Холода подстегнули ВВП

Рост российской экономики в мае ускорился почти вдвое

ВВП России в мае вырос на 3,1%, почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Рост обеспечен календарным фактором, говорит эксперт

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рост экономики в мае в годовом выражении составил 3,1%, говорится в сообщении Минэкономразвития. «Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики: обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство», — отмечает министерство.

Росту способствовали затянувшиеся холода, которые привели к увеличению потребления электроэнергии и выработке тепла, объясняет заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Бессонов. Но холодная погода также может разогнать инфляцию из-за снижения урожая, предупреждал ранее Центробанк.

В апреле ВВП России вырос на 1,7% — эта оценка «была пересмотрена вверх после уточнения Росстатом официальных статистических данных» (ранее Минэкономразвития в своем обзоре «Картина экономики» оценивало апрельский рост ВВП в 1,4%). За январь—май Минэкономразвития оценивает рост ВВП в 1,3%, сообщило ведомство в среду.

В первом квартале 2017 года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% к первому кварталу прошлого года. Экономика росла второй квартал подряд: в четвертом квартале прошлого года ВВП показал рост в 0,3%, а в течение двух лет до этого экономика сокращалась. ВВП по месяцам Росстат не считает. Квартальный рост ВВП при «сохранении умеренно благоприятных внешнеэкономических условий» может сохраниться на уровне 0,5% до конца 2017 года, указывал ЦБ. Впрочем, «позитивная статистика по ряду ключевых опережающих индикаторов» может обеспечить и ускорение темпов квартального роста, допускает ЦБ.

К цифрам есть вопросы

Оживление экономики происходит «на фоне очень низкой базы прошлых периодов», подчеркивает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Наталья Чуркина. «Так, обрабатывающая промышленность в мае этого года выросла на 5,7% в годовом выражении, но остается все еще на 2% ниже уровня мая 2014 года. Объемы строительных работ увеличились на 3,8% в мае этого года, но остаются почти на 10% ниже, чем три года назад», — говорит она.

Методика Минэкономразвития не опубликована, из-за ее непрозрачности относиться к данным министерства нужно «достаточно осторожно», рассуждает Бессонов. Он обращает внимание, что в мае 2017 года рабочих дней было на один больше, чем годом ранее, а в апреле наоборот, на один меньше, а Минэкономразвития это не учло. Представитель министерства подтвердил РБК, что оценка «приведена без исключения влияния сезонного фактора».

Рост экономики в мае «перекрывается» календарным фактором, уверен Бессонов, нынешние данные «не повод для эйфории». Рост ВВП в апреле мог бы составить 4% с учетом календарного фактора, но в мае он бы снизился до 0,6%, подсчитал эксперт (это примерные данные, точные цифры назвать невозможно из-за отсутствия методики в открытом доступе). Эффект от количества рабочих дней сильнее всего проявляется в обрабатывающих отраслях, добавляет Бессонов.

Месячные оценки ВВП «часто являются неточными и подвергаются пересмотру», добавляет Чуркина. Кроме того, у Росстата имеются «существенные расхождения» данных, в том числе из-за изменения методик подсчета, говорит она. В пример Чуркина приводит данные по производству автобусов в январе—мае: Росстат зафиксировал рост в этой сфере на 31,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом ведомство отчиталось о 9,6 тыс. произведенных автобусов за первые пять месяцев этого года против 12,3 тыс. за январь—май прошлого года.

Минэкономразвития и в базовом, и в целевом прогнозе ожидает роста ВВП на 2% в 2017 году. Максим Орешкин говорил и о возможности роста в 3% в год. Для этого, по его словам, нужно обеспечить инвестиции на уровне 5 трлн руб. в год.