Иностранцы подставят крыло

Минтранс разрешил зарубежным перевозчикам помочь «ВИМ-Авиа»

Минтранс допустил иностранные авиакомпании к рейсам, с которыми не справляется «ВИМ-Авиа». До последнего времени такие проблемы решались силами российских авиакомпаний, напоминает эксперт

Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», из-за задержек рейсов которой пострадали более 30 тыс. человек, теперь сможет передать часть рейсов иностранным перевозчикам, сообщил ТАСС со ссылкой на слова замглавы Минтранса Валерия Окулова. Замминистра отметил, что теперь Росавиация должна отрегулировать, каким именно перевозчикам передать рейсы этой авиакомпании. Представитель Росавиации отказался комментировать РБК слова замглавы Минтранса.

«Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, мы готовы пойти на выдачу разрешения иностранным перевозчикам на выполнение этих перевозок», — сказал Окулов. Речь идет о расширении регулярных рейсов в Россию у иностранных перевозчиков, что повлечет отток выручки и налогов за рубеж, предупредил он.

Представитель «ВИМ-Авиа» сообщила, что у авиакомпании договор с консолидаторами рейсов. Именно консолидатор привлекает к выполнению своей программы ту или иную авиакомпанию, сообщила она, не уточнив названия этого консолидатора.

По словам аналитика компании «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, случаев привлечения иностранных авиакомпаний для массовой перевозки российских пассажиров раньше не было. «Даже в ситуации с остановкой полетов «Трансаэро» в конце 2015 года Минтранс обошелся без привлечения иностранных перевозчиков — тогда большинство пассажиров перевез «Аэрофлот», — напоминает он.

​«На российском рынке в разгар летнего сезона не так уж легко найти свободные борта, тем более в условиях дефицита времени, поэтому приходится искать емкости за рубежом», — говорит исполнительный директор компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, в выигрыше в этой ситуации окажутся российские аэропорты, у которых тарифы на обслуживание иностранных перевозчиков выше, чем на обслуживание отечественных.

Основные направления чартерных перевозок «ВИМ-Авиа» — турецкие курорты и европейские страны, в частности Кипр, Италия и Греция. Пресс-служба Turkish Airlines пока не ответила на запрос РБК. А представитель «Белавиа», которая, как и «ВИМ-Авиа», возит туристов в аэропорт Римини, сообщил РБК, что авиакомпания не планирует подавать заявку на перевозку российских пассажиров, так как летная программа на этот год сформирована.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники среди туроператоров и в авиационных кругах сообщал, что «ВИМ-Авиа» может задействовать иностранные авиакомпании для перевозки пассажиров чартерных рейсов по зарубежным направлениям. Идею, по данным собеседника агентства, одобрил глава Минтранса Максим Соколов.

Но важный вопрос, кто заплатит за пересадку пассажиров — авиакомпания или туроператоры, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. «Привлечение иностранных перевозчиков в первую очередь приведет к потери выручки «ВИМ-Авиа», но понесут расходы и непосредственно туроператоры, которые будут вынуждены отправлять клиентов регулярными рейсами или возвращать стоимость путевок», — добавляет он.

Эксперты затруднились оценить потенциальный объем потерь «ВИМ-Авиа» из-за передачи пассажиров иностранным перевозчикам.

По оценке Яковенко из «Алор Брокер», потенциальный объем потерь «ВИМ-Авиа» из-за передачи пассажиров иностранным перевозчикам может составить 400–600 млн руб. Но многое будет зависеть от дальнейших действий авиакомпании, предупреждает он: «Компания будет оштрафована за системное нарушение обязательств по выполнению как регулярных, так и чартерных рейсов, а также к ней могут быть предъявлены иски от физических лиц с требованием компенсаций за задержку, поэтому общий размер потерь может быть существенно выше». Но, несмотря на проблемы с чартерами, «ВИМ-Авиа» не повторит судьбу «Трансаэро» и продолжит работу, уверен Гусаров из «Авиа.ру».

Представитель «ВИМ-Авиа» сообщила, что доля чартеров в перевозках авиакомпании — около 10%, остальное — это регулярные рейсы. «Финансовое состояние авиакомпании стабильно», — добавила она.​

О первых задержках рейсов «ВИМ-Авиа» стало известно 28–29 мая. Авиакомпания объясняла это поздним прибытием самолетов из-за запоздалого техобслуживания. Авиаперевозчик заявил 7 июня о сокращении чартерной программы авиарейсов на лето 2017 года для «оперативной стабилизации расписания чартерных рейсов». Руководство компании извинилось перед пассажирами и пообещало в ближайшие две недели полностью восстановить расписание.

19 июня директор по связям с общественностью авиакомпании Елена Федорова сообщила о стабилизации ситуации с задержками рейсов «ВИМ-Авиа». По ее словам, рейсы выполняются вовремя, а переносы происходят только из-за погодных условий. А на следующий день Приволжская транспортная прокуратура возбудила дело в отношении «ВИМ-Авиа» из-за задержки 173 рейсов в период с 28 мая по 12 июня 2017 года. По данным прокуратуры, задержки произошли из-за недостаточного количества запасных самолетов авиакомпании, задержек на техобслуживании, а также из-за технического состояния воздушных судов.

По данным Ассоциации туроператоров России, более 30 тыс. туристов пострадали из-за массовых отмен чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Исходя из продаж туров по направлениям, на которых авиакомпания отменила рейсы, ассоциация оценивает, что потенциально срыв отдыха угрожает еще 50–70 тыс. туристов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Сочи и Симферополе, куда «ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из регионов, запланированные до октября.