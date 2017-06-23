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Электронная подпись вышла из доверия
Газета № 108 (2604) (2306) Финансы, 22 июн, 22:46
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Электронная подпись вышла из доверия
ПФР перекрывает один из каналов перевода пенсий
У будущих пенсионеров станет меньше каналов для перевода пенсионных накоплений из одного фонда в другой. ПФР прекратит принимать заявления, оформленные с помощью электронной подписи через удостоверяющие центры
Пенсионер в одном из отделений Пенсионного фонда России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

О том, что Пенсионный фонд России (ПФР) намерен оградить будущих пенсионеров от услуг удостоверяющих центров при переходе из фонда в фонд либо государственную управляющую компанию, РБК рассказали два источника, знакомые с ситуацией, в том числе источник, близкий к ПФР.

Удостоверяющий центр — это центр, предоставляющий спектр услуг по операциям, которые подтверждаются квалифицированной электронной подписью граждан. В настоящее время именно через такие центры большинство граждан оформляют заявления о переводе своих пенсионных средств из одной организации в другую. По данным ПФР на 1 декабря 2016 года, которые приводит газета «Коммерсантъ», из 7 млн заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений на эту дату 6,6 млн (то есть больше 90%) были поданы в электронном виде с использованием услуг удостоверяющих центров.

ПФР уже предложил Минтруду соответствующие поправки в постановление правительства РФ от 20 декабря 2012 года №1352 «О порядке установления личности и проверки подлинности подписи застрахованного лица при подаче им заявлений по вопросам, связанным с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, в форме электронных документов», сообщили собеседники РБК. По их словам, с подобной инициативой ПФР обращается к властям впервые.

Защита пенсий

По словам одного из источников на пенсионном рынке, такая инициатива возникла у ПФР после плановой проверки пенсионных фондов и самого ПФР Счетной палатой, выявившей, что удостоверяющие центры — это потенциальное место манипуляций с заявлениями граждан. По итогам переходной кампании этого года некоторые удостоверяющие центры в конце декабря 2016 года использовали подпись клиентов второй раз, говорит собеседник РБК. В такой ситуации перевода денег не происходит: ПФР не засчитывает ни одно из заявлений, средства клиента остаются там, где они и были. Собственно, держатель этих средств — НПФ — и является выгодоприобретателем от этих манипуляций.

По словам советника НАПФ Валерия Виноградова, электронная подпись, формирующаяся в удостоверяющем центре, должна использоваться единоразово. После ее использования центр должен ее удалить, говорит он. «Однако в конце декабря эти электронные подписи клиентов использовались вторично», — констатирует эксперт. Источник на пенсионном рынке уточняет, что первый инцидент с удостоверяющими центрами у ПФР был по итогам переходной кампании 2015 года. «Тогда претензия поступила только на один фонд и только на один удостоверяющий центр, но ситуация была урегулирована мирным путем», — говорит собеседник РБК.

Стеллажи с документами в одном из отделений Пенсионного фонда России (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

По итогам 2016 года почти половина поданных гражданами заявлений не получила положительного заключения ПФР, говорится на сайте фонда. Всего было подано 12 млн заявлений, а положительные решения были приняты по 6,5 млн гражданам. Как сообщал ПФР, наиболее частая причина отказа — это второе заявление с более поздней датой (56%).

В итоге ЦБ написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, какой вид наказания — уголовное или административное — можно применять за недобросовестную игру в ходе переходной кампании 2016 года.

Пресс-служба ПФР не ответила на запрос РБК. Не прокомментировали ситуацию и в Минтруде. Пресс-служба Банка России (регулятор НПФ) отметила, что регулятор неоднократно заявлял о несовершенстве действующего механизма переходов. Однако от комментариев по данной инициативе ПФР в ЦБ воздержались.

В реестре Минкомсвязи сейчас 454 удостоверяющих центра. Сколько удостоверяющих центров работают с ПФР, пресс-службы ПФР и Минкомсвязи не ответили. На сайте ПФР указано , что по Москве и по Московской области с ПФР работает 29 таких центров. После принятия поправок они утратят «пенсионную» часть своего бизнеса.

При этом для будущих пенсионеров останутся доступными иные способы перевода пенсионных накоплений из одной организации в другую. Как говорится на сайте ПФР, принять решение о переводе пенсионных накоплений из одной структуры в другую можно пятью способами: обратиться лично в любой территориальный орган ПФР, сделать это через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), направить по почте, через «личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через единый портал госуслуг. Также НПФ активно продают свои продукты через банки-партнеры.

Что даст инициатива ПФР

От инициативы ЦБ сами удостоверяющие центры пострадают несильно, а вот незаконные манипуляции НПФ придется прекратить, указывают эксперты.

Проблема удостоверяющих центров в том, что работа этих центров никем не регулируются, считает первый вице-президент СРО НАПФ Сергей Эрлик. «Минкомсвязь и ФСБ всего лишь выдают лицензии и ведут реестр, но надзорной работы за их деятельностью не ведется», — подчеркивает он. Вместе с тем, как добавляет генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» Денис Рудоманенко, даже если ПФР расторгнет договор на передачу заявлений с некоторыми удостоверяющими центрами, это не окажет существенного влияния на их деятельность в целом, так как удостоверение переводов пенсионных накоплений — это лишь малая часть их работы.

Впрочем, последствия могут быть и более серьезными. «Если в каком-либо из удостоверяющих центров будут найдены и подтверждены нарушения, то такие данные необходимо сообщить Минкомсвязи, которое может принять решение об отзыве лицензии у такого центра. Это будет прецедент и хороший урок для таких компаний, который заставит всех участников рынка работать добросовестно», — говорит советник НАПФ Валерий Виноградов. В Минкомсвязи не прокомментировали ситуацию.

По мнению президента Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда Алексея Охлопкова, в целом инициатива исключения удостоверяющих центров — оптимальное решение проблемы. «Это приведет к снижению искусственной активности на пенсионном рынке, будет плюсом для тех, кто работает добросовестно, и снизит число клиентов у тех фондов, которые преследуют свои интересы, ведя нечестную игру», — считает он.

Вместе с тем, отмечает Охлопков, исключение одного из каналов для перевода накоплений может снизить число участников переходной кампании: хотя бы потому, что на том же портале госуслуг требуется регистрация. Впрочем, если человек действительно хочет перевести свои средства, то он не поленится зарегистрироваться или воспользоваться другими каналами, резюмирует он.

Автор: Юлия Титова
Теги: НПФ , ПФР , Минкомсвязи , Пенсии
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