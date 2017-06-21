Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,90 59,37 EUR Нал. 66,82 66,10 USD Бирж. 59,63 +1,19 EUR Бирж. 66,34 +1,16 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1857,96 +0,44% РТС 981,03 -1,73% Brent 45,92 +0,17% DJIA 21467,14 -0,29% Nasdaq 6188,03 -0,82% FTSE 7472,71 -0,68%
Mercedes въезжает в Россию на E-классе
Лента новостей
Прокуратура заявила о гибели устроившего взрыв в Брюсселе мужчины 02:17, Политика СМИ узнали о согласовании показанных на прямой линии вопросов с Кремлем 01:53, Политика Трамп заявил о «большой вовлеченности» США в дела Украины 01:26, Политика СБУ заподозрила чиновников в махинациях с Россией на $10 млн 00:38, Политика ИФД «КапиталЪ» подаст апелляцию на свое попадание под санкции США 00:18, Бизнес «Месседж конгрессу»: почему Трамп решил расширить санкции против России 00:01, Политика Фальшь из машины: как поступить с поддельной купюрой из банкомата 20 июн, 23:49, Деньги Американские социологи выявили снижение поддержки россиянами Путина 20 июн, 23:38, Политика Лавров сравнил критику в адрес России с разговорами «бабушек на лавочке» 20 июн, 23:33, Политика На центральном вокзале Брюсселя застрелили мужчину после взрыва 20 июн, 22:40, Политика В Белом доме прокомментировали новые санкции против России 20 июн, 22:25, Политика СМИ узнали о присяге ИГ напавшего на полицию на Елисейских полях 20 июн, 21:56, Общество Лавров призвал нейтрализовать «нездоровые тенденции» в исламе 20 июн, 21:50, Политика СМИ узнали о задержании менеджера «Аэрофлота» в Москве 20 июн, 21:40, Бизнес Международная коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ 20 июн, 21:31, Политика ​Минюст Украины заявил о намерении взыскать штраф с «Газпрома» за рубежом 20 июн, 21:29, Политика Почему рубль начал слабеть 20 июн, 21:24, Экономика Иностранные инвесторы выкупили большую часть евробондов России на $3 млрд 20 июн, 21:21, Финансы Путин счел «простым и свободным» протест в России в сравнении с Западом 20 июн, 21:10, Политика WADA частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в США 20 июн, 21:09, Спорт Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия 20 июн, 20:55, Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали санкции США 20 июн, 20:48, Политика СМИ сообщили о переходе в «Зенит» футболиста сборной России 20 июн, 20:35, Спорт «Я молю о прощении»: что случилось с американским студентом в КНДР 20 июн, 20:34, Политика Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой 20 июн, 20:15, Политика МИД пообещал ответить на новые санкционные меры США 20 июн, 20:02, Политика «Зенит» предложил зарплату в €5 млн футболисту «Ромы» 20 июн, 19:59, Спорт «Татнефть» объяснила просьбу изъять за долги здание посольства Украины 20 июн, 19:58, Деньги
Mercedes въезжает в Россию на E-классе
Газета № 106 (2603) (2106) Бизнес, 20 июн, 16:43
0
Mercedes въезжает в Россию на E-классе
Производитель начнет локализацию производства с самых продаваемых моделей
Подмосковный завод Mercedes не будет выпускать модели A- и S-класса. Выпуск легковых автомобилей для России начнется с наиболее продаваемых моделей — седана Е-класса и трех кроссоверов. Эксперты считают, что это минимизирует валютные риски и поможет увеличить долю компании
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Немецкий производитель Mercedes начал строительство завода стоимостью более €250 млн по производству легковых автомобилей в Солнечногорском районе Подмосковья. Предприятие будет выпускать четыре модели бренда — седан E-класса и три модели кроссоверов — GLE, GLC, GLS, сообщил журналистам Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок. Как уточнил Шэфер, модели A- и S-класса на подмосковном заводе пока выпускаться не будут.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, спрос на Mercedes остается стабильным, несмотря на некоторое снижение в начале года. Выбор моделей для локализации обусловлен их хорошими продажами в России, говорит он. Наибольший рост за четыре месяца 2017 года, по данным аналитического агентства «Автостат», показали продажи Mercedes E-класса, увеличившись на 47,3%. В мае продажи всех легковых автомобилей марки на российском рынке выросли на 7,9%, доля составила около 2,8%. Аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин соглашается с коллегой в том, что локализация флагманских моделей подстегнет продажи. «Строительство завода даст возможность бренду контролировать издержки и минимизирует риски валютного курса, что сделает продажи на российском рынке более предсказуемыми», — заключает он.

Также локализация производства в России позволит производителю участвовать в госпрограммах поддержки автопрома и снизит себестоимость продукции, добавляет Беспалов. Генеральный директор ГК «Авилон» Андрей Павлович отмечает, что с учетом курса евро и таможенных пошлин строительство завода в России оправданно, но о стоимости автомобилей, которые будут выпускаться в Подмосковье, говорить рано, так как первые модели должны сойти с конвейера не ранее 2019 года.

Сейчас все легковые автомобили Mercedes-Benz (входит в концерн Daimler AG), которые продаются в России, произведены за рубежом, их стоимость зависит от колебаний курса валют.​ Концерн Daimler выпускает в России грузовые автомобили (в рамках СП «Даймлер Камаз Рус» в Набережных Челнах) и легкие коммерческие автомобили (LCV) по контрактной схеме на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Автоконцерн Daimler, искавший два года площадку под завод Mercedes-Benz, подписал соглашение с Минпромторгом и властями Подмосковья о локализации завода в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Позднее стороны заключили специнвестконтракт на девять лет, в рамках которого автопроизводитель получил налоговые льготы, в том числе нулевую ставку налога на прибыль (при условии, что 90% доходов поступает от реализации товаров по специнвестконтрактам), упрощенный порядок получения субсидии и снижение ставки по налогу на имущество.

Выпуск автомобилей в Подмосковье будет налажен по полному циклу — от сварки кузова и покраски до конечной сборки. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, производственная мощность предприятия составит более 20 тыс. автомобилей в год, а первые автомобили сойдут с конвейера в 2019 году. По словам Маркуса Шэфера, первоначально завод будет работать на внутренний рынок, об экспорте автомобилей российского производства речи пока не идет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья зарезервировало в регионе дополнительные территории для расширения и развития компании и ее партнеров.​

Создать производство полного цикла в России думает еще один немецкий премиальный производитель — BMW. В конце марта 2017 года, как пишет ТАСС, BMW заявила о планах в течение года принять решение о строительстве завода в Калининграде. Компания также получит специнвестконтракт, параметры которого пока обсуждаются.​

Автор: Валерия Комарова
Теги: Daimler , Mercedes , локализация производства
Материалы по теме
Власти Подмосковья подписали контракт на строительство завода Mercedes Бизнес
«Мерседес-Бенц РУС» отложила решение о производстве седанов в России Бизнес
Эксперты предсказали рост авторынка до 2,2 млн машин в год к 2020 году Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав