Электронная подпись вышла из доверия

ПФР перекрывает один из каналов перевода пенсий

У будущих пенсионеров станет меньше каналов для перевода пенсионных накоплений из одного фонда в другой. ПФР прекратит принимать заявления, оформленные с помощью электронной подписи через удостоверяющие центры

Пенсионер в одном из отделений Пенсионного фонда России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

О том, что Пенсионный фонд России (ПФР) намерен оградить будущих пенсионеров от услуг удостоверяющих центров при переходе из фонда в фонд либо государственную управляющую компанию, РБК рассказали два источника, знакомые с ситуацией, в том числе источник, близкий к ПФР.

Удостоверяющий центр — это центр, предоставляющий спектр услуг по операциям, которые подтверждаются квалифицированной электронной подписью граждан. В настоящее время именно через такие центры большинство граждан оформляют заявления о переводе своих пенсионных средств из одной организации в другую. По данным ПФР на 1 декабря 2016 года, которые приводит газета «Коммерсантъ», из 7 млн заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений на эту дату 6,6 млн (то есть больше 90%) были поданы в электронном виде с использованием услуг удостоверяющих центров.

ПФР уже предложил Минтруду соответствующие поправки в постановление правительства РФ от 20 декабря 2012 года №1352 «О порядке установления личности и проверки подлинности подписи застрахованного лица при подаче им заявлений по вопросам, связанным с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, в форме электронных документов», сообщили собеседники РБК. По их словам, с подобной инициативой ПФР обращается к властям впервые.

Защита пенсий

По словам одного из источников на пенсионном рынке, такая инициатива возникла у ПФР после плановой проверки пенсионных фондов и самого ПФР Счетной палатой, выявившей, что удостоверяющие центры — это потенциальное место манипуляций с заявлениями граждан. По итогам переходной кампании этого года некоторые удостоверяющие центры в конце декабря 2016 года использовали подпись клиентов второй раз, говорит собеседник РБК. В такой ситуации перевода денег не происходит: ПФР не засчитывает ни одно из заявлений, средства клиента остаются там, где они и были. Собственно, держатель этих средств — НПФ — и является выгодоприобретателем от этих манипуляций.

По словам советника НАПФ Валерия Виноградова, электронная подпись, формирующаяся в удостоверяющем центре, должна использоваться единоразово. После ее использования центр должен ее удалить, говорит он. «Однако в конце декабря эти электронные подписи клиентов использовались вторично», — констатирует эксперт. Источник на пенсионном рынке уточняет, что первый инцидент с удостоверяющими центрами у ПФР был по итогам переходной кампании 2015 года. «Тогда претензия поступила только на один фонд и только на один удостоверяющий центр, но ситуация была урегулирована мирным путем», — говорит собеседник РБК.

Стеллажи с документами в одном из отделений Пенсионного фонда России (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

По итогам 2016 года почти половина поданных гражданами заявлений не получила положительного заключения ПФР, говорится на сайте фонда. Всего было подано 12 млн заявлений, а положительные решения были приняты по 6,5 млн гражданам. Как сообщал ПФР, наиболее частая причина отказа — это второе заявление с более поздней датой (56%).

В итоге ЦБ написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, какой вид наказания — уголовное или административное — можно применять за недобросовестную игру в ходе переходной кампании 2016 года.

Пресс-служба ПФР не ответила на запрос РБК. Не прокомментировали ситуацию и в Минтруде. Пресс-служба Банка России (регулятор НПФ) отметила, что регулятор неоднократно заявлял о несовершенстве действующего механизма переходов. Однако от комментариев по данной инициативе ПФР в ЦБ воздержались.

В реестре Минкомсвязи сейчас 454 удостоверяющих центра. Сколько удостоверяющих центров работают с ПФР, пресс-службы ПФР и Минкомсвязи не ответили. На сайте ПФР указано , что по Москве и по Московской области с ПФР работает 29 таких центров. После принятия поправок они утратят «пенсионную» часть своего бизнеса.

При этом для будущих пенсионеров останутся доступными иные способы перевода пенсионных накоплений из одной организации в другую. Как говорится на сайте ПФР, принять решение о переводе пенсионных накоплений из одной структуры в другую можно пятью способами: обратиться лично в любой территориальный орган ПФР, сделать это через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), направить по почте, через «личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через единый портал госуслуг. Также НПФ активно продают свои продукты через банки-партнеры.

Что даст инициатива ПФР

От инициативы ЦБ сами удостоверяющие центры пострадают несильно, а вот незаконные манипуляции НПФ придется прекратить, указывают эксперты.

Проблема удостоверяющих центров в том, что работа этих центров никем не регулируются, считает первый вице-президент СРО НАПФ Сергей Эрлик. «Минкомсвязь и ФСБ всего лишь выдают лицензии и ведут реестр, но надзорной работы за их деятельностью не ведется», — подчеркивает он. Вместе с тем, как добавляет генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» Денис Рудоманенко, даже если ПФР расторгнет договор на передачу заявлений с некоторыми удостоверяющими центрами, это не окажет существенного влияния на их деятельность в целом, так как удостоверение переводов пенсионных накоплений — это лишь малая часть их работы.

Впрочем, последствия могут быть и более серьезными. «Если в каком-либо из удостоверяющих центров будут найдены и подтверждены нарушения, то такие данные необходимо сообщить Минкомсвязи, которое может принять решение об отзыве лицензии у такого центра. Это будет прецедент и хороший урок для таких компаний, который заставит всех участников рынка работать добросовестно», — говорит советник НАПФ Валерий Виноградов. В Минкомсвязи не прокомментировали ситуацию.

По мнению президента Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда Алексея Охлопкова, в целом инициатива исключения удостоверяющих центров — оптимальное решение проблемы. «Это приведет к снижению искусственной активности на пенсионном рынке, будет плюсом для тех, кто работает добросовестно, и снизит число клиентов у тех фондов, которые преследуют свои интересы, ведя нечестную игру», — считает он.

Вместе с тем, отмечает Охлопков, исключение одного из каналов для перевода накоплений может снизить число участников переходной кампании: хотя бы потому, что на том же портале госуслуг требуется регистрация. Впрочем, если человек действительно хочет перевести свои средства, то он не поленится зарегистрироваться или воспользоваться другими каналами, резюмирует он.