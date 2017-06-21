Банкоматы доверяют мошенникам

ЦБ предупредил о росте числа фальшивок

Первый замглавы ЦБ связал рост числа поддельных купюр с использованием банками дешевых моделей банкоматов, не способных отсеивать фальшивки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фальшивомонетчики все активнее используют для сбыта своей «продукции» банкоматы, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. По его словам, проблема в том, что многие банки до сих пор используют устаревшие модели банкоматов, не способные отличить «изделия, сходные с банкнотами», от настоящих денег.

«Основная причина роста данного вида мошенничества — использование кредитными организациями и иными юрлицами дешевых моделей банкнотно-приемных устройств, проверяющих один-два защитных признака», — заявил Лунтовский на конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения» (цитата по «Интерфаксу»).

С начала 2013 года работающие в России банки обязаны использовать банкоматы, проверяющие наличие у купюр как минимум четырех машиночитаемых защитных признаков (магнитные метки, люминесценция отдельных элементов под воздействием ультрафиолета и инфракрасного излучения и т.д.).

Изготавливаемые специально для банкоматов подделки нередко даже не слишком похожи на настоящие деньги, так как мошенники пытаются скопировать только те признаки, наличие которых проверяет машина. По указанию ЦБ соответствие видимого изображения на обеих сторонах банкноты их официальному описанию относится к числу машиночитаемых признаков, однако встраивание в банкомат устройства распознавания графических образов значительно увеличивает его стоимость. В результате многие банки до сих пор используют банкоматы, проверяющие только один-два признака, а требование ЦБ об ужесточении контроля игнорируют.

«Слабое место в организации наличного денежного обращения — то, что мы пишем требования, но не всегда нам удается добиться их соблюдения кредитными организациями», — признал Лунтовский.

По его словам, в настоящее время в ЦБ рассматривают возможность ужесточения мер воздействия на нарушителей, в частности введения «экономических наказаний».

«Какие-то меры воздействия на недобросовестные банки необходимы, потому что от этого зависит в том числе и настроение наших граждан», — отметил Лунтовский.

В 2016 году число выявленных в России поддельных рублевых банкнот существенно сократилось — по сравнению с 2015 годом примерно на 15%. Всего за год банками было обнаружено чуть больше 61 тыс. поддельных банкнот и монет, тогда как в 2010 году их нашлось в два с лишним раза больше. При этом число обнаруженных подделок наиболее популярных у фальшивомонетчиков купюр достоинством 5 тыс. руб. сократилось почти на треть — с 52,69 тыс. до 36,2 тыс. руб.

В то же время число выявленных поддельных иностранных купюр в 2016 году достигло максимума с 2010 года (более ранние данные на сайте ЦБ не раскрываются). По сравнению с 2015 годом число таких подделок выросло почти на 40% — с 3257 до 4546.

В начале 2017 года число выявленных рублевых подделок продолжило сокращаться. По данным ЦБ, в январе была обнаружена 4331 поддельная рублевая купюра, в феврале — 3470, в марте — 4646 (годом ранее было 5244, 4961 и 6340 соответственно). Уменьшилось и число поддельных иностранных купюр: в первом квартале 2016 года их нашли 930 штук, а в январе—марте 2017 года — только 638.