Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,25 59,71 EUR Нал. 67,38 66,66 USD Бирж. 59,94 -0,38 EUR Бирж. 66,89 -0,47 USD ЦБ. 60,15 +0,15 EUR ЦБ. 67,15 +0,35 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1860,05 +0,50% РТС 978,45 +0,53% Brent 45,37 +0,18% DJIA 21397,29 -0,06% Nasdaq 6236,69 +0,04% FTSE 7439,29 -0,11%
6 миллиардов переведут на поток
Лента новостей
Минобороны назвало отправлявшие самолеты к границам России страны НАТО 02:53, Политика Красная дорожка Московского кинофестиваля. Фоторепортаж 02:15, Фотогалерея  Генконструктор национальной ПРО назвал дату создания системы 02:13, Политика Spiegel узнал о многолетней «прослушке» Берлином госструктур США 01:58, Политика Бывшего сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Китая 01:15, Общество Мария Захарова рассказала об истории создания песни с открытия ММКФ 00:50, Общество  Сотрудницу Минздрава уволили из-за критики поста о тяжелобольной девушке 00:19, Общество В Госдуме предложили снизить курортный сбор 00:00, Экономика Главный редактор издания «Страна.ua» задержан по делу о вымогательстве 22 июн, 23:57, Общество Fox News узнал об испытании КНДР двигателя для баллистической ракеты 22 июн, 23:32, Политика В офисе украинской интернет-редакции «Страна» начались обыски 22 июн, 23:26, Общество Правительство решило повысить штрафы за продажу некачественного топлива 22 июн, 23:12, Экономика Сборная Германии потеряла очки в матче с Чили на Кубке конфедераций 22 июн, 22:58, Спорт Помощник президента России возглавил совет директоров «Роснефти» 22 июн, 22:49, Бизнес Манипуляции с пенсионными накоплениями граждан решили перекрыть 22 июн, 22:46, Финансы Кремль решил не менять избирательные законы к президентским выборам 22 июн, 22:38, Политика Трамп «увлекся шоу»: почему инвесторы решили ставить на евро 22 июн, 22:35, Экономика МВД Израиля заявило о 79 тыс. нелегально оставшихся в стране туристов 22 июн, 22:09, Политика СПЧ, МВД и Росгвардия решили изменить закон о массовых мероприятиях 22 июн, 21:57, Политика Спикер конгресса США призвал принять закон о санкциях против России 22 июн, 21:38, Политика Трамп заявил об отсутствии у него «записей» разговоров с Коми 22 июн, 21:31, Политика Вексельбергу удалось выдавить из Petropavlovsk основателя компании 22 июн, 21:26, Бизнес Киев заявил об аресте €15 млн гарантий на проведение «Евровидения» 22 июн, 21:26, Политика СК отменил отказ в возбуждении дела об избиении Непомнящих в колонии 22 июн, 21:17, Политика Евросоюз договорился продлить санкции против России 22 июн, 21:08, Политика В МИДе назвали «позорным глумлением» польский законопроект о памятниках 22 июн, 21:03, Политика СК Белоруссии завел новое дело против арестованных авторов Regnum 22 июн, 21:01, Политика Футбол. Кубок конфедераций. Германия — Чили. Онлайн 22 июн, 21:00, Спорт
6 миллиардов переведут на поток
Газета № 108 (2604) (2306) Бизнес, 22 июн, 15:53
0
6 миллиардов переведут на поток
«Газпром» назвал стоимость строительства газопровода в Турцию
Зампредправления «Газпрома» Андрей Круглов оценил стоимость строительства «Турецкого потока» в $6 млрд. Ранее компания планировала потратить на этот проект €11,4 млрд, но тогда речь шла о трубопроводе в два раза большей мощности
Производство труб для строительства «Турецкого потока» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Текущая оценка инвестиций «Газпрома» в реализацию строительства трубопровода «Турецкий поток», по которому газ будет поставляться через Черное море в европейскую часть Турции и далее к границе с Грецией, составляет $6 млрд, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов. Он уточнил, что часть этих средств уже потрачена на закупку труб для прокладки «Южного потока» (проект был заморожен в декабре 2014 года из-за того, что его под давлением Еврокомисcии отказалась поддерживать Болгария).

По словам Круглова, проект строительства «Турецкого потока» может быть реализован только за счет средств «Газпрома». Но, сообщил топ-менеджер, остается возможность привлечь проектное финансирование для реализации морской части проекта.

Ранее «Газпром» оценивал стоимость строительства газопровода в €11,4 млрд, но тогда речь шла о прокладке четырех ниток общей мощностью 63 млрд куб. м газа в год. Однако в октябре 2016 года было принято решение сократить мощность газопровода вдвое, до двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Первая будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство морского участка этого газопровода у российского побережья Черного моря началось 7 мая 2017 года.

Представитель «Газпрома» подтвердил РБК, что размер инвестиций для реализации «Турецкого потока» актуализирован после пересчета стоимости проекта с учетом двух ниток. Инвестиции «Газпрома» в строительство газопровода в 2017 году составят 42 млрд руб., следует из материалов компании.

Корректировка суммы затрат на трубопровод вполне логична, считает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова: «Мощность планируемых труб меньше, и часть средств уже была потрачена в рамках «Южного потока». По ее мнению, указанную сумму «Газпром» в состоянии привлечь и освоить самостоятельно. К тому же эксперт полагает, что «Турецкий поток» может ограничиться и одной ниткой, если не получит всех необходимых одобрений регуляторов для поставок газа на рынок Южной Европы. А это не исключено в свете новых санкций Запада: «Привлечение иностранных инвестиций в условиях принятых конгрессом США, но еще не закрепленных окончательно новых санкций может оказаться проблематичным из-за нежелания зарубежных партнеров нести риски последствий санкций», — говорит Митрова.

Круглов также рассказал, что «Газпром» планирует повысить прогнозную стоимость экспортной цены газа с $166 за 1 тыс. куб. м (сейчас заложена в бюджет компании) до $180 за 1 тыс. куб. м. По его словам, изменение планируется внести в рамках актуализации инвестпрограммы «Газпрома» на текущий год, которую проведут в сентябре. Сейчас размер инвестиций в газовый бизнес компании на этот период составляет 911 млрд руб., говорится в материалах «Газпрома». Компания исходит из того, что средняя цена на нефть в 2017 году составит $48 за баррель, а курс доллара — 63 руб. Эти данные также могут быть скорректированы к сентябрю по итогам анализа рыночной ситуации, сказал Круглов. Он оценил доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году в $32–34 млрд.

Монополия в текущем году планирует занять 288 млрд руб., сообщил Круглов журналистам. Сейчас компания уже привлекла 240 млрд руб. и намерена привлечь оставшиеся 48 млрд до конца июня. Ранее «Газпром» занимал ежегодно около 90 млрд руб. Рост долговой нагрузки в этом году связан с девальвацией рубля, пояснил топ-менеджер. Размер ежегодных заимствований в валюте сохраняется на уровне $4–5 млрд, добавил он.

Общая долговая нагрузка «Газпрома» на конец 2016 года составила $46,6 млрд. Пик погашения долговых обязательств компании придется на 2018 год. Согласно материалам «Газпрома» в 2017 году компания должна выплатить $7,4 млрд, в 2018-м — $11,7 млрд, в 2019-м — $6,9 млрд, в 2020 году — $4,3 млрд.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром» , инвестпрограмма , трубопровод , погашение долга , «Турецкий поток» , заимствования ...
Материалы по теме
«Газпром» вложит 100 млрд руб. в газификацию Киргизии Экономика
СМИ узнали о предложении компенсировать дивиденды «Газпрома» ростом НДПИ Бизнес
«Газпром» получил первые разрешения Турции на «Турецкий поток» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав