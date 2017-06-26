Мусорная реновация

Почему полигон в Балашихе закрыли за один день и как это повлияет на экологию Подмосковья

С 23 июня подмосковные власти закрывают мусорный полигон «Кучино», расположенный рядом с Балашихой. РБК разобрался, почему решение об этом было принято в рекордно короткие сроки

Фото: Владислав Шатило / РБК

Мусорные поручения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть с 23 июня полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Таким образом, глава региона выполнил поручение президента Владимира Путина, высказанное в довольно жесткой форме на встрече с членами федерального правительства 22 июня. «Вот, послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку. Не знаю, за какое время самое короткое можно сделать, но через месяц я спрошу, что сделано, и с вас, и с Воробьева», — приводит слова президента сайт Кремля.

«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон «Кучино» в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Александр Коган и глава [городского округа Балашиха] Евгений Жирков занимаются закрытием в данный момент», — распространила заявление Воробьева его пресс-служба.

Внимание президента ко второму по величине действующему в Подмосковье мусорному полигону (крупнейший полигон «Тимохово» площадью более 110 га расположен в Ногинском районе) было привлечено 15 июня, во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Местный житель рассказал в прямом эфире федеральных каналов о том, что живущие в ближайших к свалке городах — Балашихе и Железнодорожном — постоянно мучаются из-за такого соседства.

В ответ президент продемонстрировал осведомленность в теме и пообещал, что проблема будет решена, в том числе благодаря строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье.

«Принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. На первом этапе их будет пять, четыре из них в Московской области. Кстати говоря, это хорошие технологии, японские — по-моему, «Хитачи», и строить будет наша компания «Ростех». Надо сделать это как можно быстрее», — заявил, в частности, Владимир Путин.

Через пять дней, 20 июня, было официально объявлено, что конкурс на строительство этих четырех заводов в регионе выиграла компания АГК-1. Согласно ЕГРЮЛ, она на 100% принадлежит ООО «РТ-Инвест Финанс», в капитале которой (через «РТ-Инвест») присутствует государственная корпорация «Ростех».

Что такое «Кучино»

Губернатор Андрей Воробьев лично прибыл на свалку под Балашихой сразу после окончания прямого телеэфира 15 июня и пообещал «разобраться в ситуации». 21 июня на встрече с горожанами министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил, что отходы на свалку площадью более 50 га, которая заметна даже из космоса, перестанут свозить с 2019 года, то есть на два года раньше планового срока.

Полигон «Кучино» появился в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Сейчас его высота достигает местами 80 м. В год полигон принимает до 600 тыс. т отходов из столицы и разных районов Подмосковья.

С северо-восточной стороны полигона расположена несанкционированная свалка: автомобильные покрышки, битый кирпич и другой строительный мусор просто сбрасываются в пойму реки Пехорки.

Воодушевились в авральном режиме

В правительстве Подмосковья «воодушевились», когда на прямой линии Владимир Путин заявил о необходимости строить мусоросжигательные заводы, говорит источник РБК в областном кабинете министров. По его словам, теперь легче будет убедить жителей, которые всегда настроены против строительства заводов. Губернатор Воробьев получил «высочайшую поддержку» в создании современной системы переработки твердых бытовых отходов, подчеркнул источник РБК, близкий к правительству Подмосковья.

Фото: Владислав Шатило / РБК

На жесткие заявления Путина Воробьев отреагировал «закрытием свалки в чрезвычайном режиме». «Дальше будут проведены все мероприятия, кот​орые касаются подготовки к рекультивации», — продолжает собеседник РБК. ​В ближайшие дни будут приняты экстренные меры, чтобы не допустить утечки и воспламенения вредных веществ на балашихинской свалке. «На полигон будут завозить грунты, чтобы перекрыть доступ кислорода, строить обводные каналы», — пояснил РБК источник в правительстве Подмосковья.

Главная опасность сегодня заключается в том, что мусор начнут сваливать в канавы, карьеры и лес, говорит источник в подмосковном кабмине. Площадки для замены балашихинского полигона нашли «на бумаге». К примеру, если бы направили весь мусор из «Кучино» в «Тимохово», то там возникла бы очередь в 1600–1800 машин. За полгода в области выявили 52 незаконные свалки, куда в течение нескольких месяцев свозились твердые бытовые отходы, теперь снова придется ловить нарушителей, особенно в ближнем Подмосковье, говорит источник.

Власти также опасаются, что после моментального закрытия свалки в Балашихе начнется «вал обращений» от жителей рядом с другими полигонами, чтобы их помойки тоже закрыли. «Если пойти по этому пути, то через два-три месяца случится коллапс. А учитывая, что 70% мусора у нас из Москвы, то он окажется во дворах москвичей», — говорит источник.

Мусор из Москвы

В последние дни подмосковные чиновники ездили в правительство и говорили, что большую часть мусора привозят в область из столицы, говорит источник РБК. Подмосковные власти не хотят ссориться с Москвой публично, но «проблему надо решать». Столичные операторы привозят мусор на сортировочную станцию в Москве, а дальше его развозят субподрядчики, которых «никто не контролирует».

За полтора года чиновники из двух регионов обсуждали вопрос «на площадке [зампреда правительства РФ Александра] Хлопонина, [министра экологии Сергея] Донского». «Собянин говорит, что заключил контракты на вывоз мусора и больше его ничего не интересует. В «Кучино» 90% московского мусора. Подмосковье стало заложником», — говорит источник в областном правительстве.

Источник, близкий к подмосковному кабмину, также заявил, что проблема мусорных полигонов касается не только области, «поскольку сюда везут и мусор из Москвы».

РБК направил в столичную мэрию вопросы, повлияет ли закрытие полигона в Балашихе на ситуацию с вывозом мусора из Москвы. Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова не отвечала на звонки.

Сокращение отходов и переработка

Москва заасфальтирована, выкопать полигон в столице невозможно — очевидно, что мусор будет вывозиться в прилегающие районы, говорит руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев. «Москва должна участвовать в сокращении отходов с помощью повторного использования, утилизации и так далее, что в столице делается из рук вон плохо. Кроме того, для владельцев полигонов прием московского мусора — это источник дохода», — сказал Киселев РБК.

В 2012 году Москва заключила госконтракт с несколькими компаниями на 15 лет по сбору и переработке мусора, но целевые показатели там «крайне скромные», утверждает эколог. Главным же приоритетом государства должно быть снижение объемов образования отходов, заключил Киселев.

«Ароматный» мир

Вокруг свалки расположено несколько крупных жилых кварталов, в том числе для сотрудников правоохранительных органов и Минобороны. Расстояние от домов до полигона не превышает километра.

«Мы покупали квартиру зимой и про свалку не знали, это была просто красивая гора», — рассказала РБК Елена Смирнова, жительница дома по улице Речной в Балашихе.

У местных жителей главная претензия — это резкий неприятный запах, провоцирующий, по их словам, головные боли, головокружение, тошноту, кашель и иные недомогания. Уже за 300 м до самого полигона запах сероводорода, медикаментов и гари становится настолько сильным, что дышать почти невозможно.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Такая атмосфера тут практически круглосуточно. Особенно все чувствуется ночью, когда на свалке сжигают отходы. Не спасают даже закрытые окна, многие жители устанавливают дома системы по очистке воздуха, — рассказала Ольга Бирюкова, жительница одного из ближайших к полигону домов. — В зависимости от розы ветров вонять может не только в Железнодорожном и Балашихе, но и в Люберцах и Реутово».

В апреле 2017 года по жалобам жителей контролирующие органы брали пробы воздуха в нескольких микрорайонах города, но никаких отклонений от нормативов не обнаружили.

Всего в Подмосковье захоранивается около 11 млн т мусора в год, в том числе 8 млн т из Москвы. В регионе работает 18 полигонов, большинство из них должно быть закрыто в ближайшие годы. По планам подмосковных властей, существовавшим до 15 июня, полигон «Кучино» должен был закрыться в 2021 году. По словам подмосковного министра экологии Александра Когана, перед этим чиновники совместно с экологами должны были разработать проект постепенной рекультивации полигона — в настоящий момент его не существует.

Куда увезут мусор

Эксперт ОНФ Антон Хлынов не исключает, что решение о немедленном закрытии полигона приведет к мусорному коллапсу.

«Куда поедут эти 500 мусоровозов в день, большой вопрос. Думаю, бóльшая часть этого мусора окажется на несанкционированных свалках», — заявил он РБК. Другая опасность, по мнению Хлынова, заключается в том, что в регионе есть еще более проблемные свалки и жители ближайших к ним городов теперь также начнут требовать их немедленного закрытия.

По словам министра экологии региона Когана, твердые бытовые отходы, которые ранее направляли в Балашиху, перераспределят на полигоны «Торбеево» (Люберецкий район), «Тимохово» (Ногинский район), «Храброво» (Можайский район) и «Алексинский карьер» (Клинский район).

Полигон «Торбеево» в Люберцах перегружен, поэтому прием мусора с закрытого полигона «Кучино» в Балашихе будет достаточно проблематичным, рассказал «РИА Новости» глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Если называть вещи своими именами, это даже не полигон, а грандиозная торбеевская свалка, расположенная по соседству с деревней Торбеево, село Новый Милет. Видна из моего окна. Обещают закрыть в 2020 году», — рассказал РБК местный житель Николай Калинин.

Как отметил источник РБК в общественном совете при минэкологии Подмосковья, вся нагрузка ляжет на Алексинский полигон в Клину. «Сейчас чиновники пытаются увеличить его площадь в три раза, поэтому местным жителям надо быть бдительными», — считает собеседник РБК.

До конца года должны быть закрыты еще три полигона — «Кулаковский» в Чеховском районе, «Царево» в Пушкинском районе и «Астапово» в Луховицах, сообщили в пресс-службе минэкологии Московской области. Жители Чеховского района сейчас проводят голодовку, требуя немедленного закрытия полигона «Кулаковский» в районе деревни Манушкино.

«От свалки до школы 400 м, это нарушает все законы, — рассказал РБК один из организаторов голодовки Николай Дижур. — Чиновники нас пока не слышат, но дорогу осилит идущий. Я уверен, что манушкинская голодовка войдет в анналы истории».

«Проекта рекультивации нет — соответственно, нет и госэкоэкспертизы, и денег нет. Основная проблема в том, что администрация Балашихи разрешила застройку территории рядом с полигоном», — сказал РБК лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.

Цена закрытия полигона

Стоимость рекультивации «Кучино» может составить до 4 млрд руб. Предполагается, что деньги будут выделены из федерального бюджета. Пока в федеральную программу «Чистая страна» включены три ранее закрытых полигона Московской области — «Быково» (стоимость рекультивации — 550 млн руб.), «Каширский» (430 млн руб.) и «Электросталь» (910 млн руб.).

«За прошедшие пять лет в минэкологии Московской области поступил всего один инвестиционный проект, предполагающий проведение мероприятий по рекультивации полигонов ТБО за счет инвестора. Это полигон «Левобережный» в Химках», — рассказал РБК представитель минэкологии Подмосковья.

По его словам, на полигоне размещено 40 млн т отходов. Полигон не оборудован системами сбора фильтрата и дегазации. За счет образования биогаза в процессе разложения отходов в насыпи полигона часто имеют место возгорания, которые трудно устранить, поскольку невозможно подобраться к источнику горения. В результате поступает большое число жалоб населения района на едкий запах.

Инвестиционный проект ЗАО «Промышленная компания «Эко» предполагает рекультивацию полигона с последующим созданием мемориального комплекса. Инвестиции оцениваются в 4,5 млрд руб., в том числе 2 млрд — на рекультивацию.

«Для финансирования проекта мы планируем выпуск ряда публичных финансовых инструментов с котированием на бирже как для институциональных инвесторов, так и для населения. Выпуски будут сопровождаться получением рейтингов от рейтингового агентства, регистрацией документации в банке России и соответствующим раскрытием информации», — рассказал РБК представитель ЗАО «Промышленная компания «Эко».

«В бюджете Московской области средств на проведение работ по рекультивации полигона «Левобережный» нет, и, учитывая текущее состояние полигона и острую необходимость принятия мер по улучшению экологического состояния района, минэкологии поддерживает инвестиционный проект», — рассказал РБК представитель министерства.

Мусоросжигательный пиар

Близкий к министерству экологии Московской области источник РБК не исключает, что ситуация с полигоном «Кучино» была специально вынесена на федеральный уровень, чтобы представить строительство мусоросжигательных заводов как альтернативу полигонам. При этом сам проект строительства, как уже писал РБК, подвергался критике с разных сторон.

Фото: Владислав Шатило / РБК

«В городах, где планируется строительство этих заводов, проходят многотысячные митинги протеста, и власти не могут этот факт не учитывать. Возможно, чиновники считают, что эти протестные настроения спадут на фоне широко озвученных в СМИ проблем со свалкой в Балашихе и люди таким образом поймут, что мусоросжигательные заводы — это меньшее из зол. По крайней мере, вся эта история с Балашихой выглядит именно как пиар-акция. Такие решения за один день не принимаются», — сказал собеседник РБК.

«Если смотреть концептуально, то очевидно, выступление Путина было в поддержку заводов «Ростеха», — говорит Александр Закондырин.

В компании «РТ-Инвест» не усматривают связи истории с балашихинским полигоном и строительством мусоросжигательных заводов. «Решение о закрытии полигона принято в интересах людей, которые проживают на этой территории. Со строительством заводов это никак не связано», — заявила РБК помощник гендиректора «РТ-Инвест» Екатерина Мальцева.

Управляет полигоном «Кучино» ЗАО «Заготовитель». Согласно данным СПАРК, «Заготовитель» принадлежит международной коммерческой компании «Карстат Юниверсал ЛТД», зарегистрированной на Сейшельских Островах. Вид деятельности — сбор отходов. Гендиректор Владимир Володин. С октября 2016 года находится в процессе реорганизации в форме преобразования. Чистая прибыль за 2015 год составила 2 млн руб. У компании есть незавершенные исполнительные производства (база ФССП) в связи с «невозможностью установить местонахождение должника» и «отсутствием имущества». До 2012 года ЗАО «Заготовитель» было учредителем ООО «Союз православных предпринимателей» (ныне ликвидировано). Бывший директор Юрий Морозов сейчас является директором ООО «Строитель», единственный учредитель которого Юрий Казенников до 2011 года был совладельцем ЗАО «Заготовитель». В октябре 2016 года Росприроднадзор выдал ЗАО «Заготовитель» бессрочную лицензию на «деятельность по обезвреживанию и размещению отходов».​

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