«Системный» подлог

Отзыв иска «Роснефти» оказался подделкой

Ходатайство об отзыве иска «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. — фальшивка, заявила «Роснефть». Но на новостях о прекращении спора акции «Системы» взлетели почти на 20%, а инвесторы заключили сделки на 1,7 млрд руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Во вторник, 20 июня, Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал ходатайство «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» об отказе от иска к АФК «Система» на 170,6 млрд руб., говорилось на сайте суда. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сначала назвал сообщение «ошибкой», а потом — «подделкой». По его словам, бланк «Роснефти» был «грубо» подделан, так же как и стоящие под ходатайством подписи вице-президента компании по правовым вопросам Натальи Минчевой и президента «Башнефти» Андрея Шишкина.

«Это преступление. Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто это сделал», — сказал Леонтьев, подчеркнув, что «Роснефть» не отзывала свой иск. Представитель «Роснефти» добавил, что компания будет способствовать работе правоохранительных органов по выявлению преступника. После заявления Леонтьева запись о регистрации ходатайства исчезла с сайта суда Башкирии. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев. Получить комментарии представителя суда Башкирии не удалось.

Котировки «Системы» на новостях о завершении спора успели взлететь на Московской бирже на 17,5%, до 15,365 тыс. руб. за бумагу, а капитализация — до 148,3 млрд руб. После опровержения Леонтьева акции корпорации стали дешеветь и к вечеру упали на 0,3% к цене закрытия предыдущего дня, капитализация составила 125,7 млрд руб. По данным биржи, после выхода новостей об отказе «Роснефти» от иска к «Системе» объем торгов акциями АФК вырос в десятки раз. За день инвесторы совершили 34 тыс. сделки на 1,7 млрд руб. Для сравнения: накануне, 19 июня, инвесторы заключили лишь 5 тыс. сделок с акциями «Системы» на общую сумму 157,8 млн руб.

«Роснефть» и «Башнефть» в начале мая подали иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с «Системы» и ЗАО «Система-Инвест» 106,6 млрд руб. в качестве возмещения убытков, якобы понесенных «Башнефтью» из-за ее реорганизации в 2014 году. Затем сумма была увеличена до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля, а к иску присоединилась Башкирия.

В иске говорилось, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года, что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. По мнению «Роснефти», большая часть убытка (57,2 млрд руб.) образовалась в результате передачи «Системе» акций компании «Система-Инвест», которые контролировала «Башнефть», в обмен на ее собственные акции. Но представители «Системы» опровергали все претензии, утверждая, что реорганизация проводилась в соответствии с лучшими корпоративными практиками.

2 июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможности заключения мирового соглашения по этому иску к «Системе». «Мы всегда готовы к диалогу», — ответил в тот же день президент «Системы» Михаил Шамолин (его цитировали «РИА Новости»).

15 июня независимые члены совета директоров «Системы» отправили президенту Владимиру Путину письмо, в котором назвали иск «Роснефти» «необоснованным и иррациональным». Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall Патрик Кланвильям. Процесс по делу АФК «Система», по мнению независимых директоров, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату в целом, «существенно повысив уровень восприятия рисков и снизив предсказуемость российской бизнес-среды». Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что тот не будет вмешиваться в этот спор: решение должен принять в суд.

Фальшивые документы в ходе судебных процессов иногда встречаются, но, как правило, это фальсифицированные доказательства или итоговые решения судов. Поддельные ходатайства — это абсолютная редкость, сказал РБК адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. По его словам, это едва ли не первый случай, когда информация о судебном заявлении оказала такое серьезное влияние на рынок. «Хотя в этом деле много странного. Оно и начиналось очень своеобразно — сначала «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Москвы с явным нарушением правил подсудности. Суд решил, что не может его рассматривать. Затем компания заявила, что одновременно она подала аналогичный иск в суд Башкирии. Так что, возможно, сюрпризы будут и дальше», — указывает юрист.