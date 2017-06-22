Свой сын ближе к трону

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду, 21 июня, назначил наследником престола своего сына, 31-летнего Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Помимо получения титула наследника Мухаммед бен Сальман занял пост заместителя премьера, сохранив за собой пост министра обороны и кураторство экономического блока в правительстве, передал телеканал Al Arabia.
С 2015 года титул наследника был у племянника короля 57-летнего Мухаммеда бен Наифа, который также занимал пост заместителя премьер-министра и министра внутренних дел. От всех постов он был освобожден.
За назначение Мухаммеда бен Сальмана наследником проголосовал 31 из 43 членов из семейного Совета верности, который был создан в 2007 году и занимается вопросами наследования престола. 23 июня члены совета принесут клятву верности новому наследнику престола на специальной церемонии в Мекке. Хотя назначение нового наследника не стало неожиданностью для тех, кто следит за делами династии Аль Саудов, выбранное время стало сюрпризом, пишет агентство Reuters.
«Опасный человек»
Причины перестановок в Эр-Рияде не оглашают. Бывший наследник Мухаммед бен Наиф поддержал решение короля, отмечает Reuters, ссылаясь на лиц, близких к королевской семье Саудовской Аравии. Бен Наиф мало подходил на роль правителя из-за своей пассивности и некомпетентности, пишет американский аналитический сайт Politico, ссылаясь на бывших американских дипломатов. Фондовый рынок страны в среду утром отреагировал на новость ростом на 3%.
Саудовская Аравия была основана в 1932 году, ее первым правителем стал король Абдель Азиз Аль Сауд. После его смерти в 1953 году власть в королевстве передавалась от одного его сына к другому. Однако в 2015 году действующий король впервые нарушил сложившийся порядок, назначив наследником своего племянника. Согласно пятой статье низама (Основной закон страны после Корана и Сунны) власть принадлежит сыновьям короля-основателя и сыновьям их сыновей. Иранские СМИ называли нынешние перестановки в королевской семье «мягким переворотом».
О Мухаммеде бен Сальмане было крайне мало известно до 2015 года, а его возвышение произошло очень быстро, когда в том же году он был назначен министром обороны, пишет Би-би-си. Он родился в 1985 году от третьей жены Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. В отличие от многих представителей династии у него нет заграничного образования, начальное и высшее образование он получил в Эр-Рияде, где получил степень бакалавра в области права.
Известно, что принц пользуется наибольшим влиянием в королевской семье, отец слушает его в первую очередь, и можно говорить о том, что страной руководит не 81-летний король, а его сын, пишет Politico. Однако новый наследник заслужил негативную репутацию за свою импульсивность и агрессивный характер, указывает британская газета The Independent.
Новый наследник не первый год курирует экономическую политику Эр-Рияда. В 2016 году он предложил пакет экономических реформ, призванных снизить зависимость экономики страны от нефти, цены на которую тогда падали. Его амбициозный план Saudi Vision 2030 предполагает частичную приватизацию государственных активов, в том числе реорганизацию национальной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, президентом которой он является, и размещение 5% ее акций на бирже.
Вотчина Аль Саудов
По данным Всемирного банка, в 2015 году ВВП Саудовской Аравии составил $646 млрд. Население страны — 31,5 млн человек. Согласно данным ежегодного отчета компании BP, королевство занимает второе место в мире по доказанным запасам нефти — 266,5 млрд барр. (после Венесуэлы) и первое по уровню добычи — в 2016 году ее объем составил 585,7 млн т. По экспорту нефти Саудовская Аравия занимает второе место в мире: в 2016 году страна экспортировала 8,53 млн барр. в день, занимая в объеме общемирового экспорта 13%.
Поскольку принц Мухаммед бен Сальман является архитектором этих экономических реформ, его возвышение означает, что они будут продолжены, пишет Reuters, ссылаясь на экспертов.
Во внешней политике бен Сальман является жестким противником Ирана и сторонником дипломатической блокады Катара. В недавнем интервью Al-Arabiya принц обвинил Иран в намерении захватить Саудовскую Аравию и ее мусульманские святыни. Военные успехи его противоречивы: в Йемене Саудовская Аравия уже третий год не может помочь силам президента Мансура Хади победить повстанцев-хуситов (военизированная группировка шиитов-зейдитов).
Кандидатура Мухаммеда бен Сальмана давно рассматривалась как наиболее вероятная в качестве будущего монарха, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Назначение молодого наследника указывает на желание правителя обновить порядки в королевстве, говорит эксперт. Сучков отмечает, что у принца сложились неплохие рабочие отношения с российским президентом Владимиром Путиным: в последние годы он был главным контактером от Саудовской Аравии с Москвой по всему спектру вопросов, в том числе проблемных. Саудовский наследный принц видит в России важного регионального игрока на Ближнем Востоке, отношения с которым необходимо укреплять и развивать, поэтому для Москвы и Эр-Рияда открывается перспективное окно возможностей, говорит эксперт.
Назначение нового наследника говорит о том, что в Саудовской Аравии сегодня существует запрос на обновление, согласен арабист Вениамин Попов, бывший российский посол в Йемене, Ливии и Тунисе. Стране нужен молодой и энергичный лидер, который проводит новые реформы и реалистично оценивает внутреннее положение в стране, объясняет Попов. По словам дипломата, избрание нового наследника может позитивно повлиять на отношения России и Саудовской Аравии, так как Мухаммед бен Сальман — прагматик, готовый на диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия в том числе по Сирии.
Принцы и наследники
Все короли Саудовской Аравии, правившие страной с 1953 года и до настоящего момента, приходятся сыновьями первому правителю Абделю Азизу Аль Сауду. В 2015 году численность королевской семьи оценивалась в 25 тыс. человек, из которых около 7 тыс. — принцы. Нынешний монарх родился в 1935 году.
В настоящее время порядок престолонаследия определяется в соответствии с указом короля Абдаллы бен Абделя Азиза от 19 октября 2006 года, а также введенным тогда законом о так называемом Совете верности. До этих изменений наследного принца единолично назначал и смещал король, а в соответствии с новым порядком кандидатуру нового наследника должен одобрить Совет верности.
В состав совета входят сыновья короля — основателя монархии Абделя Азиза. Умерших сыновей представляют их наследники.
В апреле 2015 года король Саудовской Аравии Сальман провел перестановку наследников: вместо его брата Мукрина ибн Абделя Азиза престол должен был перейти к племяннику Мухаммеду бен Наифу.