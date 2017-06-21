Mercedes въезжает в Россию на E-классе

Производитель начнет локализацию производства с самых продаваемых моделей

Подмосковный завод Mercedes не будет выпускать модели A- и S-класса. Выпуск легковых автомобилей для России начнется с наиболее продаваемых моделей — седана Е-класса и трех кроссоверов. Эксперты считают, что это минимизирует валютные риски и поможет увеличить долю компании

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Немецкий производитель Mercedes начал строительство завода стоимостью более €250 млн по производству легковых автомобилей в Солнечногорском районе Подмосковья. Предприятие будет выпускать четыре модели бренда — седан E-класса и три модели кроссоверов — GLE, GLC, GLS, сообщил журналистам Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок. Как уточнил Шэфер, модели A- и S-класса на подмосковном заводе пока выпускаться не будут.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, спрос на Mercedes остается стабильным, несмотря на некоторое снижение в начале года. Выбор моделей для локализации обусловлен их хорошими продажами в России, говорит он. Наибольший рост за четыре месяца 2017 года, по данным аналитического агентства «Автостат», показали продажи Mercedes E-класса, увеличившись на 47,3%. В мае продажи всех легковых автомобилей марки на российском рынке выросли на 7,9%, доля составила около 2,8%. Аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин соглашается с коллегой в том, что локализация флагманских моделей подстегнет продажи. «Строительство завода даст возможность бренду контролировать издержки и минимизирует риски валютного курса, что сделает продажи на российском рынке более предсказуемыми», — заключает он.

Также локализация производства в России позволит производителю участвовать в госпрограммах поддержки автопрома и снизит себестоимость продукции, добавляет Беспалов. Генеральный директор ГК «Авилон» Андрей Павлович отмечает, что с учетом курса евро и таможенных пошлин строительство завода в России оправданно, но о стоимости автомобилей, которые будут выпускаться в Подмосковье, говорить рано, так как первые модели должны сойти с конвейера не ранее 2019 года.

Сейчас все легковые автомобили Mercedes-Benz (входит в концерн Daimler AG), которые продаются в России, произведены за рубежом, их стоимость зависит от колебаний курса валют.​ Концерн Daimler выпускает в России грузовые автомобили (в рамках СП «Даймлер Камаз Рус» в Набережных Челнах) и легкие коммерческие автомобили (LCV) по контрактной схеме на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Автоконцерн Daimler, искавший два года площадку под завод Mercedes-Benz, подписал соглашение с Минпромторгом и властями Подмосковья о локализации завода в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Позднее стороны заключили специнвестконтракт на девять лет, в рамках которого автопроизводитель получил налоговые льготы, в том числе нулевую ставку налога на прибыль (при условии, что 90% доходов поступает от реализации товаров по специнвестконтрактам), упрощенный порядок получения субсидии и снижение ставки по налогу на имущество.

Выпуск автомобилей в Подмосковье будет налажен по полному циклу — от сварки кузова и покраски до конечной сборки. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, производственная мощность предприятия составит более 20 тыс. автомобилей в год, а первые автомобили сойдут с конвейера в 2019 году. По словам Маркуса Шэфера, первоначально завод будет работать на внутренний рынок, об экспорте автомобилей российского производства речи пока не идет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья зарезервировало в регионе дополнительные территории для расширения и развития компании и ее партнеров.​

Создать производство полного цикла в России думает еще один немецкий премиальный производитель — BMW. В конце марта 2017 года, как пишет ТАСС, BMW заявила о планах в течение года принять решение о строительстве завода в Калининграде. Компания также получит специнвестконтракт, параметры которого пока обсуждаются.​