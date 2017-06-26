Зачем на самом деле нужна финансовая грамотность

Гражданам нужно рассказывать не столько о фондовом рынке и криптовалюте, сколько о более базовых вещах. Например, что кредит — это дополнительный расход, а не доход

Финансовая грамотность населения стала в последнее время исключительно модной темой. А поскольку закона о финансовой грамотности с определением этого термина пока, слава богу, нет, то каждый может вкладывать в это прекрасное словосочетание тот смысл, какой ему нравится.

Например, в этой статье к финансовой грамотности отнесены не только знания о базовых финансовых и страховых продуктах или «вечный вопрос» о том, когда покупать валюту. Авторы утверждают: «На развитых рынках основная цель — научить людей вкладывать в акции, облигации, диверсифицировать портфель, чтобы можно было получать долгосрочную прибыль от роста стоимости вложений…» Чья основная цель — брокеров, консультантов или государства в рамках пропаганды финансовой грамотности?

Деньги или жизнь

Говоря обобщенно, можно выделить два основных подхода к проблеме. Первый состоит в том, что финансовая грамотность — это широкое распространение знаний о фондовом рынке, об инвестиционных стратегиях, о финансовых инновациях, словом, о том, как гражданину заработать много денег и начать жить лучше (конечно, со всеми подобающими оговорками о взаимосвязи высокой доходности с высоким риском). Эти знания пока доступны только избранным, а надо, чтобы они были освоены всеми, и тут такая жизнь начнется! Кстати, и экономический рост наступит, потому как деньги населения на фондовом рынке — это же инвестиции.

Второй подход куда менее романтичен: финансовая грамотность — это знания, необходимые каждому не для дополнительного заработка, а для повседневной жизни. Ведение личного бюджета, расчеты и платежи (включая банковские карты), кредиты и займы, ОСАГО, валюта, депозиты — вот базовая «потребительская корзина» финансово грамотного человека, и, не освоив ее, рано лезть в деривативы или ЕТF, биткоины или Forex. Не так важно заработать кучу денег, как не потерять на ровном месте имеющиеся или не влезть в неоплатные долги. Не так важно залезть на гору, как не грохнуться в яму. А продвинутые пользователи имеют право на свою нишу, где есть место сложным финансовым продуктам, но это уже более высокий уровень, чем просто финансовая грамотность. И, что важно, его пропаганда — второй приоритет для государства, а не первый.

С такой парадигмой многие не согласны либо считают ее скучной, а потому и ненужной. В России немало экспертов и организаций, вовлеченных в пропаганду финансовой грамотности, которые, осознанно или нет, тяготеют к первому подходу. В первую очередь это характерно для финансовых институтов, что неудивительно: как отметил Ричард Талер в книге «Новая поведенческая экономика», «многие разбогатели на продаже волшебных снадобий и финансовых пирамидах, но мало кто за советы не покупать эту ерунду». Менее понятно, почему этого взгляда придерживаются и некоторые государственные чиновники.

А вот второй подход заложен, например, в «Концепции базовых знаний и навыков по финансовой грамотности для взрослого населения», разработанной международной сетью по финансовому образованию ОЭСР. Приведенная в этой концепции «рамка компетенций» включает четыре блока основных знаний и навыков: «Деньги и сделки», «Планирование и управление финансами», «Риск и вознаграждение», «Финансовый ландшафт». В этой рамке есть место и для акций, и для облигаций, и для диверсификации инвестиционного портфеля — но не на первых и даже не на вторых ролях. А основной объем как раз посвящен «скучным, но нужным» повседневным финансовым операциям и знаниям о них.

Техника безопасности

Впрочем, так ли они скучны? Всегда ли знание о повседневных вещах является настолько общим, что его не нужно продвигать? Сошлемся на собственный опыт. Экономический факультет МГУ в рамках проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» сейчас участвует в создании федерального сетевого методического центра (ФСМЦ) для повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности студентов. В ходе этой работы мы много общаемся с коллегами-преподавателями из регионов, ведем мониторинг институциональной среды финансовых рынков. Это увлекательно, но далеко не всегда радостно.

Мы слышим «шекспировские» истории о жизненных трагедиях из-за закредитованности людей, которым никто никогда не объяснил, что кредит (а равно и заем) — это не дополнительный доход, а дополнительный расход. Что первый вопрос, который надо себе задать, когда берешь кредит, не насколько ценна вещь, которую ты купишь за счет этого кредита, а как ты будешь его отдавать. Что поручитель отвечает перед кредитором так же, как и тот его друг или родственник, за кого он поручился.

Мы узнаем, что среди десятков миллионов людей, получивших банковские карты, в том числе не по своей инициативе, а по указанию работодателя, огромная часть не понимают простых правил «техники безопасности» и попадают в группу риска как по банкоматным, так и по онлайновым мошенничествам. У пенсионеров, не пользующихся компьютером, списывают деньги с карточки с использованием интернет-банкинга, о самом существовании которого те даже не подозревают!

Мы понимаем, что идея вести личный (или семейный) бюджет хотя бы в форме простой записи доходов и расходов не воспринимается большинством людей как мало-мальски осмысленная, а уж сознательное финансовое планирование доступно только малой части сограждан.

А финансовые пирамиды! А страховки-пустышки, выманенные продавцами электроники и бытовой техники, и прочие разнообразные техники манипулирования потребительским поведением! А незнание своих прав потребителя в магазине, в турфирме, при оплате квитанций ЖКХ! Стоп, скажете вы, авторы увлеклись, в последней фразе речь уже не о финансовой грамотности. Да, это не финансовые рынки и не финансовые продукты, но это составная часть грамотного и разумного финансового поведения гражданина.

И всему этому надо учить. Детей и подростков — чем раньше, тем лучше, и зачастую принудительно. Взрослых — в той мере, в какой они готовы потратить свои силы и время. А эффективнее всего, конечно, учить студентов, все еще более интеллектуально гибких и сообразительных, чем взрослые, но уже лучше школьников понимающих, зачем им все это надо.

Вот почему эксперты экономического факультета МГУ склонны ориентироваться в своем понимании финансовой грамотности на второй из упомянутых подходов. Было бы интересно обсудить эти вопросы с коллегами.