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Свой сын ближе к трону
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Свой сын ближе к трону
Газета № 107 (2604) (2206) Политика, 21 июн, 18:42
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Свой сын ближе к трону
Что значит смена наследника короля Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии поменял наследника престола с племянника на сына, следующим правителем страны объявлен принц Мухаммед бен Сальман. Этот шаг монарха отражает запрос элит королевства на обновление и открывает возможность для углубления сотрудничества Москвы и Эр-Рияда
Мухаммед бен Сальман (Фото: Cliff Owen / AP)

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду, 21 июня, назначил наследником престола своего сына, 31-летнего Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Помимо получения титула наследника Мухаммед бен Сальман занял пост заместителя премьера, сохранив за собой пост министра обороны и кураторство экономического блока в правительстве, передал телеканал Al Arabia.

С 2015 года титул наследника был у племянника короля 57-летнего Мухаммеда бен Наифа, который также занимал пост заместителя премьер-министра и министра внутренних дел. От всех постов он был освобожден.

За назначение Мухаммеда бен Сальмана наследником проголосовал 31 из 43 членов из семейного Совета верности, который был создан в 2007 году и занимается вопросами наследования престола. 23 июня члены совета принесут клятву верности новому наследнику престола на специальной церемонии в Мекке. Хотя назначение нового наследника не стало неожиданностью для тех, кто следит за делами династии Аль Саудов, выбранное время стало сюрпризом, пишет агентство Reuters.

«Опасный человек»

Причины перестановок в Эр-Рияде не оглашают. Бывший наследник Мухаммед бен Наиф поддержал решение короля, отмечает Reuters, ссылаясь на лиц, близких к королевской семье Саудовской Аравии. Бен Наиф мало подходил на роль правителя из-за своей пассивности и некомпетентности, пишет американский аналитический сайт Politico, ссылаясь на бывших американских дипломатов. Фондовый рынок страны в среду утром отреагировал на новость ростом на 3%.

Саудовская Аравия была основана в 1932 году, ее первым правителем стал король Абдель Азиз Аль Сауд. После его смерти в 1953 году власть в королевстве передавалась от одного его сына к другому. Однако в 2015 году действующий король впервые нарушил сложившийся порядок, назначив наследником своего племянника. Согласно пятой статье низама (Основной закон страны после Корана и Сунны) власть принадлежит сыновьям короля-основателя и сыновьям их сыновей. Иранские СМИ называли нынешние перестановки в королевской семье «мягким переворотом».

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд (Фото: Mohammad Hamed / Reuters)

О Мухаммеде бен Сальмане было крайне мало известно до 2015 года, а его возвышение произошло очень быстро, когда в том же году он был назначен министром обороны, пишет Би-би-си. Он родился в 1985 году от третьей жены Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. В отличие от многих представителей династии у него нет заграничного образования, начальное и высшее образование он получил в Эр-Рияде, где получил степень бакалавра в области права.

Известно, что принц пользуется наибольшим влиянием в королевской семье, отец слушает его в первую очередь, и можно говорить о том, что страной руководит не 81-летний король, а его сын, пишет Politico. Однако новый наследник заслужил негативную репутацию за свою импульсивность и агрессивный характер, указывает британская газета The Independent.

Новый наследник не первый год курирует экономическую политику Эр-Рияда. В 2016 году он предложил пакет экономических реформ, призванных снизить зависимость экономики страны от нефти, цены на которую тогда падали. Его амбициозный план Saudi Vision 2030 предполагает частичную приватизацию государственных активов, в том числе реорганизацию национальной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, президентом которой он является, и размещение 5% ее акций на бирже.

Вотчина Аль Саудов

По данным Всемирного банка, в 2015 году ВВП Саудовской Аравии составил $646 млрд. Население страны — 31,5 млн человек. Согласно данным ежегодного отчета компании BP, королевство занимает второе место в мире по доказанным запасам нефти — 266,5 млрд барр. (после Венесуэлы) и первое по уровню добычи — в 2016 году ее объем составил 585,7 млн т. По экспорту нефти Саудовская Аравия занимает второе место в мире: в 2016 году страна экспортировала 8,53 млн барр. в день, занимая в объеме общемирового экспорта 13%.

Поскольку принц Мухаммед бен Сальман является архитектором этих экономических реформ, его возвышение означает, что они будут продолжены, ​пишет Reuters, ссылаясь на экспертов.

Во внешней политике бен Сальман является жестким противником Ирана и сторонником дипломатической блокады Катара. В недавнем интервью Al-Arabiya принц обвинил Иран в намерении захватить Саудовскую Аравию и ее мусульманские святыни. ​Военные успехи его противоречивы: в Йемене Саудовская Аравия уже третий год не может помочь силам президента Мансура Хади победить повстанцев-хуситов (военизированная группировка шиитов-зейдитов).

Кандидатура Мухаммеда бен Сальмана давно рассматривалась как наиболее вероятная в качестве будущего монарха, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Назначение молодого наследника указывает на желание правителя обновить порядки в королевстве, говорит эксперт. Сучков отмечает, что у принца сложились неплохие рабочие отношения с российским президентом Владимиром Путиным: в последние годы он был главным контактером от Саудовской Аравии с Москвой по всему спектру вопросов, в том числе проблемных. Саудовский наследный принц видит в России важного регионального игрока на Ближнем Востоке, отношения с которым необходимо укреплять и развивать, поэтому для Москвы и Эр-Рияда открывается перспективное окно возможностей, говорит эксперт.

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман​ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Назначение нового наследника говорит о том, что в Саудовской Аравии сегодня существует запрос на обновление, согласен арабист Вениамин Попов, бывший российский посол в Йемене, Ливии и Тунисе. Стране нужен молодой и энергичный лидер, который проводит новые реформы и реалистично оценивает внутреннее положение в стране, объясняет Попов. По словам дипломата, избрание нового наследника может позитивно повлиять на отношения России и Саудовской Аравии, так как Мухаммед бен Сальман — прагматик, готовый на диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия в том числе по Сирии.

Принцы и наследники

Все короли Саудовской Аравии, правившие страной с 1953 года и до настоящего момента, приходятся сыновьями первому правителю Абделю Азизу Аль Сауду. В 2015 году численность королевской семьи оценивалась в 25 тыс. человек, из которых около 7 тыс. — принцы. Нынешний монарх родился в 1935 году.

В настоящее время порядок престолонаследия определяется в соответствии с указом короля Абдаллы бен Абделя Азиза от 19 октября 2006 года, а также введенным тогда законом о так называемом Совете верности. До этих изменений наследного принца единолично назначал и смещал король, а в соответствии с новым порядком кандидатуру нового наследника должен одобрить Совет верности.

В состав совета входят сыновья короля — основателя монархии Абделя Азиза. Умерших сыновей представляют их наследники.

В апреле 2015 года король Саудовской Аравии Сальман провел перестановку наследников: вместо его брата Мукрина ибн Абделя Азиза престол должен был перейти к племяннику Мухаммеду бен Наифу.

Автор: Павел Кошкин
Теги: Ближний Восток , Саудовская Аравия , Политика
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