Как Китай осваивает новые финансовые технологии

Активное развитие блокчейна в Китае позволяет использовать новую технологию в международной торговле. Но для этого Пекину придется преодолеть традиционную цифровую закрытость

На майском форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» (ОПОП) председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что новые финансовые технологии (финтех) позволят построить цифровой Шелковый путь XXI века, который может стать чуть ли не ключевым элементом всей инициативы ОПОП.

Уже на следующий день после выступления Си Цзиньпина китайский Центробанк учредил комитет по финтеху. На сайте регулятора сообщается, что новая структура должна оценивать влияние новых финансовых технологий на монетарную политику, финансовые рынки, финансовую стабильность и клиринг.

​Блокчейн в Китае

Один из ключевых элементов новых финансовых технологий — блокчейн. Проще говоря, это своеобразная картотека, куда записываются и особым способом шифруются данные о каких-либо операциях. Преимущество системы заключается в том, что, во-первых, записи в этой картотеке крайне сложно подделать (для этого придется переписывать всю зашифрованную картотеку целиком), а во-вторых, данные о внесении в нее каких-либо новых записей практически мгновенно появляются у всех причастных к ней лиц. Впервые эта технология была применена для эмиссии криптовалюты биткоин, рыночная капитализация которой превышает $35 млрд.

Центробанк Китая уже заинтересовался биткоином (что неудивительно, ведь тот вырос за четыре года на 700%), а в сентябре 2016 года заявил, что ищет разработчиков и экспертов для создания собственной криптовалюты. Однако вскоре выяснилось, что у блокчейна есть полезные применения и в других сферах.

Первую китайскую блокчейн-платформу запустила компания Dianrong совместно с производителем iPhone Foxconn. Новая технология должна обеспечивать бесперебойное и рациональное финансирование цепочек поставок. Покупатель направляет перечень утвержденных отгрузок в блокчейн-платформу, затем поставщик выбирает те, которые необходимо профинансировать. Кредитная организация финансирует указанные поставки. Покупатель направляет банку средства на погашение задолженности по профинансированным поставкам. Весь процесс автоматизирован, что исключает какие-либо сбои и задержки.

Вскоре Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) объявил о запуске своей системы коммерческого учета активов на основе блокчейна в партнерстве с IBM. Банк имеет более 40 тыс. филиалов и около 500 млн клиентов, его активы составляют более $1 трлн. Новая технология позволила участникам мгновенно делиться информацией между собой с помощью реестра, не теряя времени на кредитные проверки.

Затем было объявлено, что при содействии швейцарского банка UBS Китай планирует перевести на блокчейн Национальный фонд социального страхования, в управлении которого находится около $250 млрд.

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba пошел еще дальше. Компания пытается с помощью блокчейна решить давнюю проблему КНР с поставками контрафактных продуктов питания. Молочные смеси, содержавшие токсичное вещество, которыми в 2008 году отравились десятки тысяч грудных детей, утиное мясо, выдаваемое за баранину, лапша, подкрашенная чернилами, — такого рода скандалы случаются практически каждый год. Alibaba объявила о разработке совместно с PricewaterhouseCoopers, Blackmores и Australia Post блокчейн-платформы, которая позволит контролировать всю логистическую цепочку поставки продуктов от производителя до конечного потребителя. Таким образом предполагается исключить возможность подмены нормальной продукции контрафактом.

Довольно широкое применение на китайском внутреннем рынке блокчейн получил в сфере мобильных платежей. Это неудивительно, ведь 425 млн китайцев используют телефоны как электронные кошельки, а рынок мобильных платежей уже достиг $5,5 трлн. Смартфоном теперь можно оплатить товар чуть ли не на любом овощном рынке, просто просканировав QR-код на электронных весах. Tencent (мессенджер, которым пользуются 500 млн человек) разработал собственную блокчейн-платформу TrustSQL. С ее помощью мобильные платежи и переводы средств станут безопаснее.

Блокчейн в мировой торговле

Технология может быть крайне полезна и в международной торговле, так как позволяет значительно сократить транзакционные издержки. Первая в мире реальная международная сделка с применением блокчейна прошла в сентябре 2016 года. Британский банк Barclays при помощи технологической компании Wave провел аккредитив на $100 тыс. в обеспечение экспорта партии масла и сыра ирландской компании Ornua в адрес Сейшельской торговой компании. На проведение транзакции на платформе Wave ушло менее четырех часов. Раньше этот процесс занимал от семи до десяти дней из-за трудностей обработки документации, включая обмен оригиналами документов с помощью курьерских служб. Механизмы верификации блокчейна позволили провести все операции без сторонней проверки.

Уже через месяц Россия и Китай протестировали новую технологию в двусторонней торговле. «Дочка» Сбербанка, «Деловая среда», запустила сервис Cornerstone, через который была проведена сделка между российской «Трейдмаркет» и китайской компанией — производителем металлообрабатывающих станков.

Значит ли это, что внедрение блокчейна позволит быстрее реализовывать инициативу «Одного пояса — одного пути»? Не совсем. Действительно, использование финтеха в международной торговле позволит сэкономить деньги и время. Но лишь в том случае, если все стороны откажутся от бумажного документооборота. Пока же электронные оригиналы коносамента, страхового полиса, сертификата происхождения кажутся чем-то эфемерным, и участники внешнеторговых операций относятся к ним без большого доверия.

Но самое главное — для полноценного использования преимуществ финтеха в торговле нужна единая базовая платформа, которую бы использовали все участники рынка. Такой платформы в мире пока нет. Есть примеры отдельных сделок, под каждую из которых разрабатывается своя платформа, как если бы каждая компания разрабатывала аудиоплееры под свой формат звукозаписи. Понятно, что такая продукция не может пользоваться широким спросом.

Проблемы технические и юридические

Вот здесь и возникает вопрос: насколько применимы для Китая новые финансовые технологии в международной торговле? Китай известен своей закрытостью по отношению к глобальным площадкам. Например, для недоступных в стране Facebook, YouTube, WhatsApp есть свои, китайские аналоги. По словам главы китайского финтех-стартапа Antshares Эрика Чжана, которого цитирует NASDAQ, едва ли китайские компании, внедряющие блокчейн-технологии, смогут выйти на мировые рынки. Нужно программное обеспечение с открытым исходным кодом, куда бы могли встроиться другие участники международного торгового процесса. Сможет ли Китай переступить через свои традиции и открыть интернет хотя бы ради мегапроекта «Один пояс — один путь», пока не ясно.

Кроме того, как решить юридические проблемы внедрения новых технологий? Например, как отменить операцию в системе, которая технически не предполагает возможности отмены? Что делать, если транзакцию нужно отменить, допустим по решению суда?

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017 заявила, что российский финансовый сектор сможет окончательно перейти на блокчейн лишь через семь-десять лет. Ее коллега, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, в свою очередь пояснил позицию регулятора: «Мы понимаем, что такое выписка из депозитария, так как есть юридическое лицо, которое дает выписку. А что такое выписка из блокчейна, непонятно. Вот суд как будет судить? Кого он оштрафует — блокчейн?»

Сколько стран в конечном итоге объединит в себе инициатива «Один пояс — один путь», еще до конца не ясно. На майском форуме в Пекине 30 государств приняли итоговое коммюнике. Очевидно, что для эффективного использования новых финансовых технологий в рамках ОПОП все страны — участницы процесса должны будут гармонизировать свое законодательство и по возможности равномерно развивать эту отрасль. А как это сделать? Ведь в разных странах будут разные драйверы внедрения новых технологий: там примут разные законы, где-то основной движущей силой станет государство, где-то — крупные корпорации. Да и сам факт, что в том же Китае и, кстати, в России думают над созданием собственной цифровой валюты, уже вводит концептуальное противоречие. Криптовалюта — это, по сути, программный код, который никем не регулируется и не имеет единого эмиссионного центра, а значит, центробанки здесь явно лишнее звено.

Пока что вопросов гораздо больше, чем ответов. Видимо, финтех несколько опережает свое время, как было когда-то с интернет-протоколом, который появился раньше первого интернет-сайта. На то, чтобы произошли существенные изменения бизнес-моделей, уйдут многие годы. Поэтому заявление Си Цзиньпина о том, что финтех станет движущей силой ОПОП, выглядит чересчур амбициозным, по крайней мере на данный момент.