«Спутник» запустят в госорганы

«Ростелеком» предложил перевести на свой поисковик бюджетные организации

Поисковый сервис «Спутник» могут переориентировать на госсектор. Его владелец, «Ростелеком», предложил разработать закон, который «обяжет или рекомендует» госорганы и госкомпании использовать этот малопопулярный ресурс

Фото: Никита Попов / РБК

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что сейчас обсуждается идея использования поисковой системы «Спутник» государственными органами. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК.

Осеевский объяснил, что «Ростелеком» в настоящее время «ищет полезное применение для своего проекта», запущенного в 2014 году. Одним из них может быть применение поисковика, на который приходится незначительная доля поискового рынка Рунета, госорганами. Это в том числе связано с ростом информационного суверенитета страны, считает Осеевский. «Спутник» может использоваться в административных и законодательных структурах, пояснил он.

Он также не исключает, что может быть разработан законопроект, который «обяжет или рекомендует» госорганам и госкомпаниям использовать «Спутник».

«Ростелеком», крупнейшими акционерами которого являются Росимущество (48,71%) и ВЭБ (4,29%), запустил информационно-поисковую систему «Спутник» более трех лет назад по поручению российского правительства. На сайте sputnik.ru, помимо поиска, работает агрегатор новостей и картографический сервис, есть прогноз погоды, курс валют, телепрограмма и другое. С 2015 года пользователям одноименного бразуера доступна опция «Сталкер», которая предупреждает о наличии негативного контента, а также опция «Рекламоотвод», которая блокирует баннерную рекламу.

Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн, в 2015 году «Ростелеком» инвестировал в «Спутник» еще до 800 млн руб. на развитие big data.

Проект так и не стал пользоваться популярностью у пользователей. Как ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, руководство госоператора рассматривает возможность закрытия проекта или переориентации его на другие задачи. ​По данным LiveInternet, доля sputnik.ru не превышает 1%, в то время как доли «Яндекса» и Google в апреле составила 54% и 40,8% поискового рынка Рунета соответственно. Но в «Ростелекоме» опровергли возможное закрытие проекта, обозначив, что задача импортозамещения по-прежнему остается актуальной.

Российское — значит обязательное

Еще во время бета-тестирования поисковика «Интерфакс» сообщал, что «Спутник» по умолчанию ориентирован на использование в государственных органах. Однако директор по продуктам «Спутника» Михаил Козлов пояснял, что в компании не рассчитывают на то, что госорганы будут использовать платформу в обязательном порядке.

В 2015 году эта перспектива стала более реальной. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязавшее госорганы закупать отечественное программное обеспечение из реестра Минкомсвязи или же обосновывать выбор закупки зарубежных программ. Позднее был утвержден трехлетний план перехода федеральных госорганов и государственных внебюджетных фондов на российский софт. Переход планировалось завершить к концу 2018 года. ​

Прошлым летом такие же указания получили госкомпании — правда, в качестве рекомендаций. Игорь Шувалов направил директиву представителям государства в руководстве госкомпаний с поручением провести заседания советов директоров, посвященные в том числе переходу на закупки российского ПО, писали «Ведомости». Одним из требований к закупаемому госкомпаниями софту стало его присутствие в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, который ведет Минкомсвязь. Согласно директиве, закупать иностранные продукты госкомпании могут лишь в том случае, если в реестре нет аналогов или они неконкурентоспособны по тем или иным показателям.

Эксперты считают, что новая инициатива, обязывающая госслужащих и сотрудников госкомпаний использовать российские интернет-браузеры, может вызвать волну сопротивления.

Так, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что если продукт конкурентный — ему не нужна поддержка в виде директив или распоряжений: «Я вообще против насильственного насаждения программного обеспечения в любых структурах, даже в государственных. Мы видим, что мало операторских продуктов находят отклик и выстреливают. Конечно, если будет разработан законопроект, который «обяжет или рекомендует» госорганам и госкомпаниям использовать «Спутник», то его будут использовать. Но, думаю, что госкомпании будут до последнего сопротивляться, что сейчас и в плане использования отечественного ПО».

При этом, как отмечает Кусков, сама разработка «Спутника» и его возможности интересны, но нужно понять, насколько он нужен госструктурам. «Все-таки это не секретные базы данных или документооборот», — поясняет свою точку зрения эксперт. ​