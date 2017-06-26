У кампании появились смыслы

В Кремле предложили три предвыборных акцента — 2018

Основные акценты президентской кампании 2018 года, которая верстается под Владимира Путина, могут быть сделаны на «справедливость», «уважение» и «доверие», рассказали источники РБК. Общество хочет, чтобы с ним говорили о внутренних проблемах, объясняет эксперт

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основные акценты

Во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея, чтобы основные акценты президентской кампании были сделаны на «справедливость», «уважение» и «доверие», рассказали РБК три собеседника, близких к Кремлю. Владимир Путин о своем участии в выборах пока не объявлял, но все планы верстаются под него, сказал РБК один из близких к администрации президента источников и подтвердил федеральный чиновник.

«Справедливость», «доверие» и «уважение» в качестве возможных смыслов кампании выбраны потому, что в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан, объясняет еще один близкий к Кремлю собеседник РБК.

Слова «справедливость», «доверие», «уважение» активно использовал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. «При этом люди рассчитывают… на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду. <…> Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. <…> Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. <…> Общество... все больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение. <…> Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? Ответ очевиден: конечно, нет», — говорил президент.

Идея наполнить послание тезисами с использованием этих слов принадлежала первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, позже рассказывали РБК источники, близкие к Кремлю. Кириенко считает, что в обществе есть запрос на справедливость и уважение, он говорил об этом на осенних встречах с экспертным сообществом, рассказал РБК один из участников этих встреч.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК, что «пока никаких планов» кампании нет. На момент написания материала комментариев от представителя внутриполитического блока Кремля РБК не получил.

Зачем нужны акценты

Акценты, смыслы кампании — содержательные элементы, которые могут доноситься до людей как идеологические понятия, но в то же время иметь практическое воплощение, объясняет РБК политконсультант Олег Смолкин. «Если говорить теоретически, то [во время кампании] могут быть, например, тексты, заявления о том, что необходимо уменьшить разницу в доходах граждан или же справедливо оценивать их труд. С другой стороны, это может выражаться в конкретных действиях, допустим в утверждении проекта по приоритетному трудоустройству молодых специалистов. С точки зрения молодежи, это будет справедливо», — говорит он РБК. Также, по словам эксперта, сам президент может говорить о запросе на справедливость и необходимости его реализовать.

На практике смыслы кампании могут доноситься до людей разными способами, поясняет собеседник, близкий к Кремлю. Если речь идет об уважении, то, как обсуждается, президент своими действиями «будет подавать пример уважения к людям и требовать, чтобы его оказывали» чиновники, уточняет собеседник РБК.

С помощью социологических исследований будут вычленяться и основные проблемы, которые беспокоят людей, затем там, где это возможно, приниматься или предлагаться решения, которые бы удовлетворяли запросы граждан на справедливость, повышая при этом доверие к власти, говорит другой источник РБК, близкий к Кремлю.

Маленькие зарплаты, дороговизна медуслуг, коррупция

Сейчас пятерка основных проблем, волнующих граждан, выглядит так: низкий уровень доходов и разрыв между доходами и расходами; растущая стоимость и падающее качество медицинских услуг; дефицит качественных и высокооплачиваемых рабочих мест; проблема коррупции и низкая доступность качественного образования, рассказал РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, проблемы здравоохранения и низких доходов в последний год обостряются. «На фоне митингов начиная с весны стали чаще говорить о коррупции. При этом начиная с осени 2016 года люди стали реже говорить об экономическом кризисе, снижается и проблема роста цен», — сказал Федоров.

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

«Запрос на справедливость был, есть и будет всегда. Еще события 1990-х ставили вопрос справедливости распределения народного достояния», — говорит замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. Сейчас тема справедливости, по его словам, не актуализирована в общественном сознании, не будоражит его, поскольку нет политической силы, которая бы подняла ее на свой флаг. «Поэтому понятно, почему это хочет сделать власть: важно продемонстрировать, что проблемы решаются, даже если на самом деле это будет не так», — поясняет Гражданкин.

Справедливость нужна широким массам, живущим на иждивении государства, уточняет социолог. Уважение имеет значение для небольшого слоя россиян, которые успешны в жизни, удовлетворены собственным материальным благосостоянием. Они добились успехов, и теперь им нужно нечто большее, чем материальные блага. «В то же время справедливость для этих людей не очень важна», — добавляет социолог в беседе с РБК.

Если говорить о доверии, то, безусловно, есть доверие к президенту. К остальным институтам — правительству, судам, правоохранительные органам за последние годы доверие пошатнулось, стало довольно неустойчивым и укрепить его, конечно, стоило бы, констатирует Гражданкин.

Внутренняя политика важнее внешней

Намерение продвигать такие ценности, как «справедливость», «доверие», «уважение», связано со снижением приоритетности внешнеполитической повестки и желанием общества, чтобы с ним больше говорили о внутренних проблемах, считает политолог Алексей Макаркин. Допустим, в 2014 году, после присоединения Крыма, фильм Алексея Навального «Он вам не Димон» общество, которое считало, что Россия находится в осажденной крепости, отвергло бы. В 2017 году общество этот фильм посмотрело, а он как раз о справедливости и доверии, рассуждает эксперт. «Сейчас люди хотят говорить о внутренних проблемах, и поэтому о внутренних проблемах вынуждена говорить сама власть. Доказательство этому — последняя прямая линия президента, в которой внешнеполитическим вопросам был отведен минимум времени», — добавляет Макаркин.

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Однако, по его словам, понимание справедливости у людей очень разное: у одних это «отнять и поделить», другие понимают это как «равенство возможностей»: «И самая большая проблема — найти слова для обеспечения равенства возможностей». Идеально справедливое общество создать невозможно, но можно создать оболочку: «Вопрос в том, удастся ли убедить [в намерении власти добиться справедливости] людей», — констатирует эксперт.

«Возможно, Кремль планирует «очеловечить» образ Путина. Главным в нем всегда были сила и решительность, а не приверженность идеалам гуманизма. Между тем спрос на них растет», — говорит политолог Аббас Галлямов. Люди устали от агрессии и конфликтов, им хочется успокоения и консолидации. Вместо того чтобы настраивать одну часть страны против другой, Путин должен теперь искать компромиссы и объединять, продолжает он: «Если описывать это в терминах архетипов, военного вождя должен сменить мудрый старейшина. К этому подталкивает и возраст Путина (64 года. — РБК), и меняющийся общественный запрос».

Месседж кампании может быть посвящен не теме борьбы с врагами, а необходимости консолидации и построения более справедливого общества — мы подняли страну с колен, теперь пора переходить к ее благоустройству, поясняет Галлямов. Этому могут​ быть посвящены все агитматериалы, на этом может быть отстроен весь событийный ряд кампании. На ту же волну настроят и все информационные потоки государства, добавляет он.