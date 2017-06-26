ФСБ обустраивает Сеть

Глава службы попросил Думу ускорить принятие законов о регулировании в интернете

Директор ФСБ Александр Бортников выступил на закрытом правительственном часе перед депутатами Госдумы. Он говорил об импортозамещении программного обеспечения и просил ускорить принятие законов по регулированию мессенджеров и о запрете анонимайзеров

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на правительственном часе в Госдуме в пятницу, 23 июня, попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, мессенджерах и анонимайзерах. Об этом РБК рассказали два участника встречи, которая проходила в закрытом режиме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин просил депутатов не пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи, а также не разглашать подробностей встречи, кроме того, во время визита Бортникова в нижней палате не работал Wi-Fi.

Бортников обсуждал общие вопросы безопасности — существующих информационных угроз, противодействия хакерским атакам, рассказали РБК пять депутатов. Речь в том числе шла «о необходимости более активной работы по созданию российского ПО, на это внимание Бортникова обратили сами депутаты». Один собеседник в Думе уточнил, что затрагивалась и тема создания российских мессенджеров.

«По итогам информации, которую мы услышали, мы посмотрим, есть ли необходимость вносить изменения и дополнения в действующие законы», — заявил на брифинге глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). О новых запретах на встрече речи не шло, уверил он: «Не должны быть затронуты права и интересы законопослушных граждан и нарушены конституционные принципы охраны частной жизни человека». Речи о том, чтобы «взять все и запретить, не шло», подтвердил РБК другой депутат.

О «широком круге тем» в докладе Бортникова рассказал журналистам глава думского комитета по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). По его словам, на встрече поднимался вопрос закона о критической информационной инфраструктуре, инцидентах с вирусом-вымогателем, степени защищенности страны от хакерских угроз, импортозамещении программного обеспечения, борьбе с противоправным контентом, в том числе произведенном террористами.

Законопроект об ограничении анонимности в мессенджерах был принят депутатами в первом чтении 14 июня. Пользователям мессенджеров будут присваивать абонентские номера, для чего организатор обмена сообщениями и операторы связи должны заключить договор об идентификации. В законопроекте предлагается обеспечить в мессенджерах техническую возможность отказаться от получения сообщений от других пользователей. В сервисах также нужно будет предусмотреть возможность рассылок сообщений от органов вл​асти.

В свою очередь, законопроект, который запрещает использование технологий, открывающих доступ к заблокированным сайтам, был внесен две недели назад и накануне одобрен профильным комитетом. Согласно поправкам Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. З​​аконопроект предписывает операторам поисковых систем прекращать на территории России выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора.