6 миллиардов переведут на поток

«Газпром» назвал стоимость строительства газопровода в Турцию

Зампредправления «Газпрома» Андрей Круглов оценил стоимость строительства «Турецкого потока» в $6 млрд. Ранее компания планировала потратить на этот проект €11,4 млрд, но тогда речь шла о трубопроводе в два раза большей мощности

Производство труб для строительства «Турецкого потока» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Текущая оценка инвестиций «Газпрома» в реализацию строительства трубопровода «Турецкий поток», по которому газ будет поставляться через Черное море в европейскую часть Турции и далее к границе с Грецией, составляет $6 млрд, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов. Он уточнил, что часть этих средств уже потрачена на закупку труб для прокладки «Южного потока» (проект был заморожен в декабре 2014 года из-за того, что его под давлением Еврокомисcии отказалась поддерживать Болгария).

По словам Круглова, проект строительства «Турецкого потока» может быть реализован только за счет средств «Газпрома». Но, сообщил топ-менеджер, остается возможность привлечь проектное финансирование для реализации морской части проекта.

Ранее «Газпром» оценивал стоимость строительства газопровода в €11,4 млрд, но тогда речь шла о прокладке четырех ниток общей мощностью 63 млрд куб. м газа в год. Однако в октябре 2016 года было принято решение сократить мощность газопровода вдвое, до двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Первая будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство морского участка этого газопровода у российского побережья Черного моря началось 7 мая 2017 года.

Представитель «Газпрома» подтвердил РБК, что размер инвестиций для реализации «Турецкого потока» актуализирован после пересчета стоимости проекта с учетом двух ниток. Инвестиции «Газпрома» в строительство газопровода в 2017 году составят 42 млрд руб., следует из материалов компании.

Корректировка суммы затрат на трубопровод вполне логична, считает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова: «Мощность планируемых труб меньше, и часть средств уже была потрачена в рамках «Южного потока». По ее мнению, указанную сумму «Газпром» в состоянии привлечь и освоить самостоятельно. К тому же эксперт полагает, что «Турецкий поток» может ограничиться и одной ниткой, если не получит всех необходимых одобрений регуляторов для поставок газа на рынок Южной Европы. А это не исключено в свете новых санкций Запада: «Привлечение иностранных инвестиций в условиях принятых конгрессом США, но еще не закрепленных окончательно новых санкций может оказаться проблематичным из-за нежелания зарубежных партнеров нести риски последствий санкций», — говорит Митрова.

Круглов также рассказал, что «Газпром» планирует повысить прогнозную стоимость экспортной цены газа с $166 за 1 тыс. куб. м (сейчас заложена в бюджет компании) до $180 за 1 тыс. куб. м. По его словам, изменение планируется внести в рамках актуализации инвестпрограммы «Газпрома» на текущий год, которую проведут в сентябре. Сейчас размер инвестиций в газовый бизнес компании на этот период составляет 911 млрд руб., говорится в материалах «Газпрома». Компания исходит из того, что средняя цена на нефть в 2017 году составит $48 за баррель, а курс доллара — 63 руб. Эти данные также могут быть скорректированы к сентябрю по итогам анализа рыночной ситуации, сказал Круглов. Он оценил доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году в $32–34 млрд.

Монополия в текущем году планирует занять 288 млрд руб., сообщил Круглов журналистам. Сейчас компания уже привлекла 240 млрд руб. и намерена привлечь оставшиеся 48 млрд до конца июня. Ранее «Газпром» занимал ежегодно около 90 млрд руб. Рост долговой нагрузки в этом году связан с девальвацией рубля, пояснил топ-менеджер. Размер ежегодных заимствований в валюте сохраняется на уровне $4–5 млрд, добавил он.

Общая долговая нагрузка «Газпрома» на конец 2016 года составила $46,6 млрд. Пик погашения долговых обязательств компании придется на 2018 год. Согласно материалам «Газпрома» в 2017 году компания должна выплатить $7,4 млрд, в 2018-м — $11,7 млрд, в 2019-м — $6,9 млрд, в 2020 году — $4,3 млрд.