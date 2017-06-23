Индексу добавят юаней

Как изменение расчетной базы индикатора MSCI EM повлияет на китайские акции

MSCI включит в свой индекс развивающихся рынков китайские акции, номинированные в юанях. Компания ожидает усиления притока инвестиций в КНР. Как это скажется на китайских акциях и можно ли на них заработать

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Провайдер индексов MSCI Inc. решил включить в 2018 году акции китайских компаний, торгующиеся на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и номинированные в юанях, в расчетную базу своего индикатора развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. В портфель индекса попадут бумаги категории «А» 222 компаний крупной капитализации, включая таких гигантов, как Bank Of China и пивоваренная компания Tsingtao Brewery, крупнейшая в Китае.

Сегодня в индекс MSCI Emerging Markets входят только те бумаги китайских корпораций, которые торгуются за рубежом или в Гонконге. После того как в расчетную базу индикатора будут включены еще и акции с листингом в КНР, вес Китая в индексе MSCI EM увеличится на 0,73 п.п., до 28,39%. Ребалансировка бенчмарка будет проведена в два этапа: она начнется в мае и завершится в августе следующего года. Эту возможность MSCI обсуждала с крупными инвестиционными фондами на протяжении последних трех лет и каждый год отказывалась от этого шага, ссылаясь на разные причины.

В своем официальном релизе, опубликованном в среду, 21 июня, MSCI отметила, что решение увеличить вес КНР в индексе MSCI Emerging Markets связано в том числе с облегчением доступа иностранных инвесторов на китайские биржи, на которое пошел Пекин. Сейчас, несмотря на то что фондовый рынок Китая является вторым по величине в мире после американского, доля нерезидентов на нем составляет меньше 1,5%.

По оценкам MSCI, изменение расчетной базы индикатора приведет к значительному притоку зарубежного капитала в китайские бумаги: индекс развивающихся рынков отслеживают глобальные фонды с активами в $1,6 трлн, которым придется купить добавленные в портфель бенчмарка китайские акции в рамках индексной стратегии. Глава департамента исследований MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе Чин Пинчуа в ходе конференции, посвященной ребалансировке индекса, оценил возможный приток иностранных денег в китайские акции категории «А» на уровне $17–18 млрд.

В перспективе вес китайских компаний в индексе MSCI EM может достичь 45%, считают в MSCI. Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшие пять лет индексные фонды могут вложить в акции КНР порядка $210 млрд. В свою очередь, китайский банк HSBC в своем обзоре отмечает, что в случае включения всех китайских акций категории «А» в индексы MSCI и FTSE в течение ближайших пяти—десяти лет приток иностранных инвестиций в КНР может составить $500 млрд.

Что это значит для инвестора

Приток средств в китайские акции в связи с пересмотром расчетной базы MSCI EM может позитивно сказаться как на их котировках, так и на всем фондовом рынке КНР, отмечают опрошенные РБК финансисты.

Ведущий аналитик по международным рынкам ФГ «Финам» Вадим Сысоев говорит, что благодаря деньгам иностранных инвесторов китайские акции категории «А» могут вырасти на 25–30% за полтора года. Это значительно больше, чем текущая динамика индекса широкого рынка Shanghai Composite — с начала этого года он вырос примерно на 1%.

«Основное движение будет во втором-третьем квартале 2018 года, когда будут точно известны все компании, которые в августе включат в индекс MSCI», — поясняет Сысоев. По его словам, если инвестор рискнет в ближайшее время вложиться в китайские бумаги, то держать их нужно не менее года-полутора.

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев, впрочем, считает, что позитивный эффект от решения MSCI проявится не так быстро. «Китайский фондовый рынок пока живет своей жизнью, и доминируют там внутренние игроки. Иностранцы будут приходить, но это долгий процесс», — рассказывает финансист.

Большинство китайских компаний ориентируется на внутренний рынок, а накануне запуска 13-й пятилетки начали звучать заявления о том, что необходимо повышать уровень жизни населения, напоминает Лосев. В связи с этим он рекомендует обратить внимание на компании из областей информационных технологий и инновационного сектора, ретейла, биотехнологий и медицины.

Генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов добавляет, что новости об изменении индекса развивающихся рынков могут добавить позитива всем китайским акциям, в том числе торгующимся за рубежом.

А вот у банка UBS Wealth Management прогнозы менее оптимистичны. Там считают, что изменение расчетной базы MSCI EM окажет поддержку китайским акциям категории «А» только в краткосрочной перспективе.​ Так, фондовый индекс Shanghai Composite по итогам торгов 21 июня вырос на 0,3%.​ Впрочем, инвестбанк оценивает потенциальный приток в китайские акции лишь в $7–8 млрд, а не в $17–18 млрд, как MSCI.

Как инвестировать в Китай

Китайские акции, а также биржевые фонды (ETF) на них доступны для российских инвесторов на американских площадках. Выход на фондовый рынок США предоставляют все российские брокеры, но для вложений в ETF необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Чтобы получить его, российскому инвестору нужно иметь на счете 6 млн руб. или обладать квалификационным сертификатом профучастника (ФСФР, CFA). На Московской бирже есть возможность вложиться в биржевой фонд FinEx MSCI China UCITS ETF, инвестирующий в компании из индекса MSCI China.

Выбор конкретных инструментов зависит от аппетита инвестора к риску, говорит Сысоев из ФГ «Финам». Тем, кто готов рисковать, можно купить ETF на акции из категории «А», например паи в Harvest CSI 300 China A-Shares ETF или KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, рекомендует эксперт.

Тимур Турлов считает одними из самых перспективных бумаги логистической компании ZTO Express, которая работает в том числе с AliExpress. «Это одна из самых недооцененных компаний, — поясняет финансист. — После IPO в прошлом году ее котировки упали и пока не вернулись к старым значениям, хотя фундаментальные показатели говорят о том, что компания перспективная».

Какие существуют риски

Инвесторам, заинтересованным в китайских бумагах, стоит помнить о рисках, связанных с экономикой КНР. Сейчас на китайском рынке есть факторы, сдерживающие его рост и снижающие интерес зарубежных инвесторов, отмечают опрошенные эксперты. «Все опасаются замедления темпов экономического роста, пристально следят за статистикой и рынком недвижимости, на котором, вероятно, сформировался пузырь», — рассказывает Сысоев. Такая ситуация может быть хорошей точкой входа, но абсолютной уверенности в том, что в китайской экономике не будет проблем, сейчас нет, поясняет он.

К тому же русскоязычной аналитики, которая могла бы помочь сформировать мнение о китайских компаниях, до сих пор нет, признают финансисты. Однако за результатами крупнейших китайских эмитентов следят глобальные инвестбанки, поэтому инвестор, который знает английский, может читать прогнозы от них, отмечает Турлов.

Александр Лосев убежден, что одного изучения аналитических материалов в любом случае недостаточно. Для понимания рынка необходимо знать культуру и быт, а лучше пожить и поработать в Китае. «Нужно понять, как строится иерархия, контроль, регулирование рынка, что допустимо или недопустимо со стороны руководства страны, и только потом изучать экономику компаний и их вовлеченность в экспорт», — резюмирует эксперт.