи, что проявилось еще во время «арабской весны», когда обе страны поддерживали представителей движения «Братья-мусульмане» в Египте.

Согласно документу, Катар должен отказаться от предоставления гражданства людям из Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, так как подобные действия расцениваются властями этих стран как вмешательство в их внутренние дела. Бывших граждан четырех государств Доха должна депортировать. От Катара ожидают выдачи всех лиц, разыскиваемых властями четырех стран по подозрению в связях с террористами, а также разорвать связи с политической оппозицией четырех стран и предоставить информацию о предыдущих контактах. Доху обязуют выплатить компенсацию «за гибель людей, а также другие финансовые потери, вызванные политикой Катара в последние годы». В документе указано, что размер компенсации будет определен после согласования с Дохой.

Если соглашение будет достигнуто между конфликтующими странами, то Доха должна будет дать разрешение на проведение проверки соблюдения требований в течение следующих десяти лет: первый год — ежемесячно, второй год — каждый квартал, затем раз в год.

Анвар Гаргаш (Фото: Kamran Jebreili / AP)

ОАЭ призвали Катар со всей серьезностью отнестись к выдвинутым требованиям, в случае невыполнения которых Эмираты пригрозили Дохе «действительным разводом». Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш предостерег Доху от попыток поиска путей разрешения конфликта за пределами региона Персидского залива. Катару «нужно понять, что решение его кризиса находится не в Тегеране, Бейруте, Анкаре или столицах стран Запада, а также не в заявлениях для СМИ, а в возвращении доверия своего окружения и своих соседей», — написал Гаргаш в пятницу, 23 июня, на своей страничке в Twitter. Позже в тот же день Гаргаш обвинил Катар в утечке списка с требованиями в СМИ и заявил, что инцидент еще сильнее ужесточит и продлит катарский кризис.

Катар выжидает

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня, обвинив власти страны во вмешательстве во внутренние дела других стран и спонсировании террористов. Катар все обвинения отвергает.

Пока власти Катара не спешат начать переговоры и заняли выжидательную позицию, чтобы не усугублять и без того обостренный конфликт, считает Леонид Исаев: «Если Катар начнет реагировать на язык ультиматумов, который выбрала Саудовская Аравия, это только усугубит ситуацию и создаст проблемы для ведения диалога, на который Доха очень надеется». Катар готов к диалогу и даже к компромиссам, но выполнение выдвинутых требований невозможно в том виде, в котором они изложены, в частности власти государства не согласятся закрыть телеканал Al Jazeera, который является самым мощным инструментом «мягкой силы» страны, говорит Исаев.

Как долго продлится кризис в отношениях между странами, по словам Исаева, сказать сейчас невозможно: его усугубляет возвышение в Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, которого король Саудовской Аравии 21 июня назначил наследным принцем. Кризис в отношениях с Катаром — это инициатива нового наследника, и он не захочет быстро отступить. Однако ​надежду на то, что кризис все же будет разрешен, дает то, что Катар не оказался в полной изоляции: к диалогу, в частности, призвали Россия и США, что может способствовать нахождению выхода из кризиса.

Предыдущий кризис в отношениях между Саудовской Аравией и Катаром с участием других стран Персидского залива разразился в 2014 году и продлился почти девять месяцев — с марта по ноябрь.

«Учитывая столь высокие ожидания (стран) и не очень реалистичные требования, не думаю, что у сторон много возможностей для переговоров. Думаю, что от Кувейта потребуется очень много работы, чтобы сблизить позиции сторон, и на это уйдут не недели, а месяцы», — заявил Ибрахим Фрайхат, профессор катарского ​Doha Institute в комментарии Al Jazeera.

Автор: Анжелика Басисини
Теги: Иран , ИГ , Египет , Турция , ОАЭ , Катар , Саудовская Аравия , Бахрейн , Хезболла , Аль-Джазира ...
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