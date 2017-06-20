Ставки зажали рубль

Как изменится стоимость российской валюты к концу недели

На этой неделе курс доллара к рублю будут определять снижение объема операций carry trade, угроза новых санкций со стороны США и обострение обстановки в Белом доме. Каким будет курс доллара к концу недели?

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Текущая неделя будет сложной для рубля, считают опрошенные РБК эксперты. Прежде всего, рынок продолжит отыгрывать изменения в монетарной политике ФРС и Банка России. В прошлую среду, 14 июня, американский регулятор повысил процентную ставку до 1–1,25% годовых, а в пятницу, 16 июня, российский Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 9% годовых.

Эти шаги были ожидаемы рынком, однако сокращение разрыва между ставками ФРС и Банка России снижает привлекательность операций сarry trade (игры на разнице процентных ставок) для иностранных инвесторов. «Понижение ключевой ставки на фоне повышения ставки ФРС может несколько сократить приток капитала из-за рубежа», — рассуждает заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрей Зайцев. По его мнению, ослабление фактора carry trade может оказать давление на курс рубля. Зайцев обращает внимание и на то, что ФРС анонсировала по меньшей мере еще одно повышение ставки в текущем году. «Многие крупные международные компании восприняли это заявление позитивно и начали приобретать американскую валюту, на фоне чего она начала укрепляться по отношению к другим, в том числе к российскому рублю», — поясняет эксперт.

Динамика курса рубля также будет зависеть от развития ситуации с введением новых санкций США против России, отмечают финансисты. «Текущую ситуацию можно оценивать так: нивелирован почти весь позитив касательно развития отношений между США и РФ и перспективы снятия санкций, который был накоплен с момента избрания президентом Дональда Трампа», — подчеркивает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Таким образом, окончательное утверждение новых санкций и другие сигналы об обострении геополитической ситуации могут привести к ослаблению российской валюты и снижению интереса инвесторов к рублевым активам.

Кроме того, на курс рубля будет оказывать давление политическая обстановка в Белом доме, отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. «Ситуация вокруг «русских следов» накаляется, Белый дом с начала года остается главным скандальным ньюсмейкером, что начинает нервировать инвесторов», — говорит он. Разговоры о возможном импичменте Трампа также способствуют усилению политической напряженности в США и снижению спроса на рисковые активы, включая рубль.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 23 июня, курс доллара немного укрепится и составит 57,9 руб.