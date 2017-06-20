Ставки стимулируют потребление

Выдачи потребительских кредитов в мае этого года превысили апрельский результат на 14% и составили более 76 млрд руб., говорится в пресс-релизе Сбербанка, опубликованном в понедельник, 19 июня. Как уточнили впоследствии в пресс-службе банка, прирост выдач потребительских кредитов в мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был еще больше — составил 20%.
Для мая, в котором традиционно много нерабочих дней, такие всплески нехарактерны. Согласно статистике ЦБ, темпы роста потребительского кредитования по банковскому сектору в целом в мае 2016 года к апрелю того же года составили -0,1%, год к году — -8%, в 2015 году соответствующие показатели были на уровне -1 и -4,2% соответственно. Итогов за май в целом по банковскому сектору ЦБ пока не подводил.
Однако, как показал опрос РБК среди крупнейших игроков в этом сегменте, внесезонный всплеск выдач в мае наблюдался не только у Сбербанка. В ВТБ в мае объем выдачи потребительских кредитов год к году увеличился на 34%. Рост выдач к апрелю в своем ответе на запрос РБК ВТБ не указал. Прочие ответившие на запрос РБК банки оперировали только апрельскими цифрами или же и вовсе данными по итогам первого квартала, что объяснили отсутствием на текущий момент необходимых отчетных данных. Но экспертно их представители также указали на оживление рынка. Об этом РБК, в частности, заявили в Почта Банке, банке «Восточный», ХКФ Банке, РСХБ, Росбанке.
Причины роста
В самом Сбербанке прирост выдач потребительских кредитов в мае 2017 года связывают с последовательным снижением ставок по потребительским кредитам. «По сравнению с маем 2016 года в мае 2017-го ставки ниже на 2–3 п.п., также мы наблюдаем в целом увеличение спроса на потребительские кредиты», — указали в пресс-службе банка. Как ранее сообщалось, в начале мая Сбербанк понизил ставки до докризисного уровня по всем продуктам потребительского кредитования. Максимальный размер сокращения ставки составил 4 п.п.
Подобную активность в привлечении розничных заемщиков Сбербанком простимулировало в значительной мере снижение его доли на рынке потребительского кредитования, указывает источник РБК, близкий к Сбербанку. «Было принято решение исправлять ситуацию, ставки снизились, банк дал больше рекламы, и, как результат, такой всплеск пришелся именно на май», — поясняет собеседник издания.
Как указывает руководитель группы банковских рейтингов агентства АКРА Кирилл Лукашук, «прирост кредитования в мае свидетельствует как о восстановлении аппетита конкретно Сбербанка к этому сегменту, так и о положительных изменениях в секторе потребительского кредитования в целом».
Рынок восстанавливается
В качестве причины восстановления рынка многие банкиры называют действия ЦБ по снижению ключевой ставки (в марте и апреле). «Это, в свою очередь, позволило банкам снизить ставки по кредитам», — пояснил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. «Можно с определенностью говорить об активизации рынка потребительского кредитования», — указывает и директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей Крейтор.
«По мере снижения инфляционного давления мы наблюдаем позитивные изменения на потребительском рынке. Реальные зарплаты растут, снижение реальных располагаемых доходов практически приостановилось, и в ближайшем времени ожидается возобновление их роста. В условиях позитивных изменений в уровне благосостояния люди постепенно отходят от сберегательной модели поведения и готовы совершать покупки. По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, норма сбережений (включая приобретение валюты) в первом квартале этого года составила 12,9%. Для сравнения: в первом квартале 2016 года она была равна 14,1%, а в первом квартале 2015-го — 19%. По данным опроса наших клиентов, проведенного весной этого года, 41,2% респондентов сказали, что уровень их дохода стал выше по сравнению с прошлым годом, а 44,5% респондентов отметили, что им стало легче выплачивать действующие кредитные обязательства. Эти изменения находят свое отражение в спросе на кредитные продукты», — говорит аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. «Стабилизация экономики России создает благоприятные условия и для оживления на рынке потребительского кредитования», — отмечают и в пресс-службе Россельхозбанка.
«Текущий уровень ставок на банковском рынке по продуктам розничного кредитования — один самых низких за все время. Снижение ставок в этот период — это не только реакция на изменение ключевых финансовых факторов для банка, но и дополнительная коммуникация заемщику об улучшении экономической ситуации и о том, что пришло время реализовать отложенный спрос для реализации своих планов благодаря программам нецелевого беззалогового кредитования», — рассуждает директор по развитию розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина.
В этом же ключе недавно высказывалась и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что восстановление потребления становится все заметнее, в частности население начинает реализовывать ранее отложенный спрос на товары длительного пользования, бытовую технику, автомобили.
Даже сезонный фактор в этом году выражен ярче, чем обычно, указывают банкиры. «Конечно, положительная динамика объемов выданных кредитов во многом объясняется началом сезона отпусков. Например, рынок кредитных карт за последний месяц показал рост 1,7%. Но такого месячного роста на данном рынке не было почти три года», — констатирует Дмитрий Поляков, начальник управления кредитования ВТБ24.
Продлится ли рост
Сколько продлится рост, банкиры прогнозировать не берутся. Многие оценки довольно консервативны.
«Нельзя говорить о всплеске в потребительском кредитовании, скорее, об оживлении, — говорит заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит Александр Антоненко. — Сейчас есть понимание того, что банки научились работать в новых реалиях — стали выдавать кредиты активнее. Кроме того, более аккуратно и оптимистично банки только начинают смотреть на потребительское кредитование и постепенно увеличивать его объемы». «Как минимум активного роста не наблюдается — ситуация достаточно стабильная», — полагает директор департамента розничных продаж ЮниКредит Банка Сергей Васяткин. — Клиенты банка ведут себя все еще крайне аккуратно и избирательно и не берут кредиты бездумно».
Кирилл Лукашук также склонен текущее восстановление рынка потребкредитования пока характеризовать как «аккуратное».