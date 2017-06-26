Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,65 59,31 EUR Нал. 66,89 66,41 USD Бирж. 59,39 -0,55 EUR Бирж. 66,48 -0,41 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1867,46 +0,40% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,76 +0,33% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7424,13 -0,20%
ФСБ обустраивает Сеть
Лента новостей
FT узнала о покупке фондом Фридмана британского ретейлера за $2,3 млрд 02:54, Бизнес Пятые «Трансформеры» установили антирекорд по сборам среди всех частей 02:22, Общество Правительство Италии выделит €17 млрд на ликвидацию проблемных банков 01:32, Финансы СМИ узнали об ужесточении CNN правил публикации материалов о России 01:11, Технологии и медиа Савченко закидали яйцами в Николаеве 00:37, Политика  В Колумбии затонуло судно со 150 туристами 00:26, Общество На Садовом кольце рекордно уменьшилось число магазинов и ресторанов 00:01, Бизнес SpaceX запустила Falcon 9 с десятью спутниками 25 июн, 23:48, Технологии и медиа  На «Эхе Москвы» объявили о запуске программы на украинском языке 25 июн, 23:47, Технологии и медиа За пост губернатора Свердловской области поборется призер Олимпиады 25 июн, 23:05, Политика Правительство Ирана отменило визы для туристических групп из России 25 июн, 22:32, Политика Порошенко рассказал о скором приезде Тиллерсона и генсека НАТО на Украину 25 июн, 21:56, Политика «Транснефть» против Сбербанка: что значит решение суда для рынка финансов 25 июн, 21:32, Финансы Порошенко заявил о достижении договоренности с США о поставках вооружений 25 июн, 21:11, Политика На севере Турции произошел взрыв 25 июн, 20:33, Общество Турецкая полиция применила газ и резиновые пули против парада ЛГБТ 25 июн, 20:32, Общество Член Общественной палаты Коми и ее четырехлетний сын погибли в аварии 25 июн, 20:11, Общество Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций 25 июн, 20:00, Спорт Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США 25 июн, 19:43, Политика Израиль нанес удар по позициям сирийской армии 25 июн, 19:42, Политика Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию 25 июн, 19:14, Политика Тысячи жителей Львова вышли на вече с требованием убрать мусор 25 июн, 18:53, Общество Мутко осудил Лебедева за предложение «дать в морду» футболисту Жиркову 25 июн, 18:34, Общество В Москве грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин 25 июн, 18:18, Общество Колесо обозрения в Лондоне эвакуировали из-за бомбы времен войны 25 июн, 18:12, Общество Кубок конфедераций. Германия — Камерун. Онлайн 25 июн, 18:00, Спорт В Пакистане при игре с гранатой погибли семеро детей 25 июн, 17:55, Общество Спор затягивается: Катар и Турция отвергли ультиматум стран Залива 25 июн, 17:49, Политика
ФСБ обустраивает Сеть
Газета № 109 (2606) (2606) Политика, 23 июн, 13:47
0
ФСБ обустраивает Сеть
Глава службы попросил Думу ускорить принятие законов о регулировании в интернете
Директор ФСБ Александр Бортников выступил на закрытом правительственном часе перед депутатами Госдумы. Он говорил об импортозамещении программного обеспечения и просил ускорить принятие законов по регулированию мессенджеров и о запрете анонимайзеров
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на правительственном часе в Госдуме в пятницу, 23 июня, попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, мессенджерах и анонимайзерах. Об этом РБК рассказали два участника встречи, которая проходила в закрытом режиме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин просил депутатов не пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи, а также не разглашать подробностей встречи, кроме того, во время визита Бортникова в нижней палате не работал Wi-Fi.

Бортников обсуждал общие вопросы безопасности — существующих информационных угроз, противодействия хакерским атакам, рассказали РБК пять депутатов. Речь в том числе шла «о необходимости более активной работы по созданию российского ПО, на это внимание Бортникова обратили сами депутаты». Один собеседник в Думе уточнил, что затрагивалась и тема создания российских мессенджеров.

«По итогам информации, которую мы услышали, мы посмотрим, есть ли необходимость вносить изменения и дополнения в действующие законы», — заявил на брифинге глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). О новых запретах на встрече речи не шло, уверил он: «Не должны быть затронуты права и интересы законопослушных граждан и нарушены конституционные принципы охраны частной жизни человека». Речи о том, чтобы «взять все и запретить, не шло», подтвердил РБК другой депутат.

О «широком круге тем» в докладе Бортникова рассказал журналистам глава думского комитета по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). По его словам, на встрече поднимался вопрос закона о критической информационной инфраструктуре, инцидентах с вирусом-вымогателем, степени защищенности страны от хакерских угроз, импортозамещении программного обеспечения, борьбе с противоправным контентом, в том числе произведенном террористами.

Законопроект об ограничении анонимности в мессенджерах был принят депутатами в первом чтении 14 июня. Пользователям мессенджеров будут присваивать абонентские номера, для чего организатор обмена сообщениями и операторы связи должны заключить договор об идентификации. В законопроекте предлагается обеспечить в мессенджерах техническую возможность отказаться от получения сообщений от других пользователей. В сервисах также нужно будет предусмотреть возможность рассылок сообщений от органов вл​асти.

В свою очередь, законопроект, который запрещает использование технологий, открывающих доступ к заблокированным сайтам, был внесен две недели назад и накануне одобрен профильным комитетом. Согласно поправкам Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. З​​аконопроект предписывает операторам поисковых систем прекращать на территории России выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора.

Авторы: Вера Холмогорова, Мария Макутина
Теги: Госдума , интернет , ФСБ
Материалы по теме
Центробанк и МВД поддержали ограничения на деятельность анонимайзеров Технологии и медиа
Правительство одобрило законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Общество
На заседание Госдумы с директором ФСБ запретили приносить телефоны Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав