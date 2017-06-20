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Резервы наполнят благосостоянием
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Резервы наполнят благосостоянием
Газета № 105 (2602) (2006) Экономика, 19 июн, 12:56
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Резервы наполнят благосостоянием
Минфин предлагает консолидировать средства суверенных фондов
В Минфине задумались о возможности объединения свободных ресурсов ФНБ со средствами Резервного фонда. Эта идея потребует изменений в законе и пока не предлагалась правительству, заявил глава Минфина Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в его ведомстве обсуждают идею полного отказа от дальнейшего пополнения ФНБ и возможность консолидации средств суверенных фондов, передает «РИА Новости». Это потребует изменений законодательства, но с правительством такая идея не обсуждалась — дискуссия идет только внутри Минфина, уточнил Силуанов.

«Ситуация, которая была изначально заложена в Бюджетный кодекс по наличию двух суверенных фондов, она, конечно, изменилась. Цены на нефть сократились, и мы сейчас не пополняем фонды. Те пополнения, которые у нас в этом году будут осуществлены, пойдут на восстановление Резервного фонда в следующем году — 623 млрд руб. В этой связи важно и нужно думать о том, насколько целесообразно сохранение нормы, сверх которой будет пополняться Фонд национального благосостояния», — сказал Силуанов в понедельник, 19 июня, в ходе встречи министров финансов стран БРИКС.

Правительство на заседании в прошлый четверг, 15 июня, одобрило поправку в Бюджетный кодекс, исключающую нормы о нормативной величине Резервного фонда, по достижении которой согласно Бюджетному кодексу власти начинают пополнять ФНБ. Оба этих фонда были созданы в 2008 году путем разделения Стабилизационного фонда, куда власти направляли дополнительные нефтегазовые доходы от роста цен на углеводороды.

Резервный фонд является источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. ФНБ же создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, хотя по существу эта функция так и не заработала. В 2008–2009 годах часть ФНБ была потрачена на антикризисную помощь банкам (в результате, например, ФНБ сейчас владеет привилегированными акциями ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка на 279 млрд руб.). Другую часть средств было решено инвестировать в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты, такие как модернизация Транссиба и БАМа или строительство АЭС в Финляндии (всего 11 инфраструктурных проектов на общую сумму более 800 млрд руб.).

Силуанов подчеркнул, что принятые ранее решения по инвестированию средств ФНБ должны быть выполнены. На 1 июня свободные ликвидные ресурсы ФНБ составляли примерно $47,6 млрд, или 64% в общем объеме; остальные 36% вложены в инфраструктурные проекты, размещены на депозитах в банках и ВЭБе или вложены в привилегированные акции банков, следует из данных Минфина. При этом в инфраструктурные проекты по решению правительства может быть вложено до 60% средств ФНБ.

«Мы считаем, что те решения, которые были приняты по Фонду национального благосостояния по инвестированию в инфраструктурные проекты, они должны быть выполнены. Но другая оставшаяся часть ФНБ — это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов, для того чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета», — сказал он.

Истощения резервов не будет

Идею объединения Резервного фонда с ФНБ высказывал бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Их отдельное существование он называл нецелесообразным. «Управляются они [фонды] практически одинаково, за исключением небольшой доли, которая направлена на внутренний рынок», — подчеркивал он.

В 2016 году объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза по сравнению с 2015 годом (972,1 млрд против 3,6 трлн руб.). По состоянию на 1 июня его размер составляет 932 млрд руб. (1,1% ВВП). Объем ФНБ на ту же дату составил 4,2 трлн руб. (4,8% ВВП), следует из материалов Минфина.

Несмотря на неоднократные предупреждения Минфина об исчерпании Резервного фонда в 2017 году, в правительстве преобладает позитивный настрой. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме пообещал, что до конца этого года фонд не будет исчерпан. «Нам удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне. Основным источником покрытия дефицита является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были закончиться к концу этого года. Но этого не произойдет: мы заработали больше, чем планировали», — сообщил Медведев, добавив, что «правительство продолжит действовать в том же направлении».

Тем не менее в уточненном бюджете на 2017 год (поправки уже одобрены Госдумой во втором чтении) правительство все равно закладывает расходование до конца года более 1 трлн руб. из Резервного фонда, но в начале 2018 года в фонд вернутся более 600 млрд руб. от операций Минфина по покупке валюты.

Минфин упрощает свои задачи

«Не могу сказать, что это неожиданное заявление. Когда в Резервном фонде остается так мало и в результате правительство планирует тратить на те же цели средства, накопленные в ФНБ, то есть на покрытие дефицита бюджета, то в принципе [идея Минфина] — логичный шаг», — говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

По ее мнению, ФНБ на текущий момент воспринимается правительством как часть резерва для погашения дефицита на будущий год. «С этой точки зрения они просто упрощают себе задачу», — констатирует Суслина.

Что касается будущего инфраструктурных проектов, средства на которые еще не выделены, они вполне могут быть «прикрыты», допускает эксперт. Надо смотреть на детали того, как правительству будет предложена эта идея, говорит Суслина.

Пресс-служба Минфина уточнила в ответе на запрос РБК, что ведомство рассматривает возможность консолидации средств ФНБ и Резервного фонда, а не консолидации самих фондов и не их слияния/объединения. При этом инфраструктурные проекты будут финансироваться в рамках утвержденных лимитов. «Могут быть и новые проекты, например, ВЭБу выделено 300 млрд руб., и этот лимит сохраняется, они могут его выбирать», — указал представитель Минфина.

Фактически свободные средства ФНБ, не связанные с инфраструктурными проектами, уже в этом году могут быть направлены на финансирование дефицита бюджета наряду со средствами Резервного фонда. В бюджете 2017 года (с учетом поправок, одобренных в Госдуме) предусмотрено использование 663,5 млрд руб. из ФНБ на покрытие бюджетного дефицита, прописана опция изъятия еще 200 млрд руб. в случае необходимости. Если правительство потратит, как планирует, 664 млрд руб., то в ФНБ останется около 2 трлн руб. свободных средств (без учета курсовых разниц), которые могут быть объединены с доступными средствами Резервного фонда.

Автор: Екатерина Копалкина
Теги: Минфин , Резервный фонд , ФНБ
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