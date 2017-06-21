Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,90 59,37 EUR Нал. 66,82 66,10 USD Бирж. 59,63 +1,19 EUR Бирж. 66,34 +1,16 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1857,96 +0,44% РТС 981,03 -1,73% Brent 45,92 +0,17% DJIA 21467,14 -0,29% Nasdaq 6188,03 -0,82% FTSE 7472,71 -0,68%
«Системный» подлог
Лента новостей
Прокуратура заявила о гибели устроившего взрыв в Брюсселе мужчины 02:17, Политика СМИ узнали о согласовании показанных на прямой линии вопросов с Кремлем 01:53, Политика Трамп заявил о «большой вовлеченности» США в дела Украины 01:26, Политика СБУ заподозрила чиновников в махинациях с Россией на $10 млн 00:38, Политика ИФД «КапиталЪ» подаст апелляцию на свое попадание под санкции США 00:18, Бизнес «Месседж конгрессу»: почему Трамп решил расширить санкции против России 00:01, Политика Фальшь из машины: как поступить с поддельной купюрой из банкомата 20 июн, 23:49, Деньги Американские социологи выявили снижение поддержки россиянами Путина 20 июн, 23:38, Политика Лавров сравнил критику в адрес России с разговорами «бабушек на лавочке» 20 июн, 23:33, Политика На центральном вокзале Брюсселя застрелили мужчину после взрыва 20 июн, 22:40, Политика В Белом доме прокомментировали новые санкции против России 20 июн, 22:25, Политика СМИ узнали о присяге ИГ напавшего на полицию на Елисейских полях 20 июн, 21:56, Общество Лавров призвал нейтрализовать «нездоровые тенденции» в исламе 20 июн, 21:50, Политика СМИ узнали о задержании менеджера «Аэрофлота» в Москве 20 июн, 21:40, Бизнес Международная коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ 20 июн, 21:31, Политика ​Минюст Украины заявил о намерении взыскать штраф с «Газпрома» за рубежом 20 июн, 21:29, Политика Почему рубль начал слабеть 20 июн, 21:24, Экономика Иностранные инвесторы выкупили большую часть евробондов России на $3 млрд 20 июн, 21:21, Финансы Путин счел «простым и свободным» протест в России в сравнении с Западом 20 июн, 21:10, Политика WADA частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в США 20 июн, 21:09, Спорт Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия 20 июн, 20:55, Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали санкции США 20 июн, 20:48, Политика СМИ сообщили о переходе в «Зенит» футболиста сборной России 20 июн, 20:35, Спорт «Я молю о прощении»: что случилось с американским студентом в КНДР 20 июн, 20:34, Политика Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой 20 июн, 20:15, Политика МИД пообещал ответить на новые санкционные меры США 20 июн, 20:02, Политика «Зенит» предложил зарплату в €5 млн футболисту «Ромы» 20 июн, 19:59, Спорт «Татнефть» объяснила просьбу изъять за долги здание посольства Украины 20 июн, 19:58, Деньги
«Системный» подлог
Газета № 106 (2603) (2106) Бизнес, 20 июн, 16:39
0
«Системный» подлог
Отзыв иска «Роснефти» оказался подделкой
Ходатайство об отзыве иска «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. — фальшивка, заявила «Роснефть». Но на новостях о прекращении спора акции «Системы» взлетели почти на 20%, а инвесторы заключили сделки на 1,7 млрд руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Во вторник, 20 июня, Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» об отказе от иска к АФК «Система» на 170,6 млрд руб., говорилось на сайте суда. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сначала назвал сообщение «ошибкой», а потом — «подделкой». По его словам, бланк «Роснефти» был «грубо» подделан, так же как и стоящие под ходатайством подписи вице-президента компании по правовым вопросам Натальи Минчевой и президента «Башнефти» Андрея Шишкина.

«Это преступление. Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто это сделал», — сказал Леонтьев, подчеркнув, что «Роснефть» не отзывала свой иск. Представитель «Роснефти» добавил, что компания будет способствовать работе правоохранительных органов по выявлению преступника. После заявления Леонтьева запись о регистрации ходатайства исчезла с сайта суда Башкирии. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев. Получить комментарии представителя суда Башкирии не удалось.

Котировки «Системы» на новостях о завершении спора успели взлететь на Московской бирже на 17,5%, до 15,365 тыс. руб. за бумагу, а капитализация — до 148,3 млрд руб. После опровержения Леонтьева акции корпорации стали дешеветь и к вечеру упали на 0,3% к цене закрытия предыдущего дня, капитализация составила 125,7 млрд руб. По данным биржи, после выхода новостей об отказе «Роснефти» от иска к «Системе» объем торгов акциями АФК вырос в десятки раз. За день инвесторы совершили 34 тыс. сделки на 1,7 млрд руб. Для сравнения: накануне, 19 июня, инвесторы заключили лишь 5 тыс. сделок с акциями «Системы» на общую сумму 157,8 млн руб.

«Роснефть» и «Башнефть» в начале мая подали иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с «Системы» и ЗАО «Система-Инвест» 106,6 млрд руб. в качестве возмещения убытков, якобы понесенных «Башнефтью» из-за ее реорганизации в 2014 году. Затем сумма была увеличена до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля, а к иску присоединилась Башкирия.

В иске говорилось, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года, что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. По мнению «Роснефти», большая часть убытка (57,2 млрд руб.) образовалась в результате передачи «Системе» акций компании «Система-Инвест», которые контролировала «Башнефть», в обмен на ее собственные акции. Но представители «Системы» опровергали все претензии, утверждая, что реорганизация проводилась в соответствии с лучшими корпоративными практиками.

2 июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможности заключения мирового соглашения по этому иску к «Системе». «Мы всегда готовы к диалогу», — ответил в тот же день президент «Системы» Михаил Шамолин (его цитировали «РИА Новости»).

15 июня независимые члены совета директоров «Системы» отправили президенту Владимиру Путину письмо, в котором назвали иск «Роснефти» «необоснованным и иррациональным». Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall Патрик Кланвильям. Процесс по делу АФК «Система», по мнению независимых директоров, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату в целом, «существенно повысив уровень восприятия рисков и снизив предсказуемость российской бизнес-среды». Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что тот не будет вмешиваться в этот спор: решение должен принять в суд.

Фальшивые документы в ходе судебных процессов иногда встречаются, но, как правило, это фальсифицированные доказательства или итоговые решения судов. Поддельные ходатайства — это абсолютная редкость, сказал РБК адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. По его словам, это едва ли не первый случай, когда информация о судебном заявлении оказала такое серьезное влияние на рынок. «Хотя в этом деле много странного. Оно и начиналось очень своеобразно — сначала «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Москвы с явным нарушением правил подсудности. Суд решил, что не может его рассматривать. Затем компания заявила, что одновременно она подала аналогичный иск в суд Башкирии. Так что, возможно, сюрпризы будут и дальше», — указывает юрист.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков, Алина Фадеева
Теги: Московская биржа , АФК «Система» , «Роснефть» , "Башнефть"
Материалы по теме
Кремль ответил на письмо директоров АФК «Система» об иске «Роснефти» Политика
Сечин объяснил иск «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес
Башкирия стала соистцом по иску «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав